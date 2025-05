Discurseando alrededor de los mismos abrevaderos

La consejera más completa, convincente y resiliente de la legislatura es (al menos hasta el momento) la responsable de Turismo y Empleo, Jessica de León, una periodista que en 2012 fue nombrada jefa de prensa del PP de Fuerteventura con 27 años y que saltó a la política en agosto de 2021, cuando comenzó a trabajar como consejera de Turismo del Cabildo majorero. De León sabe lo que es la gestión, ha demostrado su capacidad de diálogo y consenso y para colmo se ha revelado como una buena oradora parlamentaria: es precisa, ama los datos y se escabulle de los relatos ajenos, demuestra alergia a la descalificación e invariablemente prefiere los argumentos coherentes a las piruetas verbales. Como además su negociado va bien - al menos estadísticamente -entre la oposición le tienen un respetito que es muy bonito, como decían en el pasado los lajas chicharreros. Claro que se te ponen al frente como contrincante dialéctico al compañero socialista Gustavo Santana todo el más fácil. Santana respira porque no es necesario haber estudiado nada previamente para hacerlo. A veces puede uno disfrutar viendo al presidente Clavijo seguir las intervenciones de la señora De León y cabecear con una satisfacción que no demuestra ante otros miembros de su equipo, de la misma manera que aprecia mucho al diputado de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, del que admira su un tanto mareante capacidad de trabajo. De su equipo gubernamental, ciertamente, el presidente no suele hablar, pero anteayer le pidieron de nuevo la dimisión de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y en su discurso Elena Máñez (¿por qué no es Máñez la portavoz del grupo socialista?) la fulminó con datos poco discutibles. Lo cierto es que muchos piensan en la mayoría parlamentaria que algunas líneas programáticas, como la dependencia, avanzan demasiado lentamente bajo el ala maternal de Delgado, pero el presidente, que ayer estaba en Bruselas, le mantiene su confianza. Lo que en Delgado son lentitudes, bisbiseos y encastillamientos en Jessica de León es rapidez, sonrisas, contundencia, argumentarios a punto y trajes, pantalones y monos de vivos colores, como si después de gobernar, caída ya la noche, se fuera de batucada. Nunca parece cansada. La señora Delgado, en cambio, siempre parece exhausta mientras consume tila a granel.

Por orden, y sin pretenden mencionar todo, se puso a parir al consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, pero es un hombre calmado que lleva escuchando improperios una legislatura y media. Como no le tiren una granada y encaje entre la nariz y las gafas no lo verás despeinarse. Otra vez se preguntó sobre el bloqueo cotidiano del puerto de Los Cristianos; de nuevo nos encomendamos al milagro mientras entre todas las administraciones se miran a ver si pasa algo. O no. No cabe descartar toralmente que un mediodía, en Los Cristianos, estalle una guerra civil que se lleve Canarias por delante a tonicazo limpio; solo sobrevivirán, tal vez, Casimiro Curbelo y algunos invertebrados. El consejero de Transición Ecológica, un caballero del PP que se llama Zapata, aseguró que su departamento ha incrementado muy sensiblemente la gestión de los fondos Next Generation. Por supuesto, su señoría Hernández Cerezo insistió en preguntarle a la consejera de Hacienda por los terribles porcentajes de ejecución de los presupuestos de 2024, y lo malos que son suprimiendo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y etcétera. Matilde Asian le contestó lo mismo que siempre. Estos intercambios cada vez recuerdan más a una canción de Pimpinela. No sería mala idea la de regalarles el videojuego de Last of Us y que se pongan a matar zombis en vez de matar la paciencia de la Cámara, funcionarios y periodistas (2) presentes. Yone Caraballo - que nadie sabe por qué lleva siempre las mangas de la chaqueta arremangadas - denunció el mal funcionamiento de la ahora Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, porque «siguen poniendo ahí a personas enchufadas» y enseñó un enorme carnet de afiliado a CC al respetable. Será fascinante averiguar dentro de un par de años como le irá al señor Caraballo en su calidad de versión AliExpress de Gabriel Rufián. En las fiestas de cumpleaños de niños de Preescolar se contrata a magos con trucos más llamativos e ingeniosos.

Por una vez el final del pleno no es que alcanzara una altura wagneriana, pero no estuvo mal. Se votó una proposición no de ley en defensa de la labor de la Agencia de Naciones Unidas Unrwa, que se ocupa de proteger los intereses y proveer de recursos a la población palestina en la Franja de Gaza. Se decidió esta curiosa excusa para que la izquierda y la derecha pudieran criticar las salvajadas del gobierno de Israel en Gaza - con decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados - en el último año y medio. Todos los portavoces hicieron pinitos estilísticos para expresar su solidaridad con el pueblo palestino. Todos, excepto el portavoz de Vox en esta ocasión, Javier Nieto, que como era previsible arremetió contra la PNL, entre otras lindezas, porque el texto estaba «empapado de antisemitismo». Finalmente el señor Nieto se despidió diciendo que, además de antisemita, la PNL, para colmo, le faltaba el respeto a los palestinos. Los diputados de Vox -que ahora mismo son tres - siempre suelen acusar de «giros ideológicos» a proyectos legales, programas gubernamentales o proposiciones no de ley. Por supuesto que están escritos desde ciertas posturas ideológicas. Pero es que para Vox lo que son, en su caso, «convicciones políticas o morales» en el caso ajeno son «caprichos, sesgos, voluntades ideológicas». Por supuesto, la PNL fue aprobada.

En el capítulo de designaciones se votaron (en bloque) los nombres del Consejo Canario de Cultura, una chorrada ortopédica de la ley del Sistema Público de Cultura de Juan Márquez. Asombrosamente CC y el PP votaron a favor de ese patético engendro normativo en la pasada legislatura y -eso sí --arrastrando los pies intentan cumplirlo; por su parte Márquez no ha abierto la boca en los dos últimos años. Tampoco lo hizo a menudo cuando fue viceconsejero de Cultura. Después de cuatro prórrogas, cuatro, para presentar y votar a los candidatos, finalmente se hizo ayer, sin que mediara ya no un debate, sino una presentación en el pleno de los agraciados. ¿Por qué estos y no otros? Qué más da. De la misma manera que la ley ha tenido un nulo impacto en la gestión cultural de las administraciones públicas el Consejo Canario de Cultura solo será un mueble que se reunirá cada cuatro, cinco o seis meses para esculpir algunas chorradas en los alisios que refrescan nuestro eterno jardín siempre en flor.