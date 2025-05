Sira Rego detallará el 28 de mayo los menores que deberá acoger cada territorio

Nuevo intento del Gobierno central por cerrar un acuerdo de mínimos con las comunidades autónomas para iniciar el proceso de distribución de menores migrantes no acompañados entre todos los territorios, y el consiguiente reparto inicial por todo el Estado de 4.000 de estos niños y niñas actualmente acogidos en los colapsados centros de Canarias.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tiene intención de dar a conocer el próximo día 28 la acogida ordinaria que corresponde a cada comunidad autónoma en función de los criterios establecidos en el real decreto que contempla esta medida, así como de los datos que las comunidades autónomas han remitido al ministerio para establecer el reparto.

Encuentro más técnico

Esta información la trasladará Rego al conjunto de gobiernos regionales en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará en la fecha indicada, y que es un encuentro más técnico y preparatorio de la Conferencia Sectorial que reunirá de nuevo a todos los consejeros y consejeras y a la propia ministra “no más tarde de principios de junio” para tratar de cerrar un acuerdo sobre el sistema de reparto. Será la segunda vez que Estado y comunidades autónomas intentarán una puesta en común de aplicación del decreto que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería tras el fracaso de la reunión anterior, el pasado día 5, y que establece este sistema de acogida obligatoria por parte de todos los gobiernos regionales.

El decreto lleva ya más de dos meses en vigor y todavía no ha salido un niño de Canarias, que en estos momentos tutela a 5.665, y el Ministerio pretende superar las reticencias y dificultades que están poniendo a la aplicación del mecanismo, no solo con recursos ante el Tribunal Constitucional, como ya han hecho cinco comunidades, sino en algún caso negándose a comunicar el números de plazas de que disponen y el de menores atendidos en el último año, como ha hecho Aragón.

Rego aseguró este lunes que el resto de gobiernos regionales ha remitido ya esa información, “que es el dato que nos va a permitir ver en qué territorio se triplica la acogida ordinaria y poder declarara la contingencia migratoria y poder empezar con los traslados al resto de comunidades”, y que el proceso sigue “caminando”. “A pesar de algunas resistencias que están mostrado algunas comunidades autónomas seguimos trabajando con la perspectiva de que podamos empezar a trasladar a los niños y niñas durante este verano”, afirmó Rego.

La ministra admitió sin embargo que algunos de los datos facilitados por los gobiernos regionales no se ha hecho en los términos en que había requerido el Ministerio, que no no solo exigió el número de menores migrantes no acompañados atendidos actualmente y las plazas disponibles, sino también datos tan específicos como la fecha de 2024 en que más niños fueron acogidos en cada territorio. Toda esta información debía ir acompañada además de un certificado firmado por el consejero autonómico que garantizara su veracidad. La ministra admitió así que, además de para la “insumisa” Aragón, todavía no está descartado que para determinar el dato de acogida ordinaria de alguna comunidad (el cupo que le corresponden en base a los criterios establecidos en el decreto), se tengan que utilizar el registro de acogida del Ministerio del Interior. De una manera u otra, insistió, “vamos a tener el dato de los sistemas ordinarios de acogida”.

Apelando a Feijóo

En el caso de Aragón, la ministra anunció que además del recurso interpuesto hace unos días ante el Tribunal Constitucional “por falta de colaboración”, el Ministerio añade ahora un contencioso administrativo por el incumplimiento de la ley de reforma de la ley de extranjería, que obliga a las comunidades autónomas a facilitar esos datos. En término políticos, Rego apeló al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que actúe por la “insumisión ante la ley” de una comunidad gobernada por el PP.

“Me gustaría saber qué va a hacer el señor Feijóo con un presidente autonómico del PP que está actuando en contra de los intereses de comunidades también gobernadas por el PP como con Canarias y Ceuta. ¿Qué va a hacer el señor Feijóo para resolver esta contradicción en el seno de su partido?”, se cuestionó la ministra. En todo caso, resaltó que Aragón recibirá menores si así lo establece el sistema de acogida ordinaria aunque el Gobierno presidido por Jorge Azcón insista en su actitud. “Todas las comunidades autónomas van a formar parte de la política de acogida vinculante y solidaria. El día 28 se les va a comunicar cual es el sistema de acogida que les corresponden en función de los datos que tenemos disponibles”, recalcó la ministra.

Rego se mostró confiada en que la comisión convocada para el día 28 se puedan sentar las bases para la puesta en marcha de proceso de reparto de una forma efectiva en el que las comunidades autónomas. “Vamos seguir con la mano tendida para trabajar con todas ellas para tratar de buscar el consenso en cada paso que vamos dando, y para facilitar que haya mecanismos de colaboración”, insistió antes de recordar que la convocatoria de la comisión de forma previa a la Conferencia Sectorial “es un requisito previo”, y que en todo caso se hace también “con la voluntad de facilitar que podamos llegar a acuerdos y que el debate en la Conferencia sea más sencillo”.

“Las comunidades van a tener toda la información con tiempo, hemos habilitado los mecanismos para que se pueda debatir la posibilidad de un cambio de criterios si así lo plantean las gobernadas por el PP”, afirmó- “Nosotros no nos hemos levantado de la mesa de trabajo, todos los formatos han sido abordados y vamos a seguir convocando comisiones y sectoriales y trabajando con una propuesta de coordinación con todas las comunidades”, destacó recordando, eso sí, que para cambiar los criterios de reparto tiene que aprobarse por unanimidad. Pero apeló además el hecho de los incluidos en el decreto ley (que contempla factores como la población, el PIB, el esfuerzo previo, la tasa de desempleo o la insularidad) son técnicos, “los mismos que operan para dimensionar otros servicios públicos”, aseguró.

Solicitantes de asilo

Rego añadió además que el reparto que se vaya a fijar en las próximas reuniones con los diferentes territorios no se verá afectado por el proceso abierto en el Tribunal Supremo respecto a los menores solicitantes de asilo, en el que los jueces han citado al Gobierno central para que explique las medidas que está aplicando para que más de 1.000 de estos niños entren en el Sistema Nacional de Protección Internacional.

La ministra dijo que “desde el primer momento estos niños y niñas los hemos incluido para tenerlos en cuenta dentro de la política vinculante y solidaria por todos los territorios”. “Hay que diferencias entre la tutela, que corresponde a las comunidades autónomas, y el resto de apoyo que tienen que tener estos niños por ser solicitantes de asilo que tiene que formar parte del compromiso y la acción del Gobierno de España, puesto que depende de la política de asilo del Gobierno”, reconoció. “Ahí tenemos que ser capaces de coordinar los mecanismos, estamos trabajando en ello y los estamos abordando específicamente con el Gobierno de Canarias para llegar a un acuerdo a este nivel y estamos avanzando”, recalcó.