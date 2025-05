Clavijo avisa que Canarias "no bajará los brazos" ante el reto de conquistar un futuro mejor

El presidente Fernando Clavijo ha advertido este viernes de que la comunidad autónoma no va a cejar en su empeño por solucionar los principales problemas que tiene actualmente. Entre ellos dio relevancia especial relevancia a la migración. "Canarias no se conforma. Canarias no baja los brazos", ha avisado, en su tradicional discurso por el Día de Canarias.

Siempre con el diálogo y la negociación como principales herramientas para conseguir sus propósitos, porque según sus palabras, Las Islas siempre han "sabido alzar la voz" sin por ello traspasar las líneas del respeto. Entre el público asistente al acto celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus, se encontraban la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y su homólogo de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres.

"El ruido de Madrid"

Entre los retos afrontados con éxito, el presidente de Canarias ha mencionado como un logro la nueva ley que consagra el reparto entre las regiones de los menores no acompañados que llegan a las Islas. No obstante, ha incidido los problemas a los que se enfrenta esta "responsabilidad de todos" por, lo que ha definido como "el ruido de Madrid".

De esta manera ha descrito el choque frontal que mantienen PSOE y PP en todos los frentes. Ni siquiera esa modificación de la norma a la que ha aludido ha conseguido acelerar la distribución de los menores para garantizarles una mejor atención y aliviar el colapso en las Islas. Entre los asistentes se encontraba también su vicepresidente, Manuel Domínguez, también presidente del PP de Canarias.

5.500 menores migrantes

"Canarias es el primer hogar de más de 5.500 menores migrantes no acompañados", ha recordado Clavijo. "Niños y niñas que han viajado solos, cruzando el mar en busca de una vida digna", ha continuado para enfatizar que mientras el enfrentamiento en el Estado los utiliza "como un argumento de ataque político", en el Archipiélago"tienen a su lado a todo un pueblo que vela por su dignidad, por sus derechos y por su futuro".

Sobre todo por el recuerdo de un pasado en el que tuvieron que ser los propios canarios -"medio millón", ha detallado- quienes emigraran a otros lugares en busca de un futuro, y también en casos pereciendo antes de lograr alcanzar su destino. Al hilo de ello, Fernando Clavijo ha tenido un recuerdo emocionado para las últimas víctimas mortales de esa obligada diáspora.

"Canarias es un pueblo al que le come la rabia y la impotencia por ver morir a niñas y mujeres a tres metros del muelle", ha lamentado el presidente autonómico.

Ya se ha hecho

El pasado ha sido argumento protagonista en el discurso. El ejemplo de lo conseguido hace no tantos años debe ser el motor, ha explicado el presidente, que permita nuevas conquistas. Por ejemplo, los hospitales de La Palma, El Hierro y La Gomera tienen solo 25, 22 y 15, respectivamente.

O no era posible realizar un trasplante de corazón en las Islas "hasta hace seis años". Si todo aquello encontró una resistencia inicial y se consiguió, ¿por qué no ahora con otros asuntos de igual o mayor importancia?

"Nuestra historia está llena de retos superados a pesar de afrontarlos desde de la soledad y el olvido del Estado pero nuestra fortaleza fue la unidad y la perseverancia", ha enfatizado Fernando Clavijo.

Conquistar el futuro

En el tono de aspiración a la solución de los problemas más acuciantes han estado implícitos la limitación de la población o la vivienda. "Nuestro reto no es solo defender lo que somos, sino conquistar lo que podemos llegar a ser: un país con derechos que no tiene miedo al futuro". Un país orgulloso de su forma de convivir.

En Bruselas, el Gobierno de Clavijo desarrolla una ofensiva política y jurídica para intentar establecer un freno al rápido incremento de población que afronta el Archipiélago en las últimas décadas. El otro gran caballo de batalla es el de conseguir que cada ciudadano tenga un lugar en el que vivir, para lo que se ha declarado la emergencia habitacional desde hace más de un año.

El fuero no se toca

"Hoy, reafirmamos también nuestro compromiso con la defensa del fuero canario. Con nuestro autogobierno. Porque no pedimos privilegios, exigimos respeto". Esa ha sido otra de las advertencias del presidente ante los ataques que, por ejemplo, viene sufriendo el Régimen Económico y Fiscal (REF) en los últimos años.

En su opinión, lo contrario sería caminar hacia un abandono de incierto desenlace: "Somos parte esencial de este Estado. Sin Canarias, España y Europa no están completas", ha añadido, antes de volver a anunciar que las Islas "nunca" dejarán de reclamar su lugar en el mundo y tampoco jamás "permitirán un paso atrás que suponga pérdida de derechos".