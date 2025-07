Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias: "Los decretos ley interfieren en la separación de poderes"

Astrid Pérez (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) llega al ecuador de la legislatura como segunda autoridad del Archipiélago con el sabor agridulce de que la polémica social y mediática por el cobro de dietas de sus señorías empañe que ya han sido aprobadas ocho leyes y se tramitan dos de iniciativa popular.

¿Por qué han decidido ocultar las dietas que cobran sus señorías? ¿De qué tienen miedo?

No, no se han ocultado las dietas en ningún caso, las dietas están publicadas.

Han complicado el acceso.

No se ha complicado, pero es verdad que para tener los datos hay que hacer un esfuerzo.

Dígalo como quiera, pero si voy a una panadería y pido una barra de pan no me venden los ingredientes para hornearla yo, que es lo que el Parlamento hace ahora en su página de transparencia.

Es verdad que ahora los datos hay que buscarlos, pero cuando vimos que se estaban dando datos erróneos y que lo que publicaba el portal no era la verdad, que inducía a la ciudadanía a recibir información falsa, hicimos una reestructuración y vimos como se hacía en otros parlamentos y tomamos una decisión. Y aquí quiero decir que la decisión no es mía, es de la Mesa. Yo soy la presidenta y estoy en minoría, porque hay dos miembros de CC y del PSOE. En los ayuntamientos mandan los alcaldes, en los cabildos mandan los presidentes, en el Parlamento no manda la presidenta, manda la Mesa.

Usted, cuando saltó la polémica, se mostró partidaria de cambiar el sistema actual de dietas. ¿Mantiene ese criterio?

Sí, yo creo que podría haber otra forma de pagar las dietas a algunos diputados. No quiero entrar en el debate de si son altas o bajas, pero sí que la gente debe saber que un diputado que se desplaza a Tenerife come, cena, desayuna y después también tiene que dormir y desgraciadamente en Santa Cruz de Tenerife ya casi por menos de 100 euros no se duerme en ningún lado, con lo cual la dieta tiene que cubrir el gasto del diputado. Y también quiero decir que, con el nuevo sistema, por primera vez en 40 años los diputados grancanarios tienen las mismas condiciones con respecto al resto de los representantes de islas no capitalinas, porque estaban en desigualdad.

No parece cómoda en este debate ¿Le molesta que se pida más transparencia?

No, en absoluto, pero me da pena que esta polémica puntual eclipse que en dos años ya han sido aprobadas ocho leyes o que cinco más están en estos momentos en trámite, como la de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda, la ley canaria de la ciencia o la que impulsa la construcción de viviendas. Tampoco se habla de que se han convalidado trece decretos leyes y hay ocho proposiciones de ley presentadas, entre ellas, la primera en la historia de la Cámara impulsada por los ayuntamientos, que es la de municipios turísticos o que estamos debatiendo dos leyes de iniciativa popular después de muchos años sin tener ninguna, como son las de volcanes y la del arbolado urbano. En ninguna legislatura se ha tramitado tanta ley en tan poco tiempo.

Ocho leyes y 13 decretos ley ¿No está el Ejecutivo invadiendo al poder Legislativo?

Ese es un tema que me preocupa porque creo que la crisis del parlamentarismo la llevamos viviendo desde finales del siglo XX en la medida en que proliferan los decretos ley del gobierno respecto a la actividad parlamentaria, con lo que creo que incide e interfiere en la separación de poderes porque a veces ni siquiera se aprueba que se tramiten como textos legislativos, con lo que se cercena la labor del Parlamento. Los decretos ley están para tomar decisiones urgentes en momentos de extrema necesidad, pero no siempre es así. Todos los gobiernos, unos más y unos menos, tienen esa intención de hacer el trabajo del Poder Legislativo y eso evidentemente es una de las causas de la crisis del parlamentarismo que llevamos décadas viviendo.

¿Y la crisis del parlamentarismo no puede ser debida a que ahora no se debate, sino que se buscan frases cortas para vídeos en redes sociales?

La sociedad no tiene paciencia y eso significa que ahora o se hace un mensaje pensado para 30 segundos de vídeo o nadie lo ve o lo lee. Un porcentaje importante de la sociedad se ha educado en esa inmediatez, en esa rapidez y no tiene paciencia ni en escuchar ni en leer nada profundo, con lo que al final se queda en el chascarrillo, en el insulto, la superficialidad. Yo me he quedado impresionada, y la culpa evidentemente no es solo de los medios de comunicación, cuando he visto cómo en el Parlamento hemos planteado debates importantes que la ciudadanía debería conocer y no sale nada. Sin embargo, cualquier chascarrillo, cualquier insulto, de forma inmediata está en todos los periódicos, radios y redes sociales. Este camino nos lleva a una sociedad mucho más inculta que no progresa.

Tampoco ayudan mucho los debates interminables y casi en bucle porque a sus señorías les gusta mucho oírse, pero aburren a la gente ¿No cree?

Es cierto que a mí me parece que a lo mejor se abusa en este Parlamento mucho de la figura de las comparecencias, que duran 40 minutos, y no sé yo si en la próxima reforma del Reglamento se podrá articular una fórmula para que, como pasa en la Cámara vasca, haya más interpelaciones, que son más ágiles y dinámicas.