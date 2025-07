Nuevo ‘récord’ en el precio de la vivienda en Canarias: 230.000 euros por un piso usado de 75 metros

230.000 euros. Exactamente 230.100 euros. Es la suma que, de media, hay que desembolsar en Canarias para comprar una vivienda. No una vivienda a estrenar –la oferta de casas nuevas en el Archipiélago es muy baja–, sino un piso estándar, más bien pequeño, de solo 75 metros cuadrados y de segunda mano –o de tercera, cuarta, quinta o sexta manos–.

Se trata del enésimo ‘récord’ que deja el mercado inmobiliario de la Comunidad Autónoma, un mercado tensionado hasta el extremo por la combinación de una altísima demanda –la población ha crecido de manera sensible en las últimas décadas– y una minúscula oferta heredada de años en los que la construcción de vivienda, tanto de promoción pública como privada, se movió en mínimos históricos.

Mucho más caros

El resultado de estos factores es que el precio medio de las casas o pisos usados se ha incrementado en el último año en las Islas la friolera de un 18,4%, según el análisis publicado este miércoles por idealista, que a falta de más y mejores datos oficiales se ha convertido en una de las referencias a la hora de ver la evolución del coste de los inmuebles.

De acuerdo con la base de datos de este portal inmobiliario, para adquirir en Canarias una vivienda de segunda mano –de segunda mano en el mejor de los casos, cabe insistir– hay que pagar 3.068 euros por cada metro cuadrado de superficie. ¿Mucho o poco? Más bien muchísimo, hasta el punto que desde la firma precisan que es «el precio más alto en Canarias desde que idealista tiene registros».

Más de 100.000 euros por un minipiso

No en vano, esos casi 3.100 euros por metro cuadrado implican que para comprar un minipiso de 35 metros –la oferta de estos espacios más próximos a una habitación que a un piso propiamente dicho se ha multiplicado en los últimos años– hay que desembolsar 107.380 euros. Conviene subrayarlo: 107.380 euros por un minipiso de 35 metros cuadrados.

O los susodichos 230.100 euros por una vivienda de 75 metros; o 306.800 euros por una de cien metros; o cerca de 400.000 –unos exactos 383.500 euros– por un inmueble de 125 metros cuadrados, que tal como está el mercado en la región puede parecer una casa de gran tamaño, cuando en realidad no pasa de lo justo y necesario para una familia corriente con dos o tres hijos.

Subidas más pronunciadas que en la burbuja

Francisco Iñareta, portavoz de idealista, resume la situación del mercado inmobiliario con una frase: «Este incremento de los precios de compraventa no lo habíamos visto ni en los momentos más tensos de la burbuja inmobiliaria», aquella que estalló en mil pedazos a finales de 2007 con aquel primer capítulo de las hipotecas subprime o basura en EEUU.

Iñareta ahondó en que estos precios disparatados son resultado de una «tormenta perfecta». «Por un lado, un déficit de construcción de vivienda acumulado que no se resuelve y al que se suman miles de hogares nuevos cada año, lo que se agrava con la situación de emergencia total por la que atraviesa el alquiler, la bajada de los tipos de interés y el consiguiente abaratamiento de la financiación. La vivienda usada no es capaz de dar respuesta a una gigantesca demanda que no para de crecer», sentencia.