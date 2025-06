La promesa del consejero de Vivienda de Canarias sobre las 'casas-contenedor' de La Palma: "Desde que pueda las quito"

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha reconocido este jueves que las casas contenedor instaladas para los afectados por la erupción volcánica en La Palma “no son una solución digna”.

“Desde que pueda, las quito. Se lo he dicho a los alcaldes, al presidente del Cabildo. No me parecen dignas, lo digo con claridad”, afirmó durante una intervención en comisión parlamentaria, en respuesta a una pregunta del grupo PSOE.

Rodríguez explicó que, a diferencia de los contenedores, las viviendas de madera son mucho más adecuadas para las condiciones de habitabilidad. También detalló que en los contenedores se han tenido que realizar obras de emergencia para solventar problemas como filtraciones de agua, lo que demuestra las deficiencias estructurales de esta solución temporal.

El consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda, Pablo Rodríguez / E. D.

Un plan de vivienda para construir 700 hogares en La Palma

El consejero aseguró que el Ejecutivo autonómico tiene en marcha un plan para construir 700 nuevas viviendas en la isla, como parte del proceso de reconstrucción tras el volcán. Según indicó, más de la mitad de estas viviendas ya están en proceso, ya sea en fase de licitación de obras o de redacción de proyectos.

Rodríguez confía en que los trámites puedan agilizarse a lo largo del año, para dar una respuesta más eficaz a las familias afectadas.

“Hemos eliminado el túnel previsto para que la obra no se eternice, y hemos adaptado la solución por la carretera de la costa”

En cuanto a la reconstrucción de las carreteras dañadas por la erupción, Rodríguez reconoció que los procedimientos son complejos y deben cumplir con la normativa vigente. Uno de los casos más relevantes es la carretera LP-2, sepultada por la lava, cuyo proyecto ha sido modificado.

El PSOE denuncia incumplimientos y reclaman menos promesas y más hechos

Desde el grupo PSOE, el diputado Jorge González fue muy crítico con la gestión del actual Gobierno. Denunció que la lentitud en las soluciones contrasta con las promesas hechas por Coalición Canaria cuando estaba en la oposición.

“Todo lo que prometieron ha quedado en papel mojado, en humo eterno… y sin inmutarse”

González también alertó sobre el incumplimiento del compromiso de aportar el 25% de los fondos para la reconstrucción de infraestructuras y criticó el uso constante del argumento de que “la culpa es de otras administraciones”.

Sobre la reforma de la LP-2, el diputado socialista la definió como una "historia interminable", con modificaciones constantes que nunca llegan a concretarse. También recordó que las viviendas modulares prometidas para situaciones de emergencia siguen sin ser retiradas.