Canarias pierde la paciencia con el Estado: "116 días después ni un solo menor ha sido acogido en asilo"

La inacción de la Administración del Estado para solucionar el drama de los casi 6.000 menores migrantes no acompañados que están "hacinados" en Canarias ha hecho perder la paciencia al Gobierno que preside Fernando Clavijo, y así se lo va a hacer saber hoy mismo al Tribunal Supremo (TS): "116 días después de que el Supremo dictara el auto que obligaba al Gobierno del Estado a asumir a los niños y niñas que habían solicitado entrar en el sistema de protección internacional ni uno solo ha salido de Canarias ni se ha revertido la situación de hacinamiento".

A ello se suma que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "tampoco ha hecho cumplir la ley de extranjería y no ha iniciado la distribución de los menores" entre las distintas comunidades autónomas, con independencia de que once de ellas han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la modificación del artículo 35 que se aprobó en el Congreso de los Diputados: "La ley hay que aplicarla".

Estos dos contundentes mensajes lanzó el portavoz del gabinete canario, Alfonso Cabello, tras el Consejo de Gobierno celebrado este lunes y en las horas previas a remitir el informe conjunto que el Estado y la Comunidad Autónoma debe hacer llegar al TS sobre cómo está la situación: "No tiene buena pinta y aparentemente va a ser difícil llegar a un acuerdo".

Ni trucos ni triquiñuelas

"No ha comenzado el itinerario ni uno solo de esos menores, no se ha llevado a cabo ni una sola entrevista para poder asumir el asilo y aquí no caben más trucos ni triquiñuelas y lo que debe hacer el Estado de una vez es dar la cara y el Supremo tiene que ser consciente de todo esto que está pasando", insistió Cabello.

Por lo que se refiere a los menores migrantes sin progenitor que no han solicitado asilo, Cabello también expresó la necesidad de que mañana el Consejo de Ministros apruebe el decreto para comenzar la distribución entre todas las autonomías el próximo 28 de agosto, no sin antes insistir en que este retraso solo es imputable al Estado "porque la ley está aprobada y validada" desde abril.

"Aquí hay una prioridad, que es acabar con el hacinamiento que se está dando en los centros de Canarias y lo cierto es que nadie, ni el Estado ni las comunidades autónomas, están haciendo nada porque el ambiente de crispación que hay en la política estatal ha convertido a los niños y niñas en un arma arrojadiza y es la sociedad canaria la que se encuentra en el fuego cruzado de este enfrentamiento entre bloques", concluyó Cabello.

El PP canario aplaude y celebra el boicot a la Comisión de Infancia

En este sentido, el vicepresidente del Gobierno y líder del PP canario, Manuel Domínguez, defendió que las comunidades autónomas gobernadas por los barones conservadores -más la castellanomanchega del PSOE- boicotearan la pasada semana con su ausencia la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia al entender que" de esta manera, el Gobierno de Sánchez se ve obligado a tomar medidas de manera urgente".

"Como PP de Canarias, aplaudo y celebro que, de una vez por todas, el PP haya tomado medidas en el ámbito nacional con respecto a la distribución de los menores no acompañados porque el Gobierno de España estab estirando la situación y alargando la toma de decisión. "Estoy cansado de escuchar que sí, que será mañana, que será pasado, que vendrá un día en el que se va a producir esa derivación, pero siempre han intentado buscar a un culpable y no una solución", afirmó.

Para Domínguez, como también expresó Cabello, "la ley hay que cumplirla y quien tiene que hacerla cumplir es el Gobierno, y si esto pasara en Cataluña ya el problema estaría solucionado", concluyó.