La patronal canaria contra el concierto catalán: "Es el fin de la solidaridad"

Las dos organizaciones provinciales que aglutinan a los empresarios del Archipiélago están en alerta desde que el lunes el Estado y la Generalitat pactaron que Cataluña tenga un sistema de financiación "singular, federal y generalizable". Las 'luces de alarma' se encendieron no solo por el hecho de que este acuerdo suponga la la posible pérdida de 2.550 millones anuales para financiar en Canarias los servicios públicos esenciales, sino por el "riesgo" de que el Régimen Económico y Fiscal (REF) "quede en entredicho" y se compute dentro de la financiación del régimen común o que el diferencial fiscal favorable al IGIC "sea penalizado frente al IVA por políticas que priorizan la homogeneidad sobre la excepción insular".

"Cuando se debilita la caja común, no solo se debilita la redistribución; se tensionan los fundamentos de la solidaridad entre ciudadanos. Si todos contribuimos, todos deberíamos beneficiarnos", asegura el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso.

Una tesis que corrobora su homólogo de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega: "Si se rompe el principio de solidaridad, si ya no lo garantiza el Estado y queda en manos de las autonomías, los territorios más necesitados serán los que menos dinero reciban".

Solidaridad multilateral

Ambos dirigentes defienden que es urgente actualizar el sistema de financiación autonómica, que lleva once años caducado y se diseñó en 2009 por el entonces jefe del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, porque no cubre adecuadamente las necesidades de las autonomías, pero les preocupa el enfoque unilateral del Gobierno que preside Pedro Sánchez en mejorar la financiación de Cataluña "sin asegurar una financiación justa y equitativa para todas las regiones".

"No son solo cifras. Son decisiones que afectan a la educación, la sanidad, la dependencia, la vivienda, la competitividad o el bienestar real de los ciudadanos", defiende Alfonso.

"Al apostar por un principio multilateral de solidaridad que no centraliza el Estado, se ha abierto una puerta ambigua que no se sabe a donde lleva, pero cuyas consecuencias pueden ser desastrosas", remacha Ortega.

La tesis de ambos dirigentes es que Sánchez apuesta por "premiar a quien más pide" en vez de "blindar la igualdad", lo que para el presidente de la patronal tinerfeña "no es gobernar; es desequilibrar". "No pedimos más. Pedimos lo justo; que la justicia territorial no se negocie, se garantice", insiste Alfonso.

Salvar al REF

Pero el principal temor de ambos dirigentes empresariales es que el REF se compute dentro del nuevo sistema de financiación, máxime cuando, como apunta Ortega, "la principal protagonista que debe negociar el nuevo sistema de financiación ya ha dicho que Canarias está sobrefinanciada" como consecuencia de los mecanismos económicos y fiscales de su fuero.

Se refiere el dirigente de la patronal de la provincia oriental al hecho de que la vicepresidenta y consejera de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó en abril en el Senado, durante su comparecencia para explicar la propuesta estatal sobre la condonación de deuda a las comunidades autónomas, que Canarias "se encuentra en situación de superávit, no solo por las ayudas del Estado, sino por su régimen fiscal y otros tipos de comportamiento de la insularidad".

Ortega, que pilotó la modificación del REF vigente en 2018 cuando fue consejero de Economía durante la primera etapa de Fernando Clavijo como presidente de Canarias (2015-2019), recuerda que "ya en su momento tuvimos muchos problemas cuando nuestra singularidad se computó como parte del régimen general, por lo que sería muy conveniente que el Parlamento emitiera un informe unánime para que el presidente y el resto de miembros del Gobierno pudieran ir a las negociaciones con el Estado".

Frente parlamentario

Y es que otra de las tesis esgrimidas por ambos dirigentes es que "el sistema de financiación debe debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no solo con el gobierno de una comunidad concreta que, además, es la gran beneficiaria de la modificación".

Lo cierto es que en julio de 2024, y con la única abstención de Vox, la Cámara regional aprobó una iniciativa del Grupo Popular para desligar al REF del sistema general de financiación y que en el nuevo sistema de financiación se ponderen tanto el incremento de la variable de la insularidad como la de los índices de pobreza para proceder al reparto de fondos. En el modelo vigente se incluye la dispersión, el envejecimiento, la superficie o el porcentaje de población en edad escolar.

Noticias relacionadas Madrid inicia el ‘indulto’ de la deuda catalana y a Canarias ni le responde

Para las patronales, ese acuerdo parlamentario de hace un año, cuando se iniciaba el debate sobre la financiación especial catalana, debe ser refrendado ahora, cuando el pacto ya es un hecho.