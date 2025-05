Asociaciones de los Guanches de Candelaria y de El Socorro: medallas que pesan siglos de tradición

Los municipios de Candelaria y Güímar, en Tenerife, custodian la Ceremonia de los Guanches que reviven, en ambos caso, la aparición de la Patrona de Canarias a los aborígenes. En la Villa Mariana se representa donde se venera en la actualidad; en El Socorro, donde encuentra su génesis. El Gobierno de Canarias concede a ambas asociaciones la Medalla de Oro de Canarias por mantener viva esta tradición de generación en generación.

Las asociaciones de los Guanches de Candelaria y de El Socorro recibirán el próximo 30 de mayo la Medalla de Oro de Canarias, medallas que pesan siglos de tradición que otorga el Ejecutivo autonómio a esta «tradición centenaria que refuerza el sentimiento de una identidad común: la representación de la llegada de la Virgen. En Candelaria, donde se venera a la Patrona de Canarias; en El Socorro, donde se apareció.

Los guanches de Candelaria

Ruymán Castro Bello, directivo del colectivo Guanches de Candelaria, participa en la ceremonia del 14 de agosto desde que tenía diez meses. Y ya suma 44 representaciones. Celebra que el Gobierno de Canarias les haya concedido la Medalla de Oro.

El origen de este colectivo –constituido de forma oficial hace una decena de años– ya figura en en crónicas del siglo XVIII, y se ha transmitido desde hace seis o siete generación, como en la familia de Ruymán. Su casa, en el pueblo candelariero de Malpaís, sigue siendo el centro de operaciones de cara ceremonia, donde se custodia y mantiene toda la vestimenta.

Los guanches portan una talla de la Virgen de Candelari. / MARÍA PISACA

Cada 14 de agosto se representa el hallazgo de la Virgen. «Las vestimentas, de lana o cuero artesanal, precisan una preparación rigurosa que hoy es difícil de mantener». La ceremonia reúne a cerca de cien personas; desde mitad del siglo pasado se incorporaron las primeras mujeres. «Cada ceremonia es el ensayo general de la representación del año siguiente», explica Ruymán Castro.

Entre el centenar de participantes, papeles principales como el del Mencey, o el guanche de la piedra o el de la piedra se heredan. Ruymán representa a la piedra, como antes hicieron su padre y su hermano. Su sobrino da vida al actual Mencey, para precisar que su hermano heredó el papel del cuchillo de su abuelo...

Para participar en la asociación no es requisito ser creyente, si bien Ruymán explica que «la mayoría de participantes se suma al colectivo por devoción o promesas personales; existe un germen de fe». «La Medalla de Oro no solo reconoce una escenificación, sino un legado de memoria, identidad y comunidad. Es un homenaje a los que ya no están y una promesa de continuidad», explica un emocionado Ruymán al recordar sus raíces.

Los guanches de El Socorro

Frente a la experiencia del directivo del colectivo de Guanches de Candelaria, Pancho –oficialmente Juan Francisco Delgado–, presidente de la asociación de aborígenes que protagoniza la recreación de El Socorro que protagonizan asegura que «esto no se va a perder jamás», en referencia a la puesta en escena que realizan cada 7 de septiembre.

En su pertenencia al colectivo juega un papel fundamental su tío, a quien todos llamaban cariñosamente Angelito y que asumía el papel del guanche de la piedra. Aunque su origen exacto no está datado, Pancho calcula que este colectivo tiene más de 150 años de historia. Actualmente, el grupo cuenta con más de 200 integrantes, muchos de ellos provenientes de distintas pueblos de Güímar, no solo de El Socorro.

Cada cinco años se realiza una versión infantil y otra ceremonia el 2 de febrero en Chinguaro, donde se escenifica la presentación de la Virgen a los menceyatos.

Para sumarse al colectivo de los guanches de El Socorro, lo primero es conseguir tu propia vestimenta, en la que es fundamental respetar la estética guanche, evitando modernidades. La asociación mantiene su actividad todo el año con talleres, colaboraciones y estudios culturales. El colectivo sigue creciendo y se adapta sin perder su esencia. «Esto no lo vamos a perder. El pueblo se ha volcado. No sabíamos lo que teníamos», repite un agradecido Pancho, en referencia a una herencia que sigue viva y se proyecta al futuro, por los siglos de los siglos...