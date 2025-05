DIRECTO: Ábalos niega contactos con el Gobierno de Canaria sobre compra de material

Investigación caso Mascarillas

El portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario apunta a determinadas gestiones coincidentes con un viaje a Canarias del propio Ábalos, tales como el cambio de contrato a una nueva empresa o la modificación de precios de las mascarillas. "¿Es casualidad ese viaje que además hizo con su asesor?", pregunta.

"Ni idea de lo que comenta, no lo he seguido ni me ha despertado ningún interés" responde Ábalos quien además desmiente las acusaciones sobre el pago en efectivo en el hotel al que alude Enseñat. "El precio de las mascarillas se pagó por debajo de la media, a diferencia de los más de seis euros que se pagaron en Madrid", apunta el exministro.