Valido pide al Gobierno que cumpla las recomendaciones del Defensor del Pueblo y responda sobre migrantes y La Palma

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha reclamado este jueves que el Gobierno de España “atienda” todas las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo y responda a las reclamaciones planteadas por la ciudadanía que recurre al ómbudsman del Estado español. En este contexto, la diputada nacionalista ha lamentado que el Ejecutivo estatal ignore con frecuencia las recomendaciones del Defensor del Pueblo y, como ejemplos, puso el caso de los agricultores afectados por el volcán en la isla de La Palma y la crisis humanitaria migratoria en Canarias.

Durante la comparecencia ante el pleno del Congreso del titular del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para informar del trabajo de la institución, la portavoz de Coalición Canaria solicitó primero “una reflexión de la Cámara para ver si estamos dedicando el tiempo a los asuntos que preocupan a los ciudadanos, es decir, si estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y estamos trabajando aquí para resolver las cosas que preocupan a la gente”. En este contexto, Valido aseguró con pesar que “la ciudadanía cada vez cree menos en la institución” del Defensor del Pueblo porque, señaló la diputada de Coalición Canaria, “sus recomendaciones mayoritariamente no llegan a ninguna parte y porque a veces tenemos la sensación de que esta institución solo sirve para crear falsas expectativas” en las personas que recurren a ella.

El caso de los agricultores y la migración

Valido puso varios ejemplos. Recordó el caso de los agricultores afectados por el volcán de la isla de La Palma que han perdido ayudas cuando ya están empezando a plantar de nuevo, pero todavía no han recogido las primeras cosechas. “Hay una recomendación que recibieron con alegría, pensando que una recomendación del Defensor del Pueblo que dice que hay que restituir esas ayudas a esos agricultores que decidieron empezar a cosechar para en un par de años tener frutos, para no seguir viviendo de las ayudas públicas, se vieron con cero ingresos”, señaló la portavoz de Coalición Canaria. “Y hay un informe que indica que hay que restituir esa ayuda, de forma inmediata y con carácter retroactivo, pero no se ha hecho nada”, constató la diputada.

En valoración crítica de la eficacia del Defensor del Pueblo, “que en ningún caso va en el sentido de eliminar la institución, sino de que el Gobierno de España se la tome en serio y escuche sus recomendaciones”, la portavoz de Coalición Canaria se refirió también a la situación de crisis migratoria que se viene produciendo en las islas y a los trabajos que ha presentado el ómbudsman del Estado. “El tema migratorio, al que usted ha dedicado tanto tiempo, porque usted ha estado en Canarias, en La Restinga, ha estado en los centros” de acogida de migrantes, dijo Valido, “solo tengo estos dos minutos para decir lo que para nosotros han significado sus informes y los autos del Tribunal Supremo, pero vemos que ni siquiera las leyes que se aprueban en la Cámara se cumplen y todo el mundo pasa aquí absolutamente del drama”.