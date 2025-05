La competencia africana proyecta 234 hoteles para rivalizar con Canarias

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, dijo hace un par de semanas que el incremento de la inversión en Marruecos en el negocio turístico es «notorio». Como lo es también en Cabo Verde, Túnez y, sobre todo, Egipto.

Cuatro destinos con condiciones para competir de tú a tú con el Archipiélago en esos meses de invierno en los que las Islas se sitúan entre los principales lugares de ocio y vacaciones de Europa. De ello dan fe las grandes firmas hoteleras, que tienen previsto inaugurar hasta 234 nuevos establecimientos con la friolera de 52.406 habitaciones a lo largo del próximo lustro, es decir, de aquí a 2029. Y no van de farol: la mitad de esas habitaciones ya está en construcción.

En franco crecimiento

W Hospitality Group, multinacional especializada en el asesoramiento a inversores y potenciales inversores en las industrias hotelera, de ocio y turística en general, acaba de publicar la edición 2025 de su informe anual sobre el negocio de los hoteles en el continente africano. Un negocio, y esta es la primera gran conclusión que deja el estudio, en franco crecimiento.

En toda África hay previstas 577 inauguraciones de alojamientos turísticos en los próximos cinco años. Cerca de 600 establecimientos que en conjunto ofertarán un total de, exactamente, 104.444 nuevas habitaciones –y muchas más plazas, ya que la mayoría de las estancias de los hoteles son dobles–.

Notable expansión

Una notable expansión de la industria hotelera que será posible gracias a las inversiones de las grandes multinacionales del sector, en especial de las estadounidenses Marriott, que tiene proyectados 165 alojamientos con 29.639 habitaciones; Hilton, con 93 hoteles planificados que pondrán en el mercado 17.040 nuevas estancias; o Radisson, que de aquí a 2029 prevé abrir en África 32 establecimientos con 6.346 habitaciones.

Pero a la industria turística canaria le conviene prestar especial atención a los movimientos en esos países y destinos con los que compite en la temporada invernal –el período de mayor facturación en el Archipiélago– o con los que acabará por competir antes o después.

Grandes firmas estadounidenses como Marriott o Hilton ven en el vecino continente una mina por explotar

Rivales ‘clásicos’ como Egipto y Túnez; otro más modesto como Cabo Verde; y un cuarto justo al lado, Marruecos, que tiene un sector cada vez más pujante y que está sabiendo aprovechar la elección del país como una de las sedes del Mundial de fútbol de 2030 para acelerar su incorporación a la vanguardia turística mundial.

Todos comparten, además, un marco jurídico que facilita la inversión extranjera –una auténtica alfombra roja para quien decida colocar allí su capital– y unos menores costes laborales, lo que a su vez les permite ofrecer unos precios con los que Canarias no puede competir.

El factor seguridad

No cuentan, eso sí, con la seguridad que la condición de territorio europeo le confiere al Archipiélago, que se ha visto beneficiado en no pocas ocasiones con turistas digamos prestados a raíz de episodios convulsos en esos destinos, ya fueran la Primavera Árabe en Egipto (2010-2012) o los trágicos atentados del Estado Islámico en Túnez en 2015. No obstante, también en ganar seguridad trabajan estos destinos.

El caso es que en Túnez están previstas 17 aperturas de hoteles con 4.336 habitaciones. En Cabo Verde se inaugurarán 16 pero con hasta 5.565 estancias, y en Marruecos abrirán sus puertas en los próximos cinco años 58 alojamientos con 8.579 habitaciones. Pero la palma se la lleva Egipto, una potencia turística que va a incrementar su oferta en 143 hoteles y 33.926 habitaciones.

El 50,6%, en marcha

En suma, 52.406 estancias de las cuales ya están en construcción 26.542 –15.403 en Egipto, 6.214 en Marruecos, 2.058 en Cabo Verde y 2.867 en Túnez–. Es decir, ya se está levantando un 50,6% de todo ese alojamiento proyectado.