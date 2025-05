Armas Marcelo reivindica la "isleñidad trasatlántica" del Archipiélago fruto de "la gran epopeya histórica" que fue la "emigración isleña a América"

Juan Jesús Armas Marcelo, Premio Canarias de Literatura 2025, reivindicó este viernes en la ceremonia de entrega de los máximos galardones de la Comunidad Autónoma que "Canarias fue protagonista de la Historia, con mayúsculas; de la Historia de Europa y de la Historia de América".

Durante su discurso de institucional del acto central del Día de Canarias, insistió en que "fuimos Canarias en América, viajeros y fundadores de ciudades importantes", aseguró para agradecer sus enseñanzas a sus "tres maestros canarios, españoles, americanos: los profesores Antonio Rumeu de Armas, Francisco Morales Padrón y Fernando de Armas Medina".

"Me enseñaron a ser español, canario y americano; a ser trasatlántico, a sentir la necesidad primigenia, compulsiva y cercana de América; y me enseñaron no solo a sentirme americano, sino a ser americano, sin dejar de ser canario y español", insistió en su disertación.

En un momento en el que la migración es un drama que se cierne sobre las Islas y, pese a la última tragedia sucedida en el puerto herreño de La Restinga, asoman discursos radicales próximos a la xenofobia y de rechazo al 'otro', Armas Marcelo recordó que "hubo un tiempo en que fuimos necesarios para el mundo, fuimos necesarios para Europa".

Para el Premio Canarias de Literatura 2025, el "Día Grande de Canarias" que se celebra este 30 de mayo "no es un día para reproches ni para críticas, es un día de celebración, un día alegre, un día para la buena memoria de las cosas buenas; un día para cantar Canarias, un día de fraternidad, recuerdos y esperanzas".

"Isleñidad trasatlántica"

Por ello, cantó al Archipiélago reivindicando a Canarias como "una isleñidad trasatlántica" porque "la gran epopeya histórica" de las islas "es la emigración isleña a América", como afirmó que descubrió durante sus viajes de "explorador canario" en la provincia cubana de Cabaiguán, en Camagüey, en Cienfuegos, en Vuelta Abajo y Vuelta Arriba, en La Habana y en Santiago, y hasta en Ciego de Ávila y Zagua La Grande; en toda Cuba; y en toda Venezuela, sobre todo en el Estado Lara. También en Montevideo (Uruguay), en el valle de Ica (Perú), en Tenerife (Colombia), en San Antonio de Texas o en el barrio fundacional de San Bernardo que se llevó el 'Katrina', en Nueva Orleans, Luisiana.

"Recordemos que hubo tiempos peores", insistió en su alocución. "Recordemos que Canarias fue tierra de próceres, el último de ellos Jerónimo Saavedra, que hicieron por las islas más que su clase social y los terratenientes y caciques históricos. Recordemos, entonces, que por la isla de La Palma entró la luz de la Ilustración y el libre pensamiento en España. Y, por La Palma y gracias a Europa, volvimos a ser necesarios para España".

"Crisis tras crisis, a trompicones y a toda velocidad, salimos de aquellas miserias históricas", aunque sin olvidar que "con el progreso económico vinieron otras miserias". No obstante, reconoció que "hemos mejorado mucho y, aunque con muchos defectos, estamos en pie y esperanzados".

Hacer Archipiélago

Tras el repaso por la historia canaria, repleto de referencias intelectuales y literarias a su "hermano mayor" Mario Vargas Llosa, Erasmo de Rotterdam, Dereck Walcott, Benito Pérez Galdós o Fernando León y Castillo, resaltó que el acto institucional del Día de Canarias es "tiempo de celebración y esperanza, de fe en nosotros mismos, de salud, fuerza y unión; es día para hacer Archipiélago".

Por ello, felicitó a todos los galardonados con la Medalla de Oro -"ustedes son Canarias"-, a Michelle Alonso Morales, Premio Canarias de Deportes 2025 -"usted es agua y fuego, aire limpio y tierra fértil, es la excelencia del ser humano desde que nació; es una ciudadana integral, erguida y entera ante las mayores dificultades y ante el mundo entero"- y al Centro de la Cultura Popular Canaria impulsado por César Rodríguez Placeres, Premio Canarias de Cultura Popular 2025, por ser fruto "del empuje de miles de personas para alcanzar mayores cotas de libertad, democracia y cohesión social en Canarias; una organización independiente; un compromiso con la identidad de este pueblo".

"Viejo escritor criollo"

Tras los elogios al resto de premiados, Armas se reivindicó como "un viejo escritor criollo a quien no limitó nunca la geografía de su origen, ni en su escritura literaria ni en su visión intelectual del mundo", durante el discurso de agradecimiento que, en nombre de los galardonados, pronunció en la ceremonia de entrega de las máximas distinciones con las que la Comunidad Autónoma agasaja el esfuerzo de personas o entidades que han contribuido a la promoción tanto de la cultura canaria como de los valores que representan la identidad regional.

Si bien reconoció que "mi literatura es de toda aquella geografía que piensa, habla y escribe mi lengua española" y, por tanto, "soy un escritor trasatlántico", también confesó ante las 2.000 personas que abarrotaron el Auditorio Alfredo Kraus de la capital de Gran Canaria que aunque no reside en las Islas, "Canarias me habita, me ocupa y me preocupa". De ahí que hiciera una "petición irrevocable para cuando me vaya: no quiero féretros, ni tumbas, ni sepulturas; no quiero tierra ni gusanos; quiero fuego, piedra gris y seca, aire y cañaverales barrancos abajo de Agaete; y que arrojen mis cenizas desde el Huerto de las Flores, en un lugar alto y final que ya hay entre un ombú y un flamboyán, para que lleguen volando al mar y me lleven hasta el Oriente Eterno".

Por último, hizo un ejercicio de memoria para, mediante su palabra, subir al escenario a todas las personas que, desde su infancia y juventud le han hecho llegar a merecer el Premio Canarias de Literatura: su padre -"mi mejor amigo de siempre"-, su madre -"cuyo rigor educativo he agradecido toda mi vida"-, su profesor de Filosofía Arturo Sarmiento -"que me enseñó a pensar en libertad en el Instituto Pérez Galdós cuando apenas tenía 15 años"-, su profesora de Lengua y Literatura, María del Prado Escobar -"que me enseñó en mi adolescencia a leer en profundidad"-, sus maestros de la Universidad Complutense -"los sabios helenistas Luis Gil Fernández y José Sánchez Lasso de La Vega"- y a Alfonso Armas Ayala, Agustín Millares Carló, Joaquín Blanco Montesdeoca, Carlos Barral, José Manuel Caballero Bonald, Jorge Semprún, y los fallecidos Yolanda Arencibia, Luis Alemany y, por supuesto, Vargas Llosa.

Y concluyó recitando un verso del poeta gomero Pedro García Cabrera: "Canarias, para saber que te quiero, ha de bastar mi palabra".

Y un deseo final: "Salud, fuerza y unión".