Juan Fernando López Aguilar: "Hace falta acelerar la puesta en marcha del Pacto sobre Migración y Asilo"

¿Cuáles son las claves del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE que entrará en vigor dentro de un año?

Han sido 10 años de trabajo, una legislatura que concluyó con fracaso y una segunda que no podía permitirse concluir sin resultados porque el impacto hubiera sido catastrófico para la legitimación de la Unión Europea. Implicaría reconocer que es incapaz o impotente ante el hecho migratorio. Negociamos hasta el último minuto y sacamos adelante un sistema en el que por fin tuviesen una expresión aceptable los principios establecidos en el Tratado de Lisboa de responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria. A partir de ahí, requiere la elevación por parte de cada uno de los 27 de sus respectivos implementation plans y ofertas de solidaridad, especialmente relevantes para las regiones de frontera acuciadas ante el hecho migratorio. Es el caso de Canarias por su vecindad con el continente africano y solo cabe esperar que antes de 2026 la Comisión haya evaluado los planes y pueda poner en pie la figura del coordinador europeo de solidaridad, que ayudará a la redistribución de acuerdo con las reglas.

¿Va a permitir frenar las batallas políticas que lastran a la hora de aplicar medidas?

El hecho migratorio se ha mostrado divisivo y eso se ve en el Parlamento Europeo. Cumpliendo todos los pronósticos, la extrema derecha ha multiplicado su representación. Son tres grupos a la derecha del PP y todos sostienen una visión negadora del hecho migratorio, como si pudiera ser reducido a cero, pero la mayoría del Parlamento Europeo ha dicho otra cosa. Ha dicho que el hecho migratorio ha existido siempre y que puede gestionarse razonablemente a condición de que lo hagamos juntos, de conformidad con el derecho europeo y con sus valores. En esta legislatura las cosas han empeorado por el escoramiento a la derecha de la Comisión, que ha propuesto como primera iniciativa una aceleración de los retornos. El Parlamento Europeo no se niega, pero exige que sean dignos, respetuosos con los derechos humanos fundamentales, involucrados y voluntarios.

¿Cómo influye Trump en la política migratoria europea?

Espero que sea la de un contra modelo. La vuelta de Trump a la Casa Blanca ha sacudido el tablero global de la manera más disruptiva imaginable. Y la Unión Europea está haciendo valer el contraejemplo como acicate para su unidad. Sea en la guerra comercial con la interposición de medidas a sus aranceles arbitrarios e injustos, sea frente a su iniciativa en la guerra de Ucrania o en lo relativo a su política de deportaciones inhumana e inaceptable. Está expulsando de manera injusta a países terceros sin ninguna garantía. Y resulta especialmente sangrante en la expulsión de venezolanos, que por cierto son el primer contingente de demandantes y beneficiarios de asilo en la Unión Europea. Esto puede hacerse valer en los demás planes. Que el contraejemplo de Trump tan inhumano, grosero, ofensivo, contrario al derecho internacional humanitario y unilateral, sea contrapesado por una Unión Europea que apueste por reglas, respeto del derecho internacional y por el multilateralismo.

¿Se está dejando sola a Canarias en medio de esta crisis?

La respuesta es no. Pero la situación tal como es en estos momentos es inaceptable. Hace falta acelerar la puesta en marcha del pacto, que se activen los programas de realojamiento contemplados en el pacto de las regiones de frontera, que por fin se ponga en pie el coordinador europeo de solidaridad que evalúe las ofertas de solidaridad y de realojamiento de los estados miembros que estén dispuestos a aceptar esa solidaridad con las regiones de frontera. Pero lo más sangrante y doloroso en estos momentos en Canarias es el bloqueo por parte del PP, su representación parlamentaria y todas sus administraciones, comunidades autónomas incluidas, sin ninguna solución constructiva de redistribución de menores.

La conferencia sectorial ha rechazado esta semana el plan para el reparto entre comunidades autónomas.

Creo que retrata al Partido Popular en su hipocresía infinita. Dice que no es una solución la redistribución de menores frente al hecho migratorio, como si cupiera alguna solución mágica o taumatúrgica. No existe ninguna varita ni ninguna política migratoria que vaya a reducir la explosión demográfica africana que hace que muchísimos jóvenes desesperados y carentes de oportunidades allí donde han nacido estén dispuestos a arriesgar la vida e incluso a morir en el empeño con tal de poner el pie en la Unión Europea. Lo que hace falta es gestionarlo de acuerdo con reglas y el gobierno de España ha intentado poner en pie reglas operativas de redistribución de menores. Pero para eso hace falta que las comunidades autónomas objetiven su capacidad de acogida y el número de camas de que disponen de modo que el gobierno pueda hacer operativa su redistribución. Eso no ha sucedido por el bloqueo del Partido Popular, que es el único responsable.

Aún está pendiente acatar el mandato del Tribunal Supremo para el reparto de más de 1.000 menores migrantes.

Podría haberse resuelto también en esa conferencia sectorial fallida por culpa del Partido Popular. Entran en la conferencia como en todas las demás, con instrucciones militares de abandonarla a los 5 minutos y hacer una rueda de prensa infinitamente cínica en la que dicen que no pueden trabajar con ruedas de molino cuando son ellos los que están haciendo trabajar con ruedas de molino al conjunto de la sociedad canaria y a España, intentando convertir cualquier problema en munición contra el gobierno, venga a cuento o no. Y este es un asunto en el que no se lo puede permitir. Porque lo que propone la ministra de Juventud y de Infancia es exactamente cumplir el auto del Tribunal Supremo que hace que el Estado sea responsable de la acogida, pero cuya ejecución práctica requiere acuerdos con las comunidades autónomas.

¿Se está utilizando un drama humanitario como arma política?

Evidentemente, allí donde menos aceptable resulta, donde más repugna a la razón y a la moral. Estamos hablando de menores, de su interés superior, sus derechos fundamentales y sus derechos humanos negados de manera contumaz. Políticamente es incomprensible además cuando el PP es socio de Coalición Canaria en el gobierno regional. CC interpreta teatralmente el papel de agitar de las solapas al gobierno de la nación, pero es incapaz de exigir la menor coherencia y respuesta de su socio.