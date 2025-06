Ofensiva de NC para que los ediles fugados pasen a ser no adscritos

Ofensiva de la dirección de Nueva Canarias (NC) contra los cargos públicos que han abandonado el partido para irse a Municipalistas Primero Canarias (MPC), la nueva formación nacionalista liderada por Teodoro Sosa y Óscar Hernández. Los canaristas trasladarán escritos a los ayuntamientos donde hay exconcejales de NC para informarles que estos ediles se han dado de baja de la organización, por lo que ya no los representa y el partido les ha declarado tránsfugas al no entregar el acta, de tal forma que no pueden actuar ni votar en nombre del partido canarista. Por todo ello NC pedirá a los servicios jurídicos municipales que estos 22 ediles pasen al grupo de los no adscritos.

El coordinador de NC y portavoz parlamentario, Luis Campos, considera «disfuncional», «disruptivo» y «antidemocrático» que haya concejales que, después de darse de baja en el partido y uniéndose a la plataforma de Sosa, continúen actuando en los ayuntamientos como si fueran todavía de NC, votando con las siglas canaristas pero después enviando comunicados y difundidos a los medios con la imagen de MPC. La Ejecutiva de la organización respaldó recientemente el transfuguismo de los 22 concejales que se pasaron al nuevo partido y ahora el siguiente paso es remitir escritos a los ayuntamientos donde están los ediles para que los servicios jurídicos y los secretarios municipales decidan sobre su situación al no representar ya a la formación. «Lo más lógico es que pasen a los no adscritos como sucede en el Parlamento», añade Campos.

Uno de los casos más flagrantes es el del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en el que los cinco concejales que sacó NC en las elecciones municipales de 2023 abandonaron la formación y se han integrado en MPC. El grupo liderado por Samuel Henríquez sigue representando a NC en los plenos de la Corporación y, sin embargo, Henríquez envía comunicados e informaciones como concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y «portavoz de Municipalistas Primero Canarias».

El edil se agarra al informe jurídico encargado por Sosa y Hernández en el que se mantiene que en las coaliciones electorales son todos los partidos coaligados los que deciden si los cargos públicos electos son tránsfugas o no en caso de darse de baja de alguno de los partidos, por lo que la dirección de NC no puede declararlos tránsfugas de forma unilateral. Pero la tesis de Campos y la dirección del partido es otra bien distinta: Henríquez y el resto de ediles eran afiliados a NC y fueron elegidos para el cargo que ocupan por las asambleas locales del partido, por lo que si se dan de baja de forma voluntaria «o dejan el acta o son tránsfugas, es de manual», añade el coordinador canarista, que alude al pacto antitransfuguismo y la última adenda del mismo en la que se menciona el caso de las coaliciones electorales.

En San Bartolomé de Tirajana el grupo de concejales fugados están en la oposición, pero otra cosa son aquellos ediles que están gobernando en sus respectivos ayuntamientos: Santa Lucía, La Aldea, Ingenio y Arucas. La ofensiva de la dirección de NC es para todos los casos estén gobernando o en la oposición, lo que implica también al alcalde de Santa Lucía, Francisco García, que ha dejado la formación que le aupó a la Alcaldía junto a otros cinco concejales y ahora aparece de la mano de Teodoro Sosa. Para Campos «un alcalde también puede estar en el grupo de los no adscritos».

Consecuencias jurídicas

Las consecuencias jurídicas de las comunicaciones que envíe NC a los ayuntamientos están por ver. «Nosotros no decidimos qué debe hacerse con los cargos públicos que se han ido, serán los juristas de cada ayuntamiento y el secretario municipal los que deben interpretar la legislación y actuar, nosotros lo que vamos a informar es que esos concejales ya no representan a la organización con la que se presentaron a las elecciones y que son tránsfugas, por lo que lo más normal es que pasen a los no adscritos», añade el también portavoz parlamentario.

La Ley de Municipios de Canarias establece en el artículo 28 que «los miembros no adscritos tendrán los derechos políticos y económicos que individualmente les correspondan como concejales, pero no los derivados con carácter exclusivo de su pertenencia a un grupo político, sin que en ningún caso puedan ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que disponga el reglamento orgánico».

Según la ley canaria estos concejales tienen derecho a pertenecer a las comisiones municipales pero «en cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos no serán de aplicación a los concejales no adscritos, a los que tampoco podrán asignarse otras ventajas económicas y materiales por razón de tal condición». Asimismo, los no adscritos «no podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la Corporación».