¿Quiénes son los migrantes que quiere echar Vox de España?

La migración ocupa uno de los debates centrales del momento en España. Cuando la portavoz de Vox, Rocío de Meer, propuso la idea de una deportación masiva de migrantes el pasado lunes 7 de julio, la opinión pública estalló. En una rueda de prensa, la diputada se refirió de modo concreto a personas migrantes que llevan en el país «un muy corto periodo de tiempo, por tanto, es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse» a los «usos y costumbres» locales.

Hizo un cálculo rápido: «De 47 millones de habitantes que tiene el país, más o menos siete, o más de siete, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, ocho millones son personas que han venido de diferentes orígenes». España roza los 49 millones de habitantes y el INE estima un 13% –alrededor de 6,5 millones– de población extranjera. Más allá del error en las cifras, el discurso recordó a los que protagonizan el magnate Donald Trump –en los últimos meses ha deportado a 142.000 personas– o la ultraderechista francesa Marine Le Pen, que también promueve el nacionalismo y la preservación de la identidad nacional frente a la inmigración y el multiculturalismo.

Vox en Canarias

Por su parte, las reacciones de Vox en Canarias llegaron de la mano de la diputada Paula Jover, quien quiso marcar diferencias entre quienes vienen de manera regular –con toda la documentación requerida– y quienes no. «Es totalmente diferente los que están legales que los que están ilegales. Una persona que no tiene papeles, ¿qué es?», se preguntó. Además, dejó claro que Vox apoya los cauces regulares, especialmente vinculados al mercado laboral: «Siempre hemos dicho que la gente que venga aquí a través de los cupos legales para cubrir puestos de trabajo que no se cubren, tiene su vía para venir legalmente», afirmó Jover.

Santiago Abascal matizó las cifras y las redujo a los «ilegales» y a los que vienen a «robar, matar y violar». Este tipo de discursos ha llevado a manifestaciones violentas contra la población magrebí como las que comenzaron la semana pasada en el pueblo murciano de Torre-Pacheco.

El criminólogo y analista Joan Caballero apuntó a Efe la posibilidad de que los disturbios de esta semana en esa localidad respondan a un tendencia al «aceleracionismo. Lo que buscan es acelerar la tensión social para que todo pete, haya disturbios y, si es posible, hasta muertes» aseguró.

¿Cuál es el total de población migrante en Canarias?

En la actualidad, el 14,6% de la población canaria es extranjera o, lo que es lo mismo en valores absolutos, 329.352 personas.

¿Cuántos migrantes de segunda generación hay?

El término se refiere a los hijos de las personas de otros países que llegan a España. De acuerdo con los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), que registra el número de nacimientos desde 2002 hasta 2023, han nacido un total de 37.814 niños y niñas de padres y madres de países extranjeros. El mayor número de nacimientos se registró entre padres y madres de países de Europa –11.227 nacimientos–, seguidos muy de cerca por la descendencia de padres africanos (11.150). A continuación se sitúan los de progenitores americanos (10.429) y el resto de territorios del globo (5.008).

¿De qué países vienen?

En su mayoría la población migrante que reside en las Islas proviene de países de Europa, con un total de 159.987. De ellos, la mayoría son italianos: 42.762. Por detrás les siguen los alemanes (25.302) y los ingleses (25.220). El segundo grupo mayoritario es el americano, con un total de 105.651 personas, la mayoría de Latinoamérica. Venezuela ocupa el primer puesto (29.191) y Colombia una ajustada segunda posición, con 28.229 migrantes en las Islas. Por su parte, provienen de África 29.580 extranjeros, 17.842 de ellos de Marruecos.

¿En qué sectores trabajan?

Las personas de países extranjeros suponen el 23,9% de la población activa del Archipiélago, lo que se traduce en un total de 283.047 trabajadores. En lo que va de año, se han registrado 75.624 contrataciones a personas extranjeras, mientras que el año pasado fueron un total de 132.290. La nacionalidad con mayor número de contratos hasta ahora es la italiana, con 12.434, seguida de la venezolana (11.021), la colombiana (10.802), la cubana (7.969) y la marroquí, con 5.806 contrataciones. Estos trabajadores se dedican en su mayoría a la hostelería. Así, hasta un 56% de la población extranjera de Canarias fue contratada en este primer trimestre del año para dedicarse al trabajo relacionado con el alojamiento y la alimentación fuera del hogar. El segundo lugar es de los ocupados en el resto de servicios –como cajeros, dependientes, técnicos de mantenimiento, etc.– con un 24%. El resto de porcentajes se distribuyen entre la construcción (5,15%), la industria (2,12%) y la agricultura (1,95%).

¿Qué estudios tienen?

El 24,8% de la población foránea cuenta con una formación universitaria o, en su defecto, un ciclo de grado superior, frente al 36,6% de los canarios entre 25 y 69 años. Una realidad que se refleja luego en el mercado laboral. En el caso de los contratos de estos primeros seis meses de 2025, tan solo el 6% tenía estudios universitarios o una formación profesional.

¿Hay diferencia entre el número de hombres y mujeres?

No existe una gran diferencia entre hombres y mujeres, tanto entre la población general como en el ámbito laboral. Así, entre la población extranjera, el 50,5% son mujeres y el 49,5% son hombres. Con respecto a la población contratada en el periodo entre enero y junio de este año el 52,7% eran hombres y el 47,3% mujeres.

¿Cuál es su edad media?

De esos 329.352 foráneos, la mayor parte, un 34,6%, tiene entre 15 y 39 años. Un 24,5% está entre los 50 y los 69; otro 17,6% se mueve entre los 40 y los 49 años de edad; y el restante 9,2% ya está por encima de los 70. En el caso de la población contratada en su mayoría se encuentra entre los 25 y 44 años con una representación del 54%, en segundo lugar se encuentran personas de más de 45 años (28% de la población extranjera contratada) y el 18% restante, tienen menos de 25 años.