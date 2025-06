Los ayuntamientos de Canarias acumulan 104 millones de facturas impagadas

Los ayuntamientos canarios se han puesto las pilas en el último año para rebajar las cantidades pendientes de pago que se acumulaban en facturas y recibos de compras o servicios contratados, sin que existiera cobertura presupuestaria para ellos. Pagos pendientes que, debido a diferentes razones, no se imputan en ninguna partida y quedan anotadas en la cuenta de Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, es decir, la cuenta 413. A lo largo de 2024, el importe que los 88 ayuntamientos canarios acumulan en ella adelgazó de forma considerable. En apenas doce meses se aligeró en casi 78 millones de euros. Sin embargo, todavía quedan 104,9 millones pendientes de pago. Dinero que las corporaciones locales sisan, de manera temporal, a la económica real y por el que esperan empresas, autónomos y entidades que han ofrecido servicios a la administración.

Pero, ¿qué es la cuenta 413? Aunque nació en 2004, su utilización no se hizo efectiva hasta 2012, cuando entró en vigor la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Su objetivo era controlar una práctica que durante los peores años de la crisis inmobiliaria se hizo muy habitual en las corporaciones locales. Debido a las medidas de restricción de gasto, alcaldes y concejales comenzaron a apilar facturas y albaranes que no podían pagar con cargo al presupuesto, generando hasta 1,8 millones de facturas impagadas. La cuenta 413 no es otra cosa que un mecanismo para tratar de controlar esta situación y lo cierto es que logró reducir las deudas pendientes de manera considerable.

Sin embargo, a pesar de que la situación es ahora radicalmente diferente –ya que las administraciones locales sí disponen de liquidez–, acumular recibos sigue siendo algo habitual en la mayoría de las corporaciones locales. En el caso de Canarias, 61 de los 88 ayuntamientos tiene alguna cantidad anotada en la cuenta 413. Eso sí, el montante de cada uno de ellos es muy diferente.

Ranking

Como es habitual, las dos capitales canarias, junto con San Cristóbal de La Laguna y Arrecife, son los cuatro municipios que más facturas guardan en sus cajones. Algo normal, si se tiene en cuenta que son las corporaciones que manejan un mayor volumen de dinero. El primer lugar lo continúa ocupando Las Palmas de Gran Canaria, que tiene un saldo en la cuenta 413 de 37,2 millones de euros. ¿Mucho o poco? Es una cantidad muy abultada sí, pero no se compara con la que ha llegado a acumular. Además, en 2024 este ayuntamiento ha pisado el acelerador en cuando a deshacerse de estos albaranes se refiere. De hecho, la importante reducción de la cuantía acumulada por los ayuntamientos canarios proviene precisamente de esa puesta al día que ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas, que ha rebajado en más de 60 millones de euros la deuda que tenía acumulada.

El segundo lugar lo ocupó en 2024 San Cristóbal de La Laguna que experimenta la situación contraria. Si en 2023 contabilizaba 13,4 millones de recibos pendientes debido a que no se encuadran en ninguna partida presupuestaria, en 2024 esta cifra subió hasta los 19,2 millones de euros.

Que los municipios con más músculo económico sean los que más cantidades pendientes acumulen no es nada raro, pero entre los 88 ayuntamientos canarios hay también situaciones curiosas. Corporaciones de localidades pequeñas que saben mantenerla a raya, como Tejeda o Betancuria, o municipios con mayor población que también la tienen bastante controlada, como Arona que con algo más de 86.000 vecinos tiene poco más de 143.000 euros acumulados.