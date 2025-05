Gustavo Matos, sobre su reunión con la trama acusada de narcotráfico: "Si sé que Derbah estaba en algo ilícito no me habría reunido con él"

"Si sé que Derbah estaba en algo ilícito no me habría reunido con él". Gustavo Matos, vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias y miembro de la ejecutiva regional del PSOE canario, aseguró este martes que habría evitado un encuentro con el empresario libanés Mohamed Derbah, en prisión provisional acusado de liderar una trama dedicada al narcotráfico, si hubiera tenido conocimiento de que el inversor afincado en Tenerife, que ya había estado al menos otra vez en prisión provisional y había sido detenido en otras tres ocasiones, estaba involucrado en presuntas actividades ilegales.

Rueda de prensa

En una rueda de prensa que duró una hora y 12 minutos, celebrada en la misma sede del Parlamento de Canarias y en la que compareció en solitario, Matos negó que esté investigado por una supuesta intermediación con la organización criminal desarticulada el pasado 29 de abril en el sur de Tenerife, tachó la información de El Mundo que desveló que se reunió con el líder de esta trama, el mencionado Derbah, de "filtración ilegal descontextualizada y manipulada", y rechazó que la dirección nacional del PSOE le haya pedido que renuncie a sus cargos públicos mientras se aclara su situación.

Matos explicó que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE nacional, y Nira Fierro, su homóloga de los socialistas canarios, a los que ha explicado lo ocurrido, le han apoyado y que incluso ha recibido mensajes de apoyo y solidaridad de políticos de otros partidos, incluidos Coalición Canaria y Partido Popular. "Ni siquiera han ido a por mí personalmente, porque no creo que en El Mundo sepan quién soy, sino a por el líder de mi partido a nivel nacional, Pedro Sánchez", especificó.

Reunión con la trama

Gustavo Matos, que fue presidente del Parlamento de Canarias, respondió este martes a todas las preguntas de los periodistas después de que el día anterior se conociera que la Policía Nacional lo involucra con la trama vinculada al narcotráfico y desarticulada en el sur de Tenerife.

Según adelantó El Mundo, un informe de Asuntos Internos considera que Matos ofreció a la cúpula de la organización criminal mediar con la Delegación del Gobierno central en las Islas, en manos del PSOE, para frenar las inspecciones a los clubes cannábicos que actuaban, según las investigaciones de la Policía Nacional, como tapaderas de una red de venta de cocaína y heroína.

Gustavo Matos, durante la rueda de prensa de este martes para explicar su reunión con Derbah. / Andrés Gutiérrez

Con Derbah

Matos rechazó categóricamente que hiciera esta mediación, sino que explicó que fue alertado por Mohamed Derbah de que sufría una persecución de agentes que tenía su raíz en una conspiración policial en Tenerife que afectaba al empresario libanés.

La trama a la que según Asuntos Internos ofreció ayuda Gustavo Matos, que además de político del PSOE es abogado, estaría liderada por el empresario Mohamed Derbah, que se encuentra en prisión provisional y sin fianza desde el pasado 1 de mayo acusado de montar esta organización corrupta político empresarial radicada en el sur de Tenerife, con intereses inmobiliarios y en la seguridad privada y la hostelería, además del tráfico de drogas.

Matos negó que haya tenido la menor relación empresarial, económica o profesional con Derbah, y que aceptó reunirse con él, a petición del propio empresario, el pasado 29 de enero, a eso de las 18:30 horas, porque lo conocía como conocía a otras muchas personas de la sociedad tinerfeña.

Recordó de Derbah que puso en manos de las autoridades un complejo de apartamentos de su propiedad del sur de Tenerife para acoger inmigrantes que habían llegado a Canarias de forma clandestina.

El pasado del empresario

Por los datos que facilitó el socialista, el encuentro tuvo lugar tres meses antes de que una unidad especial de la Policía Nacional desplazada desde Madrid desarticulara la trama de Derbah a la que se acusa de tráfico de cocaína y heroína.

Matos dijo varias veces que si hubiera sabido que Derbah estaba relacionado con actividades ilegales no habría aceptado el encuentro, que tuvo lugar en un local de la séptima planta de El Corte Inglés de Santa Cruz de Tenerife, "un lugar público, no oculto, lo que demuestra que no tenía nada que esconder".

Hay que recordar que no es la primera vez que Mohamed Derbah es investigado e incluso encarcelado por presuntos delitos. En los años 2001, 2003 y 2005 ya fue arrestado en el marcado de varias fases de la operación Cedro, en la que se le acusaba de estafa y blanqueo de capitales por la actividad del time-sharing o venta de apartamentos turísticos a tiempo compartido en el sur de Tenerife. Fueron unas operaciones que tuvieron una gran repercusión mediática local, nacional e incluso internacional.

Ya estuvo en prisión

Como consecuencia de la primera de estas detenciones, la del año 2001, estuvo nueve meses en prisión provisional pero terminó siendo liberado pues las averiguaciones policiales y judiciales no lograron confirmar los delitos que se le atribuían. Desde el pasado 1 de mayo se encuentra de nuevo en prisión provisional, por orden del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona.

Mohamed Derbah, empresario libanés afincado en el sur de Tenerife y en prisión provisional. / E. D.

También es de sobra conocida por la sociedad tinerfeña la relación que mantuvo Mohamed Derbah con el mafioso británico John Palmer, que también se afincó en el sur de Tenerife y asesinado en 2015 en Reino Unido.

El robo del siglo

Palmer también es conocido por ser el cerebro del 'robo del siglo XX', el atraco cometido en Londres en diciembre de 1983 en la compañía de seguridad Brinks Mat. Este robo proporcionó a los atracadores un botín de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) en lingotes de oro y platino.

