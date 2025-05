Eduardo Serra: «Las tensiones Norte-Sur ponen a Canarias en la vanguardia»

Usted mantiene que Canarias era antes retaguardia pero ahora pasa a ser vanguardia en el nuevo marco geopolítico ¿A qué se refiere? ¿El papel de Canarias puede ser más estratégico en el futuro?

Canarias y España eran retaguardia en la OTAN y ahora somos vanguardia por las tensiones Norte-Sur. Sin duda el papel estratégico de Canarias se incrementará con los años porque la guerra del futuro será mucho más comprensiva, abarcará todo. Con África en principio no hay conflictos de carácter militar, pero la migración sí es un conflicto muy importante y ahí el papel de Canarias es esencial. Tratándose de un tema exterior creo que el Gobierno de Canarias podría hacer el papel de alerta temprana, de hecho ya lo ha sido con la última oleada de migrantes que han llegado a las islas poniéndolo en conocimiento de Madrid por la importancia y gravedad del asunto. Subrayar la importancia de esta situación podría ser el papel del Gobierno de Canarias.

¿Cómo perjudica a Canarias la situación en el Sahel con grupos terroristas y la presencia de China y Rusia?

Para Rusia debilitar a Europa es casi tan importante como incrementar su capacidad defensiva. Hemos visto como Rusia ha intervenido ilegalmente en las elecciones de EEUU, de Francia, en el brexit, en el fallido referéndum por la independencia de Cataluña, es decir, para Rusia, como no se le oculta a nadie razonable, debilitar a Europa es una finalidad esencial y, por tanto, hay razones económicas para su presencia en África, aunque no hay que hacer compartimentos estancos en estos temas porque todo es lo mismo. Cuando se empieza a actuar por temas económicos se termina actuando militarmente. Es verdad que la presencia en el Sahel tiene más tintes económicos, pero en la medida en la que Europa no se rearme este conflicto se va a recrudecer.

¿Cree que en las actuales circunstancias geopolíticas incrementar la posición defensiva de Canarias beneficia a las Islas cuando parte de la población está en contra?

Naturalmente el rearme en primera instancia no es querido por la población y si usted pregunta si es preferible construir una escuela o comprar un carro de combate todo el mundo va a contestar que la escuela es más importante. El problema es de los gobiernos que tendrían que decir a la población: si yo quiero hacer una escuela o un hospital y el de al lado no me deja y no tengo un carro de combate para defenderme, al final no se hará ni la escuela ni el hospital. Hay un error de base que es comparar las dos cosas y no lo es porque el carro de combate es necesario para luego tomar la decisión a favor de la escuela o el hospital que nos interese, pero si no hay carros no podremos tomar la decisión porque no nos dejarán elegir.

Usted defiende que si España no protege suficientemente Ceuta y Melilla después sería Canarias la que tendría un problema ¿es así?

Las ansias expansionistas ya las estamos viendo con las aguas jurisdiccionales o el petróleo. Hoy por hoy la primera frontera es Ceuta y Melilla pero si las perdiéramos pasaría a ser Canarias. Ahora no hay esa amenaza pero si no cuidamos la conservación de Ceuta y Melilla el siguiente eslabón sería Canarias. Ustedes ya tuvieron un movimiento independentista en los años 70 y 80 con Antonio Cubillo.

¿También puede influir el conflicto del Sáhara Occidental aún sin resolver y la situación estratégica de Marruecos y Argelia en el norte de África?

Si Marruecos tiene ansias expansionistas lo más cerca que tiene es Ceuta y Melilla y después estaría Canarias, de eso no cabe duda. Para España tener buenas relaciones con Marruecos es muy importante, pero también con Argelia no solo por razones de vecindad sino también energéticas. Nosotros no podemos dejar de mirar a esa zona y saber lo que está pasando.

¿Europa está a remolque de lo que pueda suceder en el nuevo escenario geopolítico que se está abriendo en el mundo?

En el tema de Ucrania es de interés vital para Europa tener un ojo en lo que suceda en ese país. Europa no ha hecho los deberes y nos está costando que la UE no esté en las conversaciones de paz. No tenemos capacidad de actuar, sin Estados Unidos la ayuda europea a Ucrania no ha sido suficiente, tenemos que contar con EEUU porque ellos sí han hecho los deberes mientras Europa se ha quedado atrás.

Usted insiste en que hay que distinguir el Gobierno de Trump de Estados Unidos como país ¿Cuál es la diferencia?

En la medida en que no son razonables los aranceles hay que plantearse en qué medida son razonables las posiciones del Gobierno de EEUU en relación a la OTAN. Tiene toda la razón en que Europa tiene que gastar más en defensa y seguridad y, de hecho, la UE ya ha tomado medidas. Si la posición europea es razonable creo que el Gobierno de EEUU la va a respetar pero si no hace los deberes pues no la respetará. Como conclusión creo que Estados Unidos rebajará no la petición de más dinero para defensa, pero sí otras posturas maximalistas. Por ejemplo los temas de Groenlandia o Canadá no tienen ningún sentido y en eso no tienen razón si no se parte de posiciones más negociadoras.

¿No cree que se trata de una estrategia de presión por motivos económicos y de extracción de recursos naturales más que por razones anexionistas?

Podría ser. Confío en que un señor sin experiencia política pero sí con experiencia de negocios pues le ponga más el acento en su capacidad de negociación que en prever como será la situación dentro de 50 años.

Usted estuvo en cargos públicos en gobiernos de diferente signo político como UCD, PSOE y PP, algo que con la polarización actual parece impensable. Esta situación perjudica a España en la nueva geopolítica ¿no?

Perjudica extraordinariamente. Ahora es imposible que se alcancen acuerdos, en mi época, que es la Transición, íbamos exactamente en la dirección contraria a la de ahora, es decir, llegar a acuerdos en todo lo posible. La única explicación plausible que veo a cómo estamos ahora es que el Gobierno cree que solo con el PSOE no ganaría las elecciones. A partir de 2015 ya no hubo bipartidismo y se complica la posibilidad de alcanzar acuerdos porque hay cuatro o cinco partidos. Además de ser más difícil es que actualmente hay partidos que no quieren alcanzar acuerdos, por lo que por mucho que lo intentes no se va a conseguir.

¿Cómo ve el papel de China en este nuevo orden mundial?

Lo más destacado es que China es una amenaza por su fuerza demográfica, comercial, industrial, tecnológica y militar, mientras que Rusia es una amenaza no tanto por su fuerza sino por su debilidad. Creo que China sí va a jugar un papel importante en el conflicto geoestratégico actual.