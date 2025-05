La ruptura de NC abre la puerta a que Morales repita en el Cabildo en 2027

Morales se ha querido mantener al margen de la disputa entre renovadores y oficialistas de NC para preservar la Presidencia del Cabildo grancanario, pero sí coincide con la dirección de los canaristas de preservar la identidad del nacionalismo progresista frente al centro derecha que, en su opinión, representa Coalición Canaria (CC). El partido de Morales, Roque Aguayro, es uno de los impulsores, junto al BNR de Teodoro Sosa, de la nueva organización Municipalistas Primero Canarias pero, sin embargo, el presidente insular ha estado alejado de los focos porque tiene que convivir en su grupo de gobierno en el Cabildo con críticos y oficialistas y mantener la convivencia para que no peligre el gobierno de la isla. Morales no es partidario de llegar a entendimientos con partidos locales como el de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ni con la dirección de CC que encabeza el presidente Fernando Clavijo. Así las cosas, la nueva formación nacionalista no lo tendrá fácil para llegar a pactos electorales.