Gustavo Matos admitió este martes el encuentro con Derbah y su letrado, Jacob Haubbi, presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de Tenerife, al que también conocía. Detalló que le transmitieron unos hechos de "extrema gravedad".

John Palmer, en una imagen de archivo, en Tenerife. / E. D.

Llamadas de Derbah

"No sabía lo que me iban a decir. La cita la pidió días antes el propio Derbah, creo recordar, a través de una llamada telefónica. Me comentaron que estaban sufriendo prácticas intimidatorias, coaccionantes e irregulares por parte de policías de paisano, y que tenían que ver con una guerra entre mandos policiales".

El vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, que asegura haber acudido a ese encuentro del pasado 29 de enero sin representar a ninguna institución en concreto ni como abogado, sino por una consulta que le requirió alguien que conocía desde hacía tiempo, añadió que al día siguiente comunicó esta presunta conspiración policial al subdelegado del Gobierno central en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata Vera.

Reunión con el subdelegado

"Me reuní con el subdelegado durante tres minutos en la sede de la Subdelegación, le comenté lo que me habían dicho Derbah y su abogado, y el subdelegado se limitó a contestarme que el asunto estaba bajo investigación policial y judicializado".

En este punto, Gustavo Matos cayó en una contradicción. Enfatizó varias veces que a partir de esa llamada no hizo ni un solo movimiento más ni tuvo ninguna otra conversación con los involucrados de la trama ni con el subdelegado del Gobierno central en la provincia tinerfeña.

Gustavo Matos, durante la rueda de prensa de este martes en el Parlamento de Canarias. / Andrés Gutiérrez

Pero en el tramo final de la rueda de prensa, Gustavo Matos admitió que "uno o dos días después" del encuentro con el subdelegado recibió otra llamada de Mohamed Derbah. "Duró 25 o 30 segundos. Simplemente le dije que el asunto estaba bajo investigación", terminó revelando el político socialista.

"A lo mejor me equivoqué"

"A lo mejor me equivoqué reuniéndome con el subdelegado pero lo hice porque en ese momento pensé que era mi responsabilidad, como simple ciudadano, transmitir unas presuntas irregularidades de extrema gravedad que me habían transmitido Derbah y su letrado", señaló Gustavo Matos.

La interpretación que según El Mundo ha dado Asuntos Internos de la Policía Nacional a ese encuentro es distinta. Aunque en ningún momento se atribuye ningún delito a Matos, la información detalla que la Policía Nacional apunta en su informe que Gustavo Matos ofreció a Derbah, en la comentada reunión, interceder con el delegado del Gobierno estatal en Canarias, Anselmo Pestana, y con el subdelegado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata Vera, valiéndose de su buena relación con ambos compañeros del PSOE canario, para que dejen de investigarlo.

"Dame un par de días"

«Dame un par de días», propuso Matos a su «amigo» Derbah en un encuentro en el que estuvieron otros dos involucrados en el caso que investiga un juzgado de Arona. A la cita acudió el exjefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Moar, que fue detenido y luego liberado en La Coruña, sin pasar a disposición judicial, lo que provocó malestar en la jueza que indaga el caso, y el presidente de Jóvenes Abogados de Tenerife, Jacob Haubbi Vega, investigado en la causa.

Ante la tendenciosa publicación de hoy en El Mundo y de la amplia y extensa rueda de prensa que hoy he dado comparto este mensaje. pic.twitter.com/omLyoaSoG9 — Gustavo Matos 🇮🇨🇪🇸🇪🇺 (@matosgustavo) May 20, 2025

Al respecto, Matos acusa a El Mundo de haber dado una versión "distorsionada" y "manipulada" de esa conversación, se queja de que el diario no lo contactó para contrastar la noticia y remarca que la filtración de "este presunto informe que nadie conoce" supondría una flagrante ilegalidad pues "la causa se encuentra bajo secreto de sumario y ni siquiera las partes lo conocen". "He pedido el informe y voy a adaptar acciones legales para defender mi honorabilidad, pues considero que mi trayectoria de 20 años en política es intachable", subrayó Matos.

¿Moar? ¿Quién es?

Sobre la presencia de Francisco Moar en la reunión de El Corte Inglés, Matos se limitó a decir que sí había una tercera persona pero que no la conocía. "Había un hombre con barba que estuvo un minuto, se levantó y se marchó; no sé quién era", puntualizó sobre un cargo policial muy conocido en Canarias, que fue jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife hasta que fue apartado por un expediente interno.

Gustavo Matos aseguró que había una tercera persona en la reunión que no conocía: era el exalto mando de la Policía Nacional Francisco Moar

Entre los tres mandos policiales investigados está Francisco Moar, que impulsó el caso Mediador. En su vivienda de La Coruña tenía 145 gramos de cocaína cuando fue localizado por la Policía Nacional. Está a la espera de que se le tome declaración y se conozca su situación judicial en esta investigación relacionada con una trama de narcotráfico en la que en total han sido detenidas 8 personas. La única que se encuentra en prisión provisional, desde el pasado 1 de mayo, es Mohamed Derbah.

Momentos de emoción

Durán la hora y 12 minutos de comparecencia ante los medios, hubo un momento en que Matos tuvo que dejar de hablar al emocionarse, sobre todo cuando nombró a sus dos hijos. "Estaba haciendo una sopa con pollo con mis hijos cuando me llegó la noticia. Uno de ellos no ha querido ir al colegio. Es duro no solo para mí, sino para toda mi familia. Es difícil superar titulares como el que me dedicaron".

La noticia que adelantó la reunión de Matos con el líder de la trama presuntamente corrupta se titulaba: "La Policía implica en una trama de narcotráfico a un líder del PSOE afín al ministro Torres: "¿Qué necesitas mío?... Dame un par de días".