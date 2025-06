Una avería grave tumba el 20% de los servicios telemáticos del Gobierno

Turnos que cubren las 24 horas para poner en pie los 1.200 servidores virtuales del Gobierno de Canarias que el pasado martes tumbó una «avería grave», según la calificó ayer la directora general de Transformación Digital de los Servicios Públicos, Guadalupe González Taño. La sede electrónica es una de las áreas afectadas, con el consiguiente quebradero de cabeza para los ciudadanos, que encuentran cerrada una puerta por la que pensaban entrar para cumplir sus obligaciones y recibir servicio.

González Taño detalló ayer que los esfuerzos están enfocados en primer lugar en devolver a los administrados la posibilidad de relacionarse con la Administración a través de la Red. No es el único rincón que tumbó el fallo, el servicio de portafirmas también quedó seriamente dañado, con lo que los funcionarios tampoco pudieron extender sus rúbricas on line, con la consiguiente ralentización de no pocos trámites.

Diferentes equipos cubren las 24 horas del día para recuperar el servicio

Desde el primer momento se gestaron equipos capacitados para ir minimizando daños. «Lo que ocurre cuando se producen caídas de gran tamaño como esta es que no se puede volver a la situación normal de golpe, solo es posible hacerlo poco a poco», explicó la directora general.

Inestabilidad

Es grande el golpe porque afecta al 20% del servicio que la comunidad autónoma oferta a través de Internet. Ni tampoco cada pequeño éxito puede tenerse por definitivo, porque «vas al siguiente paso y cuando crees que lo tienes vuelve a caer el anterior; es una tarea compleja porque la inestabilidad está presente a lo largo de todas las fases de la recuperación», insistió González Taño.

También un número indeterminado de correos electrónicos dejaron de funcionar, afectando a la comunicación vía email entre los diferentes departamentos de la Administración autonómica. Traerlos a la utilidad nuevamente se tiene por urgente, pero siempre tras conseguir solucionar las necesidades del conjunto de la ciudadanía. «Eso es lo primero», reiteró una y otra vez la responsable del departamento de Transformación Digital de los Servicios Públicos de Canarias.

Festivo en la capital grancanaria

Si por el camino se encuentra el error que desencadenó la tormenta, bien; si no, será a posteriori cuando se analice al detalle lo que sucedió sobre las 15.40 horas del martes. Ese es el momento en el que se produjo la «interrupción no programada», que así se denomina en la propia página web del Gobierno de Canarias. El 24 de junio es festivo en la capital grancanaria, por lo que las dependencias autonómicas funcionaron al ralentí. Sea por esa u otra cuestión, lo cierto es que se eligió la banda horaria de entre las tres y las cuatro de esa tarde para acometer unas «labores de mantenimiento».

La eventualidad se comunicó a través de la página del Gobierno de Canarias, ya que se contemplaba la posibilidad de que se produjeran «cortes intermitentes en el servicio de tramitación telemática». Sin embargo, cuarenta minutos después de iniciada esa puesta a punto, cayeron una quinta parte de los servidores de la comunidad sin que nadie lo esperara.

"No es un cibertaque"

«Lo primero que tengo que dejar muy claro por encima de cualquier otra cosa es que no se trata de un ciberataque», afirmó rotunda Guadalupe González Taño. «Es un error que buscaremos en cuanto logremos volver a garantizar el servicio a los ciudadanos, sobre todo para aprender de ello y evitarlo en el futuro», insistió.

Aunque desde el primer momento hubo conocimiento de los problemas y se trabajó para repararlos, los funcionarios afectados describieron el miércoles como un día en el que no pudieron hacer nada que tuviera que pasar por la administración electrónica.

Recuperación parcial

«El jueves empezó la recuperación parcial», detalló la directora general. Siempre con los dedos cruzados, porque la inestabilidad del contexto no da garantías ni de llegar al final del trámite ni de poder repetirlo a los pocos minutos.

El Cibercentro se basa en un modelo de colaboración público-privada

El Centro Integral de Servicios Telemáticos (CIST) del Gobierno Canario, conocido como Cibercentro, es el encargado de la administración on line y también está al frente de la recuperación. Es una entidad basada en la colaboración público-privada en la que está presente la comunidad autónoma junto a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) y diversas empresas.

«En la recuperación trabajan los operadores privados y también jefes de área y de proyectos de la comunidad», explicó González Taño.