El PP busca resquicios para recomponer su relación con Génova tras el congreso

El PP de Canarias ha visto una ventana abierta para poder recomponer sus relaciones con la dirección nacional del partido, afectada desde hace meses por las distintas posiciones de cada una de las partes en un asunto tan sensible en Canarias como es la crisis migratoria y el reparto de menores migrantes no acompañados acordada entre Canarias y el Estado. Es una medida apoyada por los populares isleños y rechaza de plano y de manera contundente tanto la cúpula de la calle Génova, como por la mayoría de los barones territoriales, y que ha supuesto un elemento de fricción y de controversia entre el PP nacional y los populares de las Islas, así como con el socio de Gobierno en Canarias, CC, hasta el punto de haber roto relaciones a ese nivel.

La convocatoria para los próximos 5 y 6 de julio del congreso nacional extraordinario por parte del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, es una oportunidad para clarificar la posición de la formación conservadora en este asunto, y la de su más que seguro candidato a la reelección y a la presidencia del Gobierno, y poder consensuar alguna medida entre los populares isleños y la dirección que surja en ese cónclave. Nadie duda de que será Feijóo el único candidato a la presidencia y que será él quien marque toda la estrategia en los dos objetivos principales que se marcará el cónclave: confirmar el liderazgo del político gallego con un cambio de los estatutos a su medida; y elaborar un programa electoral con el que se sienta cómodo y que sea atractivo al electorado de cara al nuevo ciclo de elecciones que se avecina a partir del próximo año, y sobre todo a las generales previstas para la primavera de 2027 con posibilidades de que se puedan adelantar un año.

En este marco, el PP canario que preside Manuel Domínguez, a su vez vicepresidente del Gobierno regional, quiere abrir un espacio de una mayor coordinación en relación con la política canaria y en especial en materia migratoria. Los populares canarios son conscientes de que esta cuestión le ha distanciado del núcleo de poder del entorno de Feijóo y que esto les puede suponer un hándicap a la hora de conseguir mayor poder de influencia en la dirección que salga del congreso. Pero también consideran que esta circunstancia les puede servir, si juegan bien sus cartas, justo para lo contrario. Es decir, que Feijóo trate de compensar al partido en las Islas por sostener una posición enfrentada a Génova para mantenerse en el Gobierno de las Islas.

Las dudas, sin embargo, estriban realmente en la posición que defenderá la ponencia programática del congreso popular en materia migratoria, partiendo del hecho de que el PP nacional ha ido cambiando de posición y de argumentos a este respecto. La dirección regional del PP de las Islas eludió ayer aclarar sobre si presentará alguna propuesta sobre política migratoria a la ponencia programática, amparándose en que el congreso acaba de anunciarse y que hasta el día 19 no tendrán información sobre el desarrollo del cónclave. Los populares canarios no aclaran, por tanto, si defenderán que el partido asuma como principio político que, si llegan al Gobierno en las próximas elecciones, el Estado asuma la acogida y tutela de los menores migrantes no acompañados, tal como reclaman en este momento al Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez.

El líder del partido en las Islas, Manuel Domínguez, aseguró el lunes, tras asistir al comité ejecutivo nacional donde Feijóo anunció la convocatoria del congreso, que esa es la posición oficial del partido, que él asume por completo, y que es la que se consensuó en la cumbre de barones territoriales en enero en Asturias. Pero no concreta si la ponencia programática que se apruebe en el foro popular debería incluirla. «En Asturias salimos con el consenso de que el Estado asuma la tutela de los menores extranjeros. Es la mejor propuesta, gobierne el PSOE, el PP, o gobierne quien gobierne. Canarias estaría salvaguardada porque el Estado estaría obligado a hacer de padre y de madre de esos niños y niñas».

Pero no es esa la salida que el partido como socio del Gobierno en las Islas está defendiendo en estos momentos, puesto que en teoría respalda el decreto ley de reforma de la ley de extranjería que ampara el reparto de este colectivo entre todos los territorios del Estado. Un mecanismo que rechazan las comunidades que gobierna el partido y que algunas de las cuales la han impugnado ante el Tribunal Constitucional.

Relaciones con CC o Vox

Los populares canarios reconocen, en todo caso, que el partido no entrará en debates internos a este respecto durante el próximo cónclave si previamente no hay consenso sobre cómo abordarlo, y menos aún lanzará propuestas que no tengan el visto bueno de las autonomías de más peso político, o que entre en controversia política con el posible socio para gobernar, Vox, si Feijóo vuelve a ganar las elecciones y en esta ocasión sí logra los votos necesarios en el Congreso.

Esta relación de fondo con Vox será precisamente una de las claves que líder popular deberá despejar en el congreso del partido, aunque también con otras formaciones en aquellas comunidades, como Canarias, donde es inimaginable una victoria por mayoría absoluta y dependen de otras formaciones regionales. La situación en el Archipiélago como socio de gobierno de un partido nacionalista, y las contradicciones a las que está dando lugar en algunos asuntos serán motivo de análisis.