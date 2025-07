La falta de presupuestos de la vicepresidenta Montero ralentiza pero no frena la agenda canaria

Los Presupuestos del Estado vigentes los aprobó a finales de 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez cuando Podemos formaba parte del gabinete y la composición del Congreso de los Diputados era muy diferente a la actual. Solo hay que recordar que Ciudadanos (Cs) tenía escaños en ese hemiciclo y Sumar no existía.

Casi tres años después de aquella ratificación presupuestaria, el cada vez más crispado clima político y la más que creciente debilidad parlamentaria del Ejecutivo estatal dificultan sobremanera que el Estado saque adelante unas cuentas para el año 2026 y España se encamina a su tercera prórroga.

La falta de Presupuestos no ayuda a que salgan adelante los compromisos adquiridos por el PSOE con CC a cambio de que los nacionalistas canarios apoyaran la investidura de Sánchez. La agenda canaria no está paralizada, pero sí camina a cámara lenta, como confirma el secretario de Organización, David Toledo: «El hecho de no contar con Presupuestos ralentiza el cumplimiento de la agenda canaria pero no es un obstáculo para lograr los objetivos».

Una tesis que ya adelantó en junio en el Parlamento el propio presidente Fernando Clavijo: «A pesar del contexto y de que no es el mejor Gobierno, se han logrado algunos logros de la agenda canaria y ahora no es el momento de tirar la toalla».

Escenario general

Aunque no es exacto argumentar que el 80% de los Presupuestos canarios depende de los del Estado, sí es cierto que en 2025 recibió 6.594 millones de euros en entregas a cuenta, la mayor cifra de su historia. No obstante, y aunque Canarias también cuenta con recursos propios derivados de los ingresos tributarios autonómicos, las transferencias estatales son cruciales. En este escenario hay que enmarcar que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aún no ha emitido las directrices de las próximas cuentas –la fecha límite para aprobarlas es el 30 de septiembre– ni los objetivos de deuda y déficit ni la regla de gasto aplicable al año próximo.

Tampoco se sabe nada del techo de gasto, que es posible que no se apruebe en agosto. Con estos mimbres, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, elabora sus terceros presupuestos autonómicos «a ciegas» y en junio aprobó las directrices para la elaboración de las cuentas para 2026 utilizando las mismas magnitudes anteriores: 10.000 millones de techo de gasto y un límite de gasto cercano a los 11.604 millones de euros acordados para 2025.

Con o sin presupuestos estatales, Asián aprobará el proyecto presupuestario autonómico antes del 1 de noviembre para que comience su debate y tramitación parlamentaria y estén ratificadas antes del 31 de diciembre .

Convenios

El punto número 13 del acuerdo de legislatura comprometía al Gobierno de Sánchez a incluir en los Presupuestos una «dotación adecuada para cumplir los convenios entre Canarias y el Estado en costas, obras hidráulicas, carreteras, vivienda, infraestructuras turísticas y educativas».

El pasado 15 de julio se reunió la comisión bilateral que permitió a Canarias prorrogar el acuerdo sobre infraestructuras viarias hasta el año 2030 al constatarse que los trabajos van a buen ritmo en todas las islas. Peor parado sale el convenio relativo a obras hidráulicas –que arrastra un déficit de 900 millones de euros– pese a que el consejero Manuel Miranda ha ofrecido incluso al Estado cofinanciar los proyectos, ya que los 20 millones que las Islas reciben en concepto de subvención son insuficientes.

La prórroga de los Presupuestos del Estado también ha trabado la recuperación del convenio de infraestructuras educativas que se inició en 2015 y concluyó en el año 2019.

Plan contra la pobreza

La Consejería de Bienestar Social mantiene su reivindicación sobre la necesidad de que el Gobierno del Estado incremente los fondos del Plan contra la Pobreza. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, reconoce que en los últimos años el Archipiélago ha recibido 30 millones de euros pero, dados los índices de severa exclusión social en las Islas, se necesitarían entre 80 y 100 millones para poder atender a la población que se encuentra en esta grave situación.

Menores migrantes solos

El punto número 9 de la agenda canaria se refería a modificar la legislación para que las competencias sobre los menores migrantes no acompañados dejaran de ser exclusivas de Canarias.

Tras un año de negociaciones, esa parte se ha cumplido, pero no así su resolución debido a la negativa de las autonomías del PP a asumir la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y las reticencias del Estado acoger a los niños que han pedido asilo­ están complicando su resolución.

La parte presupuestaria de este drama tampoco está resuelta, pues el déficit por acogerlos en solitario en los dos últimos años asciende a 150 millones de euros y el Ejecutivo central aún no ha cubierto este desfase.

Guaguas y tranvía gratis

El punto 23 de la agenda canaria se ha cumplido ya que en varios decretos ley aprobados, pese a la falta de presupuestos, se amplió al 100% la bonificación del precio para las guaguas y el tranvía.

También se ha logrado consolidar la bonificación del 75% en el transporte aéreo y marítimo para residentes en Canarias. Peor suerte tiene la actualización del cálculo de un nuevo sistema actualizado para las ayudas a las mercancías con las que comercian los importadores y exportadores isleños.

Recuperación de La Palma

El décimo punto de la agenda canaria incluía una batería de medidas para ayudar a la recuperación económica y social de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021. Estas actuaciones son las que mayor grado de cumplimiento están teniendo por parte del Estado pese a tener los presupuestos prorrogados.

De hecho, la pasada semana se aprobó una subvención por valor de 12 millones de euros para La Palma, una medida que se une a la revisión anula de la bonificación del 60% de la bonificación en el IRPF, aunque se negocia dotar a La Palma del mismo régimen permanente que Ceuta y Melilla o incorporar ya de manera estable ese descuento hasta al menos el año 2027.

Por último, desde el Gobierno canario se valora que en el macrodecreto ley de medidas energéticas aprobado en junio se permita que el Archipiélago podrá contar con «baterías de emergencia» que eviten nuevos ceros energéticos en la Isla.

Plan de Empleo

El Consejo de Ministros celebrado la pasada semana aprobó 45 millones de euros para un nuevo Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC).