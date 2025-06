Los constructores gestionan la contratación de un millar de extranjeros ante la falta de mano de obra local

Los constructores y promotores de Las Palmas contratarán a trabajadores extranjeros, de países como Chile y Perú, con los que España mantiene convenios en materia de Seguridad Social y según permite la Ley de Extranjería, a los que alojará en viviendas de fabricación industrial. Así lo ha anunciado la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, en la que, entre otros asuntos, se ha abordado la dificultad que tiene el sector para encontrar mano de obra local, a pesar de que se le ofrece sueldos superiores al salario mínimo interprofesional y horarios que permiten conciliar, según ha recalcado. Para solucionar el problema "desesperante" del 12 % de absentismo que merma un 10 % la facturación del sector, la patronal tramita en la actualidad, en coordinación con la Delegación del Gobierno en Canarias, 1.000 expedientes de trabajadores especializados, que necesita para ser competitivo.

Y los traerá del extranjero en unos procesos que tendrán continuidad, ya que consideran "insostenible" la situación que perciben en Canarias, con 12.000 parados registrados de los que sólo mil tienen un certificado profesional relacionado con la construcción.

"No hablamos de que nuestros trabajadores que están enfermos tengan que venir a trabajar, sino de un absentismo que es consecuencia de las listas de espera y de los 'listos' de espera. Hay que arreglar el control de los absentistas profesionales" y permitir "que las pruebas diagnósticas puedan ser desarrolladas por las mutuas, ya que tardan hasta un año, lo que supone unos costes brutales a las empresas".

Solución habitacional

Gil ha precisado que a estos trabajadores foráneos los empresarios de la construcción de la provincia de Las Palmas les ofrecerá "como solución habitacional una vivienda industrializada unifamiliar de 30 metros" cuya ubicación en núcleos se estudia para garantizar la legalidad, ya que, al no ser cimentadas no pueden ubicarse sobre suelo urbano, sino en suelo rústico común debido a "un problema de planificación". "No son barracones ni contenedores ni soluciones habitacionales que se han dado para otras catástrofes, se pueden hacer incluso en edificios y esto es solo el principio, traeremos más personas a trabajar porque hay un problema serio, hemos tenido que entrevistar a 3.330 personas para que 90 aceptaran formarse en control de obras con drones, inmersión 3D en hormigón o vivienda industrializada", ha aseverado.

Gil augura que el sector inmobiliario "colapsará" en tres años, de seguir la "irrefrenable escalada de precios" de la vivienda, que propiciará la insolvencia de una demanda que seguirá existiendo y, con ello, un grave problema social, económico y productivo. La presidenta de la patronal, María de la Salud, que ha calificado como "de encefalograma plano" la coyuntura económica del sector, que registra pequeñas fluctuaciones al alza y a la baja, pero sigue sin recuperar su peso en el PIB, al tener un 50 % de participación menos en el de 2007, esto es, "crece sobre decrecimientos".

Antes de presidir la asamblea general de la entidad, ha considerado que la emergencia habitacional tiene muchas causas, como el marco regulatorio y la burocracia, ámbitos en los que, a su juicio, "se están abordando medidas por parte del Gobierno canario".