El Estado fía el cumplimiento del auto del Supremo a un acuerdo con Canarias

El Gobierno central da por hecho que el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo en el que se le obliga a asumir la acogida de más de 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que ahora son atendidos por Canarias solo será posible a través de un acuerdo con el Gobierno regional para estudiar caso a caso. Este acuerdo entre ambas partes se concretará en la firma de un protocolo que determine las condiciones en que se atenderá a cada uno de estos menores, y cuyo acogimiento final entrará en el proceso de reparto de los 4.000 que se reubicarán en el resto de comunidades autónomas, según lo establecido en el real decreto que regula este mecanismo.

Esta es la hoja de ruta que trazó este martes la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en relación con el mencionado auto del Supremo durante una respuesta en el Senado a la senadora canaria del PP Rosa Viera, quien le recordó que el mandato judicial le daba al Gobierno «diez días improrrogables» para que asumiera la acogida de este grupo de niños y niñas, y que llevaba a fecha de ayer «41 días incumpliéndolo».

«Asumimos el mandato del Supremo y llevamos meses trabajando para garantizar los derechos de los niños y niñas solicitantes de asilo», afirmó la ministra antes de aclarar los términos en que el Ejecutivo cree que puede darse respuesta a la situación de este millar de menores para los que el Alto Tribunal requería fueran integrados en el Sistema Nacional de Protección Internacional.

«El Gobierno de España está negociando con el Gobierno de Canarias la firma de un protocolo que permita el cumplimiento de este auto y permita analizar de manera particular cada uno de los casos para preservar el interés superior del menor», aclaró la ministra. Pero dejó muy claro que todo ello pasa por la inclusión de este grupo de niños en el proceso de reparto hacia el resto del territorio nacional. Rego resaltó que la «solución para acabar con el hacinamiento y con las condiciones que sufren estos menores que llegan sin la compañía de un adulto a Canarias, tanto los que solicitan asilo como los que no, es cumplir con la ley, con el real decreto que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería», y que este real decreto «también sirve para estos menores que han solicitado protección internacional y que han sido incluidos por el Gobierno de Canarias dentro de los 4.000 que deben ser derivados a las comunidades autónomas».

Conferencia sectorial

A partir de esta explicación, la ministra reprochó al Partido Popular la actitud de sus comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el lunes y en la que estas rechazaron con distintos argumentos, aunque coordinadas entre ellas, el decreto de reparto de menores. Rego dijo que con la norma se «ha buscado la cooperación de todas las comunidades a pesar de su bloqueo sistemático desde enero de 2024», y que «el PP tuvo la oportunidad de ponerse de lado de una solución de Estado y de país y a favor de los derechos de la infancia, pero prefirieron elegir a Vox como socio al presentarse con cero propuestas y sin ganas de trabajar».

Tras mencionar que el Consejo de Ministros del este martes mismo había aprobado el trámite de urgencia del decreto de desarrollo «por el cual vamos a cumplir el mandato legal y vamos a garantizar una acogida digna», la ministra recordó que el PP canario sí apoya el real decreto de reforma de la ley de extranjería y el mecanismo de distribución que incluye, reprochando la contradicción que supone no apoyarlo en el resto de comunidades autónomas. «Les pido ayuda y si no quieren ayudar, por lo menos no estorben. Vamos a cumplir con la ley y garantizar los derechos de la infancia, esperemos que no se nieguen también a acoger en las comunidades a los solicitantes de asilo», remarcó.

El acuerdo del Consejo de Ministros al que se refirió Rego autoriza la tramitación administrativa urgente del real decreto que desarrollará el real decreto-ley para el reparto de menores migrantes no acompañados. Supone la puesta en marcha de los mecanismos subsidiarios previstos en la norma para su completa aplicación. Entre estos mecanismos se encuentra el establecimiento de las actuaciones necesarias de forma protocolizada y con garantías.

Según Juventud e Infancia, «la urgencia de esta tramitación se fundamenta tanto en la saturación actual de varios sistemas autonómicos de protección como en la necesidad de cumplir los plazos marcados por el propio real decreto-ley, que exige completar las reubicaciones necesarias en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor».

Defender a Sánchez

La senadora Rosa Viera acusó al Gobierno de no estar «en que se resuelva este drama porque choca con la necesidad imperiosa que tienen que defender al señor Sánchez por encima de todas las cosas», y que «no protegen a la infancia porque tienen que proteger al señor Sánchez y están tratando a estos menores como cabeza de ganado».

«Este drama humano no es prioritario para ustedes y por eso no cumplen con la sentencia», le espetó la senadora popular, quien se preguntaba cómo es posible que el Gobierno central alegue que no tiene recursos para «tutelar» a los más de 1.000 menores a los que se refiere el auto del Tribunal Supremo.

«Su gobierno está vulnerando los derechos de estos menores. No es opcional cumplir con el auto del Supremo y deben asumir la tutela de estos menores», señaló Viera.

En realidad, dicha resolución no hace mención en ningún momento a que el Estado asuma la tutela de estos menores, que seguiría siendo de la comunidad en la que se encontraran, sino únicamente la acogida para garantizar su bienestar.