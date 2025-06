Una canaria, nombrada subjefa de los bomberos de Gambia

Una canaria hace historia en Gambia. En un país donde ser mujer y liderar cuerpos de emergencia aún es impensable para muchas, Sonja Arup ha roto todos los esquemas. Esta canaria, presidenta de la ONG Starup Corazón Solidario, ha sido nombrada subjefa honoraria del Servicio de Bomberos y Rescate de Gambia, convirtiéndose en la primera mujer occidental en recibir este reconocimiento en un país africano de mayoría musulmana. Su labor no solo refuerza el sistema de emergencias gambiano, sino que inspira a cientos de mujeres locales, que ven en ella un modelo de empoderamiento, compromiso y cambio. En apenas dos años, ha transformado desde dentro los servicios de rescate del país: más recursos, mejor formación, mayor seguridad y una red de mujeres activas en la fabricación de equipos.

«Es un orgullo tremendo, sobre todo porque yo no soy bombera. Me comprometí a que, cuando regrese a Gambia, voy a ir un mes a la escuela de bomberos a realizar una formación intensiva y me voy a la escuela a vivir con ellos», relata Arup, aún conmovida por el acto de investidura celebrado en la Estación Central de Bomberos de Bakau. «Fue muy emotivo. Yo me bebía las lágrimas», confiesa.

Galones

La ceremonia, cargada de emoción y simbolismo, fue presidida por el ministro de Defensa de Gambia, Sering Modou Njie, y el ministro jefe del Estado, Mod K. Ceesay, con la validación oficial del ministro del Interior, Hon. Abdoulie Sanyang. Asistieron representantes de embajadas, organismos internacionales, la sociedad civil y altas autoridades del país. En ese momento, Arup, conocida en Gambia como Sona Mariama, sintió que su compromiso había cruzado la frontera del reconocimiento para convertirse en parte de la historia del país. «Me siento una gambiana más. Es un profundo honor recibir este nombramiento. Seguiré trabajando, hombro con hombro, por su gente y su futuro», aseguró tras recibir los galones.

La metodología de Starup Corazón Solidario se basa en la escucha y la colaboración. «Yo no impongo, yo pregunto qué necesitan mejorar, qué les hace falta y qué es bueno para ellos. A partir de ahí, construimos los proyectos y las formaciones que queremos poner en marcha», explica. Su trabajo no se ha limitado a entregar ayuda, sino a liderar una transformación estructural del sistema de emergencias. «Lo primero que hice fue recorrer el país y visitar todas las instalaciones del cuerpo de bomberos. Empecé a poner orden, porque la limpieza y la organización eran muy malas», señala Arup, quien ha definido los puntos clave a supervisar cada mes en las 28 instalaciones del cuerpo. «También hacemos inspecciones sorpresa, y el cambio ha sido realmente significativo», añade.

Sonja Arup en la ceremonia de su nombramiento. / LA PROVINCIA / DLP

Uno de sus logros más notables ha sido fomentar la igualdad en el cuerpo. «A las mujeres capacitadas para ser bomberas las ponían a limpiar y a cocinar, y ahora todas las tareas se reparten al 50%», afirma con orgullo. También ha introducido mejoras operativas tan sencillas como eficaces, como numerar los parques de bomberos para facilitar las instrucciones cuando se emiten alertas a través del sistema de radiocomunicación de emergencias —donado por el Gobierno de Canarias—. Más allá de la logística, ha reorganizado las rutinas internas para optimizar el tiempo y la utilidad del personal. «Estamos organizando los parques para que nunca haya un bombero sin hacer nada, porque siempre hay algo que arreglar», apunta.

De la hostilidad al respeto

Además del orden y la disciplina interna, Arup ha puesto el foco en proyectar hacia afuera una imagen renovada y respetada del cuerpo de bomberos. Ha lanzado un programa de reciclaje con el que busca que estos profesionales se conviertan en referentes comunitarios y que el reciclaje se implante poco a poco en todo el país. También pretende adquirir una máquina que transforme plástico y cartón en ladrillos reutilizables para rehabilitar los parques de bomberos.

Más allá del trabajo operativo, Arup participa cada semana en un programa de la radio nacional gambiana en el que sensibiliza a la población. «Hablo del respeto hacia el cuerpo y también explico medidas para prevenir incendios. La población juega un papel fundamental y allí no son muy conscientes de muchos peligros», advierte. En Gambia, es habitual que las familias cocinen con carbón cerca de la ropa, que el cableado eléctrico esté en mal estado o que se quemen residuos sin control. «Si ahí se produce un incendio, no es culpa de los bomberos», insiste.

Arup presentando material a las autoridades de Gambia. / LA PROVINCIA / DLP

El cambio organizativo, sumado a la labor educativa y comunitaria, ha mejorado de forma notable la reputación del cuerpo. «Antes llegaban a un incendio y les tiraban piedras. No tenían vehículos para llegar rápido. Iban a pie con las mangueras en las manos o en coches tan viejos que se quedaban a medio camino», recuerda Arup. Hoy, Gambia cuenta con diez camiones de bomberos, dos de ellos donados por los bomberos de Canarias. A ello se suma la entrega de 45 ordenadores por parte del Gobierno canario, que han sido instalados en los despachos de las estaciones de rescate: los primeros en la historia del servicio. Hasta entonces, una persona debía desplazarse entre estaciones para trasladar la documentación físicamente.

Aunque su formación es empresarial, Arup ha asumido esta causa como una responsabilidad personal. Se ha propuesto contribuir a mejorar esa seguridad, convencida de que es una condición esencial para atraer inversión y desarrollo. «Gambia es un país joven, hace siete años que salió de una dictadura, y tiene mucho por hacer», señala.

La historia de Sona Mariama no solo está escrita con esfuerzo, empatía y acción. Es también el relato de una mujer canaria que, lejos de casa, ha logrado sembrar raíces de cambio en tierra africana. Hoy, su nombre resuena en Gambia como sinónimo de esperanza, transformación y futuro.