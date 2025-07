La jueza cierra la investigación sobre la reunión de Matos con Derbah

El Juzgado de Instrucción número tres de Arona ha denegado, mediante un auto, la solicitud del expresidente y actual vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, para personarse en la causa penal abierta que investiga al empresario Mohamed Derbah como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico, el blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho.

En un auto firmado el pasado lunes, 14 de julio, la jueza Carmen Rosa del Pino Abrante, resuelve que Matos no cumple con los requisitos legales para figurar como parte en el procedimiento, "ni en calidad de investigado, ni como perjudicado, ni como acusación particular".

La petición de personación se presentó el pasado 22 de mayo con el argumento principal de haberse visto perjudicado a raíz de unas informaciones periodísticas publicadas por el diario El Mundo los días 19 y 20 de mayo, en las que se aludía a supuestos informes de los investigadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los que se mencionaba al político socialista. El propio Matos, en una rueda de prensa reconoció que se había reunido con Derbah en la última plata del Corte inglés de Santa Cruz de Tenerife.

La Fiscalía apoya el auto

Tanto el Ministerio Fiscal como la jueza instructora de la causa coincidieron en que tales publicaciones "no justifican su inclusión en el procedimiento". Según el auto, "Matos no ostenta la condición de investigado ni de sospechoso", y la normativa vigente no ampara su personación simplemente por aparecer en el marco de una investigación en curso.

El auto judicial advierte además que permitir la incorporación al proceso de toda persona mencionada durante la instrucción penal generaría una "hipertrofia de partes" que atentaría contra el equilibrio del procedimiento judicial y la tutela judicial efectiva.

Aunque Gustavo Matos podría considerar que su imagen se ha visto afectada por las informaciones periodísticas vinculadas a la investigación, el juzgado deja claro que ese tipo de reclamaciones deberán canalizarse por vías ajenas a este procedimiento penal, como querellas o demandas.

Andrés Gutiérrez

El auto no es firme, y las partes disponen de tres días para presentar recurso de reforma o de cinco días para apelar ante instancias superiores.

Mohamed Derbah fue detenido a primeros de mayo como presunto líder de una trama corrupta político empresarial en el sur de la isla, con intereses inmobiliarios, de seguridad privada, en hostelería y, presuntamente, de tráfico de drogas. Hubo ocho detenidos tras la investigación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, tres de ellos mandos policiales, como el inspector jefe jubilado Francisco Moar, que fue jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial en Santa Cruz de Tenerife, que investigó los inicios del conocido como caso Mediador o Tito Berni . Supuestamente estos mandos policiales actuaban supuestamente a las órdenes de Derbah. A todos se les imputa delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho y pertenencia a organización criminal.