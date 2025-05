David Pavón, representante de los pescadores canarios: «Para los atuneros este año será el más crítico de la historia»

El pescador tilda de «catastrófica» la campaña de atún rojo en las Islas. La especie no ha pasado por el Archipiélago, lo que provocará, según Pavón, «la mayor crisis» de la historia en el sector.

Termina en Canarias la primera etapa de la campaña de atún rojo. ¿Qué valoración hace? ¿Han pescado lo que esperaban?

La valoración a fecha de hoy es que ha sido y va a ser muy mala ya seguro. Este ha sido el año en el que más pronto podíamos salir. La Secretaría General de Pesca nos daba la posibilidad de abrir la pesquería antes que otros años. Es la fecha más temprana que hemos tenido hasta hoy y, sin embargo, es la más campaña más tardía en lo que respecta a la aparición de la especie por Canarias. Al final estamos hablando de un gran migratorio, que se reproducía en el Mediterráneo y después de salir por el estrecho va hasta Canarias. Y este año ha aparecido muy tarde y no ha aparecido con la afluencia que debería y que lo venía haciendo en los últimos años. Eso ha hecho que podamos catalogar la campaña como catastrófica. Ya estamos en fechas en las que normalmente no se coge pescado porque se acaba el flujo migratorio de esta especie. Se puede coger alguno más, o a final de año. Pero ya pocas cantidades.

De la cuota que tienen asignada las embarcaciones canarias, ¿cuánto se ha pescado?

De la cuota asignada, que son 537,69 toneladas, yo creo que actualmente rondaremos las 100 toneladas. No más. Con lo cual aún quedarían 400 y pico toneladas por capturarse. Eso no ha ocurrido nunca en Canarias y no creo que se vayan a capturar más de 60 toneladas más. Se van a quedar sin pescar muchísimas toneladas, eso lo podemos asegurar sin duda. El sector atunero canario va a vivir este año la mayor crisis que se recuerda.

Ahora, del 4 de junio al 31 de diciembre, la pesca pasa a ser olímpica y los buques pueden pescar lo que queda. Quizás los flujos migratorios han cambiado. ¿No hay esperanza de que mejore la situación?

Bueno, el hombre siempre se acuesta soñando y se despierta soñando, ¿no? Lo lógico y lo normal es que no, que este año no es que haya cambiado tanto el periodo, sino que no ha llegado con la fluencia que suele venir. Ojalá sea eso, sea un retraso de un par de meses en lo que es la afluencia, pero por los contactos y el conocimiento que tenemos de captura y el comportamiento que está teniendo ya en el Mediterráneo nos dice que están incluso anticipándose allí.

¿Toca entonces repensar la campaña?

El plan de gestión de pesquería del atún rojo es un plan diseñado de Canarias y por Canarias, que después nos lo aprueba la Secretaría General de Pesca. Desde aquí diseñamos cómo nos gestionamos para pescarlo. Quién tiene prioridad, quién no, en qué fechas, esos límites de captura, etc. Año por año lo vamos modificando porque no es tan sencillo. Lo vamos corrigiendo. Seguro que para el próximo plan de pesca haremos algunas correcciones imaginando que nos pueda parecer algo parecido. Pero este año el error no está en cómo hemos diseñado el plan , está en que el atún rojo no ha pasado por Canarias.

¿Y a qué atribuyen el cambio del flujo migratorio?

No es sencillo. Ni siquiera estudiándolo científicamente. Lo más que puedes hacer es coger datos objetivos de cómo se han venido sucediendo los parámetros en el mar. Sacar conclusiones y contrastar con la realidad que no lo sabemos. Puede ser que el cambio climático tenga algo que ver. Y ya no solo en el atún rojo, es que no nos está llegando tampoco tuna, ni bonito, ni caballa, ni chicharro. Estas cosas de las islas occidentales está desapareciendo. Algo está ocurriendo. También es verdad que hablas con la gente que lleva 70 años en el mar y te dice que esto ya ha ocurrido. O sea que seguramente obedece a ciclos, a lo mejor estamos en una fase de cambio general o no, es muy difícil saberlo.

Muchos pescadores se quejan de la carga burocrática, ¿diría que es la principal barrera del sector?

Yo no diría la principal. Soy optimista y creo que la pesca no va a morir nunca. Somos un sector primario indispensable para la soberanía alimentaria. Pero estamos sufriendo politraumatismos. Son muchas cosas con pequeños porcentajes que sí que van mermando la viabilidad económica y el funcionamiento de este sector. Y uno de ellos es la carga burocrática. No somos una empresa que tenemos un departamento de marketing, otro de administración, otro de ventas y otro de personal. Es una persona sola en un barco que tiene que hacer todo eso, además de pescar. Otro aspecto importante es el agravio comparativo a la hora de meter producto en Europa. No puede ser que a nosotros se nos exija de una manera exquisita para poder producir, pero que después tú permitas entrar a otros productos sin ningún tipo de requerimiento y muchas veces a aranceles cero porque interesa negociar con esas otras partes del mundo. No se dan cuenta de que a nosotros el sector pesquero nos están destrozando.

¿Qué le piden a las administraciones?

Que comprendan la realidad de las regiones ultraperiféricas. Que se esfuercen en comprendernos, en ver al detalle nuestros problemas para tratar de solucionarlos. Estamos también en un consejo consultivo, de las regiones ultraperiféricas, y nosotros siempre tratamos de trasladar a Europa que cuando se legisla para una generalidad se mueren muchas particularidades. Entonces, Canarias es una particularidad, si no tenemos adaptaciones a la hora de legislar y regular, no podemos subsistir. Canarias no puede funcionar con las mismas reglas que funciona el resto de Europa.

El presidente Clavijo ha propuesto crear un Posei específico para la pesca y la acuicultura para compensar los sobrecostes que soporta el sector pesquero en las RUP. ¿Serviría para darle un impulso al sector?

Sería muy positivo. Es importante el canal y la forma en la que nos llegue esa ayuda. La forma en que nos llega ahora, que es una ayuda a la compensación, pero desde el Fempa, lo retrasa bastante, dificulta bastante la llegada. Digamos que ese canal es como una arteria obstruida. Sería muy beneficioso esta solicitud y esto que está peleando la Consejería en Bruselas de que para la pesca se diseñe un posei propio y que sea una línea aparte.

La instalación de eólica marina en las Islas está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se lo toma el sector?

El sentimiento es que el dólar nos ha pasado por arriba. El sector no está en contra de las energías renovables, ni de la descarbonización, ni de la lucha contra el cambio climático. Está totalmente a favor de todas esas cosas. Lo único que pedimos es que se cuente con el sector, que no se ha contado de aquí para atrás en absoluto. Hemos sentido como una megaindustria como la de las energías renovables nos ha pasado por encima de una manera brutal. n