El PP anuncia ahora que prepara un plan antiapagones "mejor" para Canarias

El PP de Canarias no se siente interpelado ni concernido ante el hecho de que la oposición de los conservadores en el Congreso el pasado martes al decreto ley para fortalecer el sistema eléctrico perjudique a Canarias en sus esfuerzos para luchar contra la emergencia energética en la que está sumida el Archipiélago desde octubre de 2023. Un texto que no fue aprobado y que incluía la posibilidad de agilizar la instalación de baterías portátiles de emergencia para evitar ceros energéticos como los que afectaron a La Palma en mayo y junio. Una enmienda que elaboró en su parte técnica el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández, que es del PP, y que fue aceptada por el PSOE cuando la negoció la nacionalista Cristina Valido para incluirla en el decreto.

Para Jacob Quadri, vicesecretario de Organización de los conservadores canarios, la culpa de lo sucedido no es del PP, sino de «la debilidad que estamos padeciendo desde el principio de la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez, que no tiene apoyos para sacar nada adelante».

Es más, los conservadores no solo no se hacen responsables de este varapalo a una iniciativa impulsada desde el propio gobierno de coalición del que forman parte sino que aseguran que ahora el PP va a presentar una propuesta «que incluye mejoras para Canarias que no se habían incluido en el decreto» rechazado en el Congreso.

«Desde el PP vamos a separar lo que entendemos que es importante y realizaremos una propuesta que recoja medidas centradas en Canarias», insiste Quadri.

A la espera

¿Y cuáles son estas propuestas? Pues, según Quadri, «hay que esperar a que se presente el texto», aunque irán dirigidas, como también apuntó el diputado conservador Guillermo Mariscal, a respaldar desde la norma al operador eléctrico para que pueda anticiparse ante situaciones críticas y actuar en coordinación con las administraciones central y canaria.

Según el PP canario, en esa futura propuesta, se incluirá el almacenamiento como herramienta operativa, pues la consideran fundamental en situaciones de emergencia para garantizar el suministro y disminuir riesgos operativas, toda vez que proporciona «potencia firme, modulación de carga, servicios de ajuste y estabilidad a la red, especialmente en sistemas aislados como el canario».

Sin embargo, el almacenamiento fue excluido del decreto que no salió adelante el martes, lo que a juicio de los conservadores canarios «es un error técnico y político que pone en riesgo la seguridad energética del Archipiélago» y que será corregido en el texto que presentará el equipo liberado por Alberto Núñez Feijóo.

Voto "contra Canarias"

Sin embargo, sus socios de CC en el Ejecutivo regional no las tienen todas consigo y, sin restar culpabilidad al Gobierno de Sánchez por ser «incapaz de gobernar», también dirigen sus dardos contra la cúpula conservadora instalada en la madrileña calle Génova: «Han votado en contra de Canarias».

El secretario de Organización de CC, David Toledo, lo tiene claro: «El Gobierno central tiene la culpa, porque no logró que sus socios respaldaran el decreto, pero también tiene la culpa el PP al votar en contra, como la tuvo cuando no apoyó la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería».

Sin embargo, y aunque asume que el PP se pudo abstener, como dijo el presidente Sánchez, «tampoco vamos a permitir que el PSOE no empantane con su relato contra el PP, porque gobernar no significa solo resistir en la Moncloa, sino aprobar leyes».