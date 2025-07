Enmienda a la totalidad del PSOE al Gobierno de un «débil» Clavijo

El PSOE canario interpuso ayer una particular enmienda a la totalidad a la gestión del Ejecutivo autonómico en la primera mitad de la legislatura. Un Gobierno presidido por un «débil» Fernando Clavijo que no ha sido capaz de ejecutar -gastar o invertir de manera efectiva- alrededor de 2.500 millones de euros de los presupuestos regionales. Así lo subrayó el portavoz de los socialistas isleños en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, quien puntualizó que el Gabinete que comparten CC y PP no tiene la excusa de haber recibido una herencia negativa del anterior Ejecutivo -el gobierno del pacto de las flores que lideró el mismo PSOE-, toda vez que nacionalistas y populares, precisó, han contado con sus propios presupuestos. Franquis subrayó que el resultado de los dos primeros años del Gabinete de CC y PP se resume en esos «2.500 millones de euros sin invertir; 30.000 viviendas vacacionales más; y 18.000 personas en lista de espera en dependencia».

El portavoz parlamentario de los socialistas canarios aseguró que Clavijo está «a las órdenes» del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y de «determinados intereses económicos» de las Islas, y lo acusó de mirar para otro lado cuando el PP no asiste a la reunión de la conferencia sectorial de infancia y con ello impide la distribución autonómica de menores inmigrantes no acompañados. No obstante, Franquis comenzó su intervención en la sede de la Cámara autonómica hablando de que el pasado año la ejecución presupuestaria del Gobierno fue del 89%, la más baja de la historia de la autonomía, según aseveró.

Cifras, como también las de esas 30.000 viviendas que han salido del mercado residencial hacia el vacacional o las de las 18.000 personas que están en la lista de espera de la dependencia, que evidencian, a juicio del PSOE, la poca capacidad de un Ejecutivo que está «dividido, roto internamente, con un presidente que no lidera» y que es el «más débil» de la historia de la Comunidad Autónoma. Un Fernando Clavijo que se mantiene, volvió Franquis, en un «absoluto silencio» cuando su socio de gobierno, el PP, «impide un acuerdo para la derivación de los menores inmigrantes».

Políticas sociales

También criticó el diputado y portavoz en la Cámara regional que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, dijese este jueves que el PP y el Gobierno español son igual de responsables en la falta de acuerdo para el traslado de los niños y chicos migrantes, cuando el Ejecutivo central, dijo, «toma medidas» para que se lleven a cabo las derivaciones. En este sentido, Franquis le pidió a Clavijo que hable con los presidentes de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ambos del PP, porque Canarias «no puede seguir abandonada». Franquis también apuntó que Clavijo habla desde 2015 de un cambio de modelo de desarrollo económico pero que «ha hecho lo contrario».

En materia de vivienda, el socialista hizo hincapié en que el anterior Gobierno de Canarias presentó un plan de vivienda, mientras que el actual Gabinete solo ha hecho dos decretos ley en dos años para poner la política de vivienda «en manos de promotores» de la iniciativa privada. Asimismo reiteró el argumento de que las viviendas que se construyen ahora en el Archipiélago son «todas» del plan de vivienda aprobado por el pacto de las flores.

Un «desastre»

En cuanto a la gestión de los servicios sociales, Franquis manifestó que es un «desastre», con esas más de 18.000 personas en lista de espera, y en discapacidad la espera es superior a los cinco años, agregó. Además, criticó que el Gobierno canario no haga públicos los datos de la lista de espera «estructural» en sanidad.

«Han recortado un 11% en ciencia, desmantelado programas esenciales como el Catalina Ruiz y apenas han ejecutado el 20% del presupuesto en digitalización. La educación pública está estancada, la FP Dual se implantó con caos y las universidades públicas están abandonadas», continuó Franquis, que indicó que su partido seguirá trabajando para que haya «una alternativa real», como se demostró, a su juicio, en la anterior legislatura.