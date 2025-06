Raúl García Brink: «Hay voluntad de ir juntos para tener un grupo fuerte en Madrid»

Usted ha mantenido un perfil discreto en la génesis de Municipalistas Primero Canarias ¿Cuál ha sido su evolución desde que se inició la crisis interna en NC hasta ahora?

Ha sido un proceso complejo porque 20 años de militancia en una organización no son fáciles de dejar atrás y desde el punto de vista personal genera también contradicciones y reflexiones. En todo este proceso también ha influido un sentido de la responsabilidad porque pertenezco a un grupo de gobierno en el Cabildo al que le debo lealtad, tenemos un proyecto y por eso he intentando en la medida de lo posible no generar desestabilización con un perfil más dialogante. Lo que no iba a hacer es generar más conflicto del que ya había porque también soy leal a Antonio Morales como presidente del Cabildo. Tras darme de baja en NC ahora inicio un nuevo proyecto desde la mesura porque en momentos de polarización política lo que intento es evitarla, siendo consciente que esos compañeros con los que he compartido militancia 20 años ahora no son el diablo ni son enemigos.

¿Se pudo evitar el cisma de NC? ¿Faltó más diálogo y mesura?

Tampoco participé directamente en las negociaciones que hubieron, que no llegaron a ninguna parte. Mi punto de vista es que mirar hacia atrás está bien pero sobre todo hay que mirar hacia el futuro y cuando ya se han tomado decisiones de este tipo ahora lo que importa es el surgimiento de una nueva fuerza municipalista que quiere formar parte del espectro político de Canarias.

¿Qué le atrae de Municipalistas que ya no tenga NC?

Este es un proyecto que se está construyendo de manera colectiva, más horizontal y que intenta ser lo más transversal posible para llegar a una amplia parte de la sociedad que está buscando soluciones a sus problemas cotidianos y es que en muchas ocasiones ya la política no parece que busque transformar la vida de las personas. Este proyecto se construye desde la base y con una visión muy pegada al terreno. En el congreso fundacional aprobaremos nuestras líneas ideológicas con un manifiesto donde se va a proyectar una visión muy municipalista pero también nacionalista y progresista que quiere un perfil propio. Estamos para cambiar las cosas desde los municipios.

Entiendo por su respuesta que NC ya no es transversal ni parte de las bases...

Es obvio que si estamos en este lado es porque esos valores ya no los representa NC. Pero insisto en que lo que no voy a hacer ahora es demonizar ni convertir en un anatema a los miembros y al partido político al que pertenecí hasta hace poco tiempo. Eso no contribuye a construir ni la Isla ni Canarias porque tenemos que cuidar el tono y el ruido al que está sometido la política. Queremos menos ruido y más propuestas.

¿El presidente del Cabildo es el que cohesiona el grupo de gobierno para que no se rompa?

La función de un líder es la de cohesionar sus equipos porque tiene autoridad y desde mi punto de vista el liderazgo de Antonio Morales es incuestionable. No solo nos une el presidente sino también un programa electoral y un proyecto de isla que nos comprometimos a defender en las elecciones y eso está por encima de todo lo demás.

¿Entonces a día de hoy no se siente incómodo en el grupo de gobierno del Cabildo?

En mi caso particular de momento no he sentido ninguna situación de tensión ni de relación complicada con ningún compañero de gobierno. Seguimos teniendo una relación fluida porque, aunque tengamos procesiones diferentes por dentro, estamos defendiendo un mismo proyecto y está fuera de toda duda nuestra lealtad al proyecto de ecoisla que lidera Antonio Morales hasta el final del mandato.

¿Usted ve a Antonio Morales repitiendo como cabeza de lista en 2027?

Es una decisión que debe tomar él, no puedo saber que tiene en mente.

Le pregunto de otra forma ¿Será Teodoro Sosa el candidato a presidir el Cabildo?

A Teodoro Sosa lo veo como candidato a cualquier institución. Es un líder emergente en Gran Canaria al que le avala una gestión envidiable en su municipio. Sería un magnífico candidato al Parlamento y a la Presidencia del Gobierno de Canarias, al Cabildo y a lo que él crea o decida la organización. Quedan dos años para finalizar el mandato y aún es pronto para hablar de estas cosas. Estamos en un momento complicado porque no sabemos si se van a adelantar las elecciones generales, aunque creo que serán antes de las elecciones autonómicas y municipales.

Usted ha asumido las riendas de Municipalistas en Las Palmas de Gran Canaria ¿Cómo van a enfocar el trabajo?

Lo que ha habido en el Ayuntamiento en los últimos años es un turnismo entre el PSOE y el PP, por tanto los problemas que sufre la ciudad son responsabilidad de estos dos partidos que han tenido las mayorías en el Ayuntamiento. Nosotros llegamos para intentar romper ese bipartidismo y ofrecer otra forma de gobernar, que tiene que basarse en llevar a Las Palmas de Gran Canaria a una ciudad del siglo XXI. El municipio necesita un revulsivo político.

¿Se ve como candidato al Ayuntamiento en 2027?

Ahora mismo me han asignado una tarea que intentaré realizar lo mejor que pueda hasta el congreso, en el mismo se elegirán los cargos y los órganos del partido y a partir de ahí veremos lo que pasa. Hablar de candidaturas cuando estamos en pleno balbuceo precongresual es demasiado prematuro.

Las elecciones generales pueden ser en cualquier momento ¿Ve la opción de una plataforma nacionalista conjunta a Madrid?

Estoy convencido de que debemos tener un grupo fuerte en el Congreso y en el Senado. Todos los que estamos implicados en contar con una candidatura fuerte para las elecciones generales tenemos voluntad de hacerlo, por lo que habrá que sentarse en la mesa y llegar a acuerdos programáticos de mínimos y a partir de ahí construir un grupo fuerte en Madrid. Tengo la sensación de que existe una voluntad clara porque hemos aprendido varias lecciones del pasado.