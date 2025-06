El TS amenaza al Estado con multas si no atiende ya a los niños con asilo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, culpa a los ministerios de Interior y de Migraciones del incumplimiento del auto dictado hace ya tres meses por el Tribunal Supremo, que obliga al Estado a integrar en la red de centros de protección internacional a más de un millar de menores no acompañados que han solicitado asilo y que actualmente están siendo atendidos en recursos de acogida de Canarias. «No todo el mundo en el Gobierno de España ha entendido la situación», lamentó.

Así, el jefe del Ejecutivo canario señaló que «lo que no ha habido es voluntad de emitir una resolución, y esa resolución debe tramitarla el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones. Y no lo han hecho. No lo han hecho porque no han querido. Han tenido dos años para hacerlo».

Clavijo, en declaraciones a los medios durante la inauguración de una jornada de trabajo con cerca de un centenar de oenegés, reiteró la necesidad de aunar esfuerzos para superar las diferencias, cumplir la ley y garantizar los derechos de la infancia migrante. Ante el bloqueo en los traslados de menores no acompañados, volvió a instar al Estado y a las comunidades autónomas a dejar de poner excusas, cumplir con sus obligaciones legales y empezar a acoger, «como país», a los niños y adolescentes que llegan a España «en busca de una vida mejor, muchos de ellos huyendo de guerras o perseguidos por su orientación sexual o creencias religiosas».

Además, recordó que su Gobierno lleva casi dos años inmerso en «intensas negociaciones» y continúa luchando para que los menores que llegan solos al Archipiélago puedan tener «una vida digna y un proyecto de futuro». «Les aseguro que no vamos a dejar de luchar en defensa de los derechos de la infancia. Seguiremos llamando a todas las puertas necesarias, incluidas las judiciales, para que se cumplan tanto la ley aprobada por el Congreso como la resolución del Tribunal Supremo», afirmó, tras expresar su confianza en que «el sistema nacional de acogida de menores migrantes que se está construyendo será una realidad más pronto que tarde».