Pablo Rodríguez revalida el liderazgo insular de CC y abre las puertas a los escindidos de NC

Pablo Rodríguez renueva su liderazgo al frente de Coalición Canaria de Gran Canaria, con el 97,6% de los votos a favor de los más de 200 compromisarios presentes en el 7º Congreso Insular que se celebró hoy en Infecar. Durante el congreso, que contaba con una candidatura única, la formación abordó “los grandes problemas que afectan a los grancanarios”, con lo que profundizaron en materias como el acceso a la vivienda, el reto demográfico, la política del cuidado y la juventud.

Uno de los objetivos de Rodríguez es conseguir que Canarias tenga más fuerza en las Cortes Generales. Por esto, una de las primeras medidas anunciadas es que CC Gran Canaria abrirá las puertas a la nueva plataforma formada por los escindidos de Nueva Canarias y “todas las organizaciones políticas de obediencia canaria”. Convencido que llegará a acuerdos con las otras formaciones de corte nacionalista, el secretario insular de CC en Gran Canaria se mostró convencido de que conseguirán ser la fuerza más votada en la isla.

Detalló que pondrá en marcha “espacio de diálogo” con otros partidos y que lo hará “sin prisa pero sin pausa”. Estas conversaciones serán “a cara descubierta y con transparencia”, para tratar de buscar lugares comunes, pues “son más las cosas que les unen que las que les separa”. No obstante, el inicio de estos acercamientos tendrán que esperar, pues algunas formaciones tienen pendientes la celebración de sus congresos y están viviendo sus propios “procesos internos”.

Entre los invitados al congreso se encontraban Luis Campos, portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Óscar Hernández, del nuevo partido que se presentará el lunes, y Onalia Bueno, en representación de su nuevo partido de carácter insular, Somos Gran Canaria. Hernández aseguró que su nueva formación no nace bajo el paraguas de ninguna organización, como defienden los dirigentes de NC. “Nosotros no vamos a plantear ningún muro con ninguna fuerza de cara al desarrollo futuro y a resolver los problemas de la ciudadanía”, señaló Hernández, quien apuntó que hasta octubre, mes en el que se prevé que la nueva plataforma celebre su congreso, no se iniciarán contactos con otros partidos, como Coalición Canaria.

Onalia Bueno: "Tendríamos que ponernos a trabajar todos juntos. Hay espacios y cargos para todos”

El alcalde de Agüimes advirtió que los cargos escindidos de NC no van a entregar las actas. No, no vamos a abandonar las actas, nos pertenecen directamente porque formamos parte de una coalición electoral, lo hemos dicho, eh lo saben y de hecho no han hecho más que anunciarlo en los medios, pero no han tomado ninguna otra medida. “No solo no somos tránsfugas, sino que nos consideramos más dueños de esas actas que la otra parte, porque representamos más del 80% de la plataforma electoral y, por lo tanto, ellos son la parte menor de la organización”, sentenció Hernández.

Luis Campos se mostró abierto al diálogo, pero recordó que la última vez que iniciaron unas negociaciones para concurrir junto a CC al Congreso de los Disputados encontraron “una puerta cerrada detrás de otra”. De cara a “no generar expectativas que no se van a cumplir”, Campos apuntó que NC está en un “momento complicado de relaciones en el ámbito canario” y recordó que “hay heridas que cerrar”. Onalia Bueno, por su parte, recogió el guante lanzado por el secretario insular de CC en Gran Canaria y apuntó que “sería ridículo” llegar a 2027 con cuatro fuerzas en la isla. “Seríamos una gran decepción para la población. Tendríamos que ponernos a trabajar todos juntos. Hay espacios y cargos para todos”, destacó la alcaldesa de Mogán.