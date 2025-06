Se nos fue Manolo

Algo tenía que sucederle al amigo y compañero Manuel Hermoso. Le enviaba por whatsapp algunas veces los artículos que escribía en EL DÍA y no me contestaba. Algo tenía que sucederle a Manolo. Siempre me enviaba una contestación felicitándome pero la vida es como es y tuve que llamar al amigo Pedro Rodríguez Zaragoza para aclarar lo que le sucedía a quien fuera alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la época de la UCD y presidente del gobierno de Canarias en los años de 1990, en la etapa de Coalición Canaria.

Me contestó el amigo Pedro con un mensaje de un hijo de Manolo Hermoso y a continuación Francisco Linares, alcalde de la Villa y diputado autonómico, quienes me confirmaron la ausencia del histórico alcalde capitalino y presidente del Gobierno de Canarias.

Pedro me envió anoche un mensaje de un hijo de Manolo Hermoso donde le decía que supiera que el agravamiento de su padre les llevó a iniciar el proceso de sedación para evitar el dolor y que tuviese una transición lo más tranquila posible. Entonces se lo comenté a mi esposa y le recordamos de manera intensa por los efectos de salud en nuestras familias.

Entonces comencé a recordar nuestro curriculum político donde no faltaron las figuras de Adán Martín, Victoriano Ríos, José Miguel González, mi hermano Francisco Sánchez, ex alcalde del ayuntamiento de la Villa de La Orotava, como tampoco la de Ana Oramas y la de Paulino Rivero.

Adán, por su amistad política, Victoriano por su compañerismo nacionalista, José Miguel por su propuesta de ATI como Agrupación Tinerfeña Independiente y Francisco por su colaboración en cuatro municipios tinerfeños: la Orotava, La Victoria, La Esperanza y Granadilla a la hora de fundar ATI, y Ana y Paulino me vinieron a la cabeza por diferentes razones políticas: la emigración canaria y el futuro de las Islas Canarias. De Manolo Hermoso me llamó la atención su edad y su profesión. Lagunero de nacimiento, en julio de 1935, e ingeniero de formación.

Como bien señaló Fernando Clavijo: con la muerte de Manuel Hermoso las islas Canarias han quedado huérfanas a la hora de luchar y liderar por la capital tinerfeña de la que fue alcalde entre 1979 y 1991. En 1983 me pidió Manuel Hermoso que encabezara la lista del ATI al Cabildo Insular de Tenerife donde resultó electo presidente José Segura. De los cinco consejeros de ATI salió elegido Paulino Rivero en quinto lugar y luego fue Presidente del Gobierno de Canarias.

Entre 1987- 89 fui electo senador por Canarias a propuesta de Manuel Hermoso quien años más tarde, en 1993, me nombró viceconsejero de relaciones institucionales del Gobierno de Canarias después de Ana Oramas y una vez que fui elegido eurodiputado de Coalición Canaria en 1992. Manuel Hermoso fue presidente del Gobierno de Canarias desde 1993 hasta 1999, unas fechas en las que proyectó Canarias en América y en Europa donde tuve la oportunidad de ejercer como viceconsejero del gobierno de Canarias primero, en 1993, y como eurodiputado después, en 1992, 1994-1996 y entre 1999-2003.

Al principio formé parte del gabinete de Manuel Hermoso especialmente en La Habana donde se firmó el primer y único acuerdo entre los gobiernos de Cuba y de Canarias, cuando Fidel Castro asistió por primera y ultima vez a la sede de la embajada de España donde disfrutó la cena compartiendo un debate sobre la autonomía de Canarias con Ricardo Acirón, director del periódico EL DÍA, y donde propuso Fidel a Manuel Hermoso hacerle una «jugada política» a Felipe González- a la sazón presidente del Gobierno de España -, celebrando la república canario-cubana.

En esa ocasión le entregué a Fidel Castro una carta de su amigo orotavense, Paco González Casanova, presidente en Canarias de la asociación José Martí y que había perdido a su hija en un accidente de tráfico en Canarias. El acuerdo de Cuba y Canarias no se pudo repetir en Venezuela siendo presidente de la república Rafael Caldera por cuanto el embajador español en Caracas se negó a asistir a la firma del documento entre Caracas y Canarias lo que sirvió a que Manuel Hermoso le denunciara a Felipe González al regresar a Madrid, lo que le costó el cargo al diplomático español.

Un par de años más tarde, en 1998, Manuel Hermoso seguía siendo presidente de Canarias y volvió de nuevo a Cuba y me invitó a que le acompañara. Fue entonces cuando visitó a la poeta cubana Dulce María Loynaz en su casa de El Vedado y le entregó una colección de libros Un verano en tenerife, editados en Canarias. También coincidió con los Hermando Ríos en La Habana filmando la película MAMBI.

Ahora en junio de 2025 se nos fue Manuel Hermoso Rojas. Descansa en paz estimado amigo.