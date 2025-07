La Ley de Ciencia de Canarias inicia el trámite parlamentario sin enmiendas a la totalidad

La Ley Canaria de la Ciencia ha iniciado su trámite parlamentario sin recibir enmiendas a la totalidad pese a las duras críticas que ha recibido por parte de las universidades y la oposición durante las últimas semanas. "Hemos sacado el mejor texto posible", argumentó la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, quien, sin embargo, abrió la puerta a "mejorar" el texto. "Para eso está el Parlamento", sentenció.

Durante la primera lectura del anteproyecto de la Ley Canaria de la Ciencia, Machín aprovechó su comparecencia para resaltar las cuestiones más importantes de la ley. La simplificación administrativa a través de la tramitación urgente es uno de los puntos fuertes del texto legal. Sin embargo, la nueva ley también hace alusión a los incentivos fiscales para la ciencia, deja "ancladas" a la normativa las subvenciones y ayudas a la ciencia y fija unos objetivos vinculantes anuales en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma "para alcanzar el 3% de inversión en I+D con respecto al PIB en 2030".

La consejera insistió en la importancia de sacar adelante esta ley para poder "adaptar el ecosistema a la nueva realidad". No en vano, la normativa actual entró en vigor en 2001. "Esta ley obsoleta no representa la realidad y necesitamos una estructura sólida para seguir avanzando", recalcó la consejera que pidió "sosiego y celeridad" para "no alarguemos un proyecto de ley necesario".

Sin las universidades

Este último motivo fue el que esgrimieron el resto de portavoces para aceptar el inicio del trámite parlamentario de la ley. Sin embargo, durante la lectura de la proposición no faltaron las críticas a algunos aparatos de la normativa y, de manera generalizada, afeó la "exclusión" de las universidades a la hora de elaborar la norma. Carmen Hernández, portavoz de NC, en este sentido, afirmó que esta nueva norma, que sustituirá a la que está en vigor desde 2001, es una oportunidad importante para apostar por la ciencia y el conocimiento, aunque admitió que el Proyecto de Ley ha llegado al Legislativo "lleno de lagunas y omisiones preocupantes...No sabemos si por despiste, preocupante, o porque hay una intencionalidad".

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, en este sentido, concluyó que la ley "hace falta", pero se unió a los reproches por la falta de participación de las universidades en su elaboración. "La ley que hacerla con ellas no contra ellas", destacó.

En este sentido también se manifestó Hernández quien reprochó a Machín a falta de participación de las dos universidades públicas en la elaboración del Proyecto de Ley (PL) Canaria de la Ciencia aseverando que pretenden legislar "de espaldas a la comunidad científica". Por su parte, Alicia Pérez (PSOE) señaló que la ciencia canaria "necesita una ley" pero el texto "está muy lejos" de ser bueno porque tiene una "debilidad estructural" al no hacer referencias explícitas a las universidades canarias, que desarrollan el 95% de la producción. "Es simplemente injustificable", comentó.

Una apuesta por la cogobernanza

Por su parte, los grupos de Gobierno, han avalado y dado su visto bueno a la normativa. "Es un paso firme y decidido en la apuesta por la ciencia y el talento", relató María Isabel Saavedra, portavoz del PP, quien recalcó que esta ley dota a Canarias de un marco normativo propio y adaptado a las "singularidades y oportunidades" de las islas. En este sentido, ha valorado la apuesta por la "cogobernanza compartida", la creación del Sistema Canario de Ciencia y Tecnología y la integración efectiva de los diferentes actores en una planificación estratégica orientada a resultados. "Esta no es una ley cerrada, es una ley abierta al tiempo, al consenso y a la participación", apuntó en sintonía con Machín.

En este sentido, Cristina Calero, del Grupo Nacionalista, defendió que el objetivo de la ley es "dar respuesta" a las demandas del subsector científico del archipiélago porque "la ciencia es todo, es para todas las personas". Hizo hincapié en la eliminación de la burocracia para dejar atrás una norma "obsoleta" casi 25 años después y remarcó que la nueva norma que debe ser "sólida y flexible" para hacer frente a los retos de un entorno cambiante. Igualmente, ha alertado de "brecha de género" en la ciencia canaria, ha pedido "no espantar" a los proyectos de I+D+i "con burocracia y con exceso de tiempo" y fomentar la transferencia de conocimiento.