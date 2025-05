El Estado garantiza para "antes del verano" los concursos antiapagones

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfica y vicepresidenta tercera del Gobierno central, Sara Aagesen, aseguró este miércoles que los concursos abiertos para reforzar las instalaciones eléctricas en Canarias, aumentar con ello la potencia disponible para cada uno de los sistemas insulares y evitar, por tanto, el riesgo de nuevos ‘ceros’ energéticos como los sufridos en las islas en los últimos años, se resolverán «antes del verano» una vez su departamento ya recibido los informes que debía emitir el Gobierno de Canarias y en los que se analizan los distintos proyectos presentados a la convocatoria.

La vicepresidenta tercera respondía así al requerimiento que le había formulado la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, durante la comparecencia para dar explicaciones sobre el apagón eléctrico en toda la Península el pasado 28 de abril. Aagesen aseguró conocer la situación de las instalaciones eléctricas de las Islas, así como los ‘ceros’ eléctricos producidos durante los últimos años y los apagones parciales de los últimos días en La Palma, y aseguró que el Ministerio lleva «muchos años trabajando y volcados en reforzar el suministro en Canarias». Con todo, no dio ninguna información ni explicación sobre las razones de los recientes apagones en esa isla.

Los concursos a que se refiere la vicepresidenta y sobre los que reclamaba urgencia de resolución la diputada de CC fueron convocados por el Ministerio hace casi un año para reforzar a medio y largo plazo la potencia eléctrica firme en Canarias y en el resto de territorios extrapeninsulares en atención a sus especificidades como sistemas aislados y autónomos, y el déficit de generación o transporte que afecta a algunas de sus instalaciones o a la red . Este procedimiento de concurrencia competitiva permitirá, según reza el decreto que recoge el proceso, «otorgar una retribución adicional a las instalaciones, que operarán con el régimen regulado vigentes». La potencia total adicional que se somete a concurso es de 1.361 megawatios para todos los territorios incluidos en el plan, de ellos 971 para los seis sistemas eléctricos canarios: 330 para Gran Canaria, 370 para Tenerife, 215 para Lanzarote/Fuerteventura, 44 para La Palma, 5,5 para La Gomera y 6,5 para El Hierro.

El decreto también señala que el concurso considera las necesidades de potencia térmica firme que indican los análisis de cobertura de Red Eléctrica para los próximos cinco años, pero abarca un horizonte temporal muy superior, ya que permitirá otorgar la retribución a las instalaciones durante un máximo de 25 años, reforzando con ello el suministro a largo plazo.

Búsqueda de responsables

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ya avanzó la semana pasada que estos concursos estaban a punto de resolverse, pero la portavoz de CC en el Congreso reclamaba esta mañana más precisión y urgencia a la vicepresidenta porque en solo la semana transcurrida se han producido sendos apagones en La Palma.

Valido, aludiendo a la contestación de Sánchez reclamó este martes celeridad al ministerio: «es necesario que nos digan los plazos en los que se resolverán estos concursos y cuándo creen que pueden estar ejecutadas las obras» para renovar y mejorar las infraestructuras en las centrales energéticas isleñas. «Sabemos que hay mas de 120 propuestas en estudio, pero para Canarias el tiempo es más que oro ante esta situación de vulnerabilidad para garantizar con plenitud la estabilidad del suministro», afirmó la diputada nacionalista. Los proyectos se los han repartido las empresas Endesa, Disa, Sampol, Canary Carreteras, y Bioenergía Gran Canaria.

Valido recordó a la ministra que Sánchez había tratado la semana pasada de responsabilizar en parte al actual Gobierno de Canarias, y en particular al PP como partido que gestiona la consejería de Industria y Energía, de los problemas en las instalaciones eléctricas canarias, pero la diputada aclaró en este sentido que «hace menos de dos años que ustedes la dejaron porque esta consejería estaba en manos del PSOE». «A nosotros no nos gusta hablar de culpables, pero la responsabilidad es otra cosa, y en este caso la responsabilidad de garantizar a la ciudadanía el consumo eléctrico está fuera de toda duda», afirmó la diputada para apuntar al Ejecutivo central como competente en esta materia. «Los sistemas insulares son aislados, pequeños y están envejecidos. Los apagones no son nunca fruto de la casualidad ni sin un misterio y normalmente responden a falta de inversión durante décadas y son las consecuencia de ello», recalcó Valido.