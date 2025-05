Torres retoma la agenda institucional entre los nubarrones del ‘caso Matos’

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, retoma este martes, 27 de mayo, su agenda institucional y política, de forma progresiva, una vez superada la convalecencia de cuatro semanas por su operación –exitosa– contra un cáncer. Su primera cita será este martes con un encuentro en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previo a la celebración del Consejo de Ministros. Torres, que este lunes recibió el visto bueno de los médicos para reincorporarse a la actividad –lógicamente tendrá que seguir pasando pruebas y controles de forma periódica–, se ha encontrado en los días previos a su regreso con una inesperada piedra en el zapato: la de Gustavo Matos. Tan es así, que el PSOE, tanto en Canarias como en Ferraz, ya marca distancias con el vicepresidente del Parlamento regional para controlar el efecto político del llamado ‘caso Matos y Derbah’.

El PSOE no quiere dar la ocasión de convertir este caso en un motivo más de reproche hacia el partido, o incluso hacia el Gobierno central, por una supuesta falta de respuesta ante la corrupción o ante actitudes poco éticas. La relación descubierta entre el actual vicepresidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, con el empresario libanés y presunto capo del narcotráfico en Tenerife Mohamed Derbah, actualmente en prisión, durante la etapa en que el dirigente socialista presidía la Cámara regional ya es motivo de preocupación en las direcciones del partido en Madrid y en las Islas, y se han empezado a marcar distancias con él en espera de que formalmente se tenga una versión oficial de esa vinculación.

Tras una primera reacción de confianza en las explicaciones que Matos dio en la comparecencia pública tras conocerse que había ofrecido a Derbah interlocución con varios ministros en defensa de sus intereses ante la policía, el PSOE cree ahora que la conversación entre ambos, publicada inicialmente por El Mundo, ofrece rasgos muchos más preocupantes, incluso reconociendo que el socialista tinerfeño no está inmerso en ninguna investigación policial ni pesa sobre él imputación alguna. El cariz de ese diálogo entre Matos y Derbah en la capital tinerfeña, que el propio empresario libanés grabó con intención de atraer al cargo socialista hacia la trama de su organización, es considerada por las cúpulas federal y canaria del partido como material potencialmente muy comprometido desde el punto de vista ético y político. De ahí que en los últimos días se haya virado hacia un tono más contundente con el diputado autonómico e intentado poner un cortafuegos, reconociendo implícitamente que cualquier sombra de duda sobre su comportamiento será utilizada en contra tanto del propio Ángel Víctor Torres como del líder federal y presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, por la ascendencia política de ambos hacia él.

En el partido temen que el caso menoscabe la imagen del ministro de Política Territorial y del presidente Sánchez

El primer gesto de distanciamiento de las cúpulas federal y regional del partido con Matos lo ha expresado una persona muy allegada al afectado, pero también muy de la confianza de ambas direcciones. Tamara Raya, a la sazón secretaria insular del PSOE tinerfeño al que pertenece el diputado autonómico, aseguró el pasado domingo que las explicaciones dadas hasta la fecha por Matos en su comparecencia del pasado día 21 no son suficientes a efectos internos del PSOE, es decir, de cara a la militancia y de los órganos de dirección del partido.

Raya afirmó que Matos «ha dado unas explicaciones, pero las ha dado mediáticamente, pero donde las tiene que dar es en el seno del partido», a lo que añadió algo que marca el cambio de posición en el PSOE respecto a los primeros días de conocerse el caso, en los que se consideró la información como un ejemplo más de la «cacería contra los socialistas». «A mí no me gusta lo que he leído, eso también lo quiero dejar muy claro», recalcó la dirigente tinerfeña en referencia a esas conversaciones entre Mato y Derbah en las que el entonces presidente del Parlamento de Canarias le pregunta al presunto capo libanés «¿tú qué necesitas mío?», y le asegura que «yo ya guerras que no voy a ganar no me meto, si son pa’ ganarlas sí, pero para ganarlas y para ganar dinero», al tiempo que le ofrece la intermediación ante varios ministros, entre ellos el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que frene la acción de la Policía Nacional en los clubs ‘cannábicos’ que el empresario regenta en el sur de Tenerife.

Los socialistas quieren aislar a su líder en Canarias de un enredo del que es ajeno pero que genera mucho ruido

Fuentes de la dirección regional destacaron que «el proceso será totalmente garantista» para el afectado y que desde los órganos del partido «no vamos a influir ni para bien ni para mal en su defensa», resaltando su confianza en que «se resuelva pronto». De momento, ni desde Canarias ni desde Ferraz han dado información sobre la marcha del expediente, aunque la Comisión Ejecutiva Federal celebrada ayer debía abordar el asunto y aprobar el nombramiento de un instructor del caso. Las explicaciones a nivel interno que se pretenden de Matos a las que se refería Tamara Raya son formalmente las que vaya a dar en el marco de la investigación abierta, pero políticamente el partido cree que también debe exponerlas de forma clara ante los líderes del partido en las Islas.

Primer mensaje de Torres

Una de las cuestiones que valora el PSOE canario es la forma en cómo debe responder el propio Torres a esta situación en las que serán sus primeras comparecencias públicas tras la baja de más de un mes por esa intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 26 de abril. El ministro se incorpora este martes a la actividad –coordinará los preparativos de la Conferencia de Presidentes del próximo 6 de junio y presidirá las Comisiones Interministeriales de inmigración– y este viernes podría estar en el acto institucional del Día de Canarias, con la posibilidad de que antes pueda asistir mañana al pleno del Congreso y tener allí contacto con los medios. Torres se ha amparado hasta ahora en su baja para evitar cualquier pronunciamiento sobre el ‘caso Matos’, y aunque fuentes del partido aseguran que sí se ha producido alguna conversación personal entre ambos, destacan que son los secretarios de organización federal y regional, Santos Cerdán y Nira Fierro, quienes están gestionando coordinadamente el proceso.

En todo caso, el líder de los socialistas canarios quiere tener una pauta a seguir acorde con las decisiones de Ferraz, pero lanzando un mensaje contundente sobre las acciones del partido para aclarar la actuación de Matos y en su caso depurar las responsabilidades políticas a que hubiera lugar, pero respetando los tiempos de la investigación interna, la presunción de inocencia del afectado y destacando en todo caso que este no está investigado ni imputado, pero también dejando clara la exigencia en las filas socialistas respecto a los comportamientos éticos de sus dirigentes. Esto es algo que desde algunos sectores del partido se empieza a poner en duda tras conocerse las conversaciones del diputado tinerfeño con Derbah, mientras que desde las direcciones federal y regional se busca aislar a Torres de un asunto del que es ajeno por completo.