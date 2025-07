NC recalca que para contener la población en Canarias hay que limitar el turismo de masas

Nueva Canarias (NC) ha recalcado este jueves, al hacer balance de los "dos años del Gobierno de las derechas", en referencia al Ejecutivo canario que sustentan CC y el PP, que para contener el crecimiento poblacional en las islas "hay que poner límites al turismo" de masas vigente en la región.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa el presidente de la formación, Román Rodríguez, quien ha "suspendido" el trabajo desarrollado por nacionalistas y populares en lo que va de legislatura por sus "incumplimientos flagrantes", su mala ejecución presupuestaria, su gestión de los servicios esenciales, su política de vivienda, el modelo "desarrollista" que abanderan y su "derechización".

Rodríguez ha acusado a los actuales socios de gobierno en Canarias de haber "mentido" al anunciar y no ejecutar una bajada del IGIC, y subir, por contra, el IRPF y el impuesto de combustible "al eliminar las bonificaciones" aprobadas en la anterior legislatura, cuando NC gobernó con el PSOE, Podemos y ASG, y el impuesto de donaciones y sucesiones a 6.000 familias, además de "retroceder" en el cumplimiento de la Ley de Educación.

Además, ha criticado que en los dos años que llevan gobernando han sido "incapaces de gastar 2.400 millones de euros" y devolver "cientos de millones" procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Materia migratoria

Sobre la gestión de los servicios públicos, Rodríguez se ha preguntado por qué "no quitan" a la consejera regional de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, a quien, sin embargo, no ha responsabilizado del "fracaso" en el que, a su juicio, se ha incurrido en materia migratoria, sobre todo en la derivación a la Península de menores migrantes no acompañados, un asunto cuya solución, ha dicho, "ha impedido el PP, que, contagiado por Vox, está inoculando esa reacción inhumana de las comunidades autónomas".

NC critica que la lista de espera quirúrgica "va a peor" o que "se suspendan intervenciones por falta de sangre", lo que ha relacionado con el hecho de que el Servicio Canario de la Salud "ponga a enchufados" al frente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.

Sobre la nueva normativa regional en materia de vivienda, NC cree que "es pura propaganda que no ha servido para nada", al tiempo que rechaza que se haya cambiado la RIC "para favorecer la especulación", pese a que este es el problema más sentido por la población canaria.

Turismo en las Islas

NC advierte de que el modelo "desarrollista" que, en su opinión, promueven CC y el PP llevará al archipiélago al "colapso", por lo que recalca que en Canarias "no caben más camas turísticas tradicionales ni de viviendas vacacionales", cuyo número ha crecido en 214.000 en los últimos seis años.

"Para contener la población", que ha crecido en Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife en lo que va de siglo en un 180, 112 y 37 %, respectivamente, según ha detalado, "hay que poner límites al crecimiento turístico, como hicimos hace 23 años", ha aspotillado Román Rodríguez en alusión a la moratoria que implantó en las islas el Gobierno que presidió.

Rodríguez ha abogado así por "poner límites por islas y comarcas, en función de la saturación" turística que sufran y considera que "en algún territorio hay que decrecer, dar marcha atrás", desclasificando camas, como hizo su gobierno con 390.000.

De lo contrario, ha opinado, la ciudadanía canaria comenzará a estar "en contra del turismo", como ocurre en otros territorios españoles por el impacto que causa a sus residentes.