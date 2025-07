Torres advierte de que un gobierno con Vox "mataría" a Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, alertó este viernes de que un hipotético gobierno en España con la participación de Vox supondría "la muerte política" del modelo autonómico, y que Canarias sería una de las comunidades más perjudicadas por ese retroceso. El ministro lanzó esta advertencia durante el Encuentro Informativo con el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, organizado por Prensa Ibérica en Canarias, con el patrocinio de Grupo Newport, Satocan, Dormitorum y Astican.

Torres defendió que el actual Gobierno central, con el PSOE al frente, "cree en las autonomías" y respeta el autogobierno como una forma legítima del Estado. Frente a esto, acusó a la ultraderecha de querer desmantelar los avances conseguidos: "Si gobierna Vox hay un alto riesgo. Todo lo logrado en autogobierno se pondría en cuestión. Es un pensamiento centralista dramático, y eso mata a comunidades como el País Vasco, Cataluña y Canarias".

Una de las áreas más sensibles donde, según el ministro, se harían sentir las consecuencias de un giro político hacia la extrema derecha es la gestión migratoria. "Si la ultraderecha gobierna, se deroga la reforma legal que permite el reparto de menores migrantes entre comunidades”, advirtió. En este sentido, recordó que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería -impulsada junto a la Presidencia del Gobierno de Canarias- ha permitido por primera vez una solución legal y consensuada para aliviar la presión migratoria en las islas. "Es un logro histórico tras un proceso largo", señaló.

El caso de Murcia

Torres denunció la actitud de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP que, influenciadas por Vox, se niegan a acoger a menores migrantes, y citó expresamente el caso de Murcia. "La ultraderecha ha obligado a Fernando López Miras a firmar un acuerdo en el que se compromete a no aceptar a ningún menor de Canarias", apuntó. Aun así, aseguró que la propuesta de reparto que el Gobierno central presentará a finales de agosto incluirá también a esa comunidad.

El ministro desmontó además el relato de quienes presentan a Canarias como una "cárcel migratoria". "Desde 2023 han llegado más de 100.000 inmigrantes adultos a Canarias. Hoy quedan 2.000. Es falso el cliché de que se quedan atrapados. Si fuera una cárcel, seguirían aquí los 100.000. La mayoría continúa su tránsito y se les identifica", explicó.

Finalmente, defendió el compromiso de algunas comunidades que sí han colaborado, como Cataluña, que ha ofrecido acoger a 40 menores pese a no estar obligada según los criterios objetivos. "Esa es la diferencia con Isabel Ayuso, a quien le tocan 600 menores porque no ha hecho esfuerzo, y aun así dice que no quiere ninguno. Aunque gobierna el mismo partido que preside el Ejecutivo canario, parece que eso no le importa", concluyó.