El PP pedirá anular la Conferencia Sectorial de Infancia por no dejar votar a las comunidades

Las comunidades autónomas y el Estado no se ponen de acuerdo ni sobre si hay que votar o no sobre los criterios de reparto de los menores migrantes en la Conferencia Sectorial de Infancia. Tras las intervenciones de los consejeros de Derechos Sociales y de la ministra de Infancia, Sira Rego, la mesa de la sectorial anunció que no procedía someter a votación los criterios, al considerar que no había una «posibilidad real de acuerdo», ya que el real decreto ley recoge que los parámetros se deben pactar «por unanimidad» y ya había regiones que habían expuesto su postura en contra. Esta decisión fue recibida con crispación por parte de los consejeros, que recalcaron que «no se puede impedir la votación» y reflejaron su «estupor» ante la negativa a votar.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, aseguró que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, que participaron en la redacción del real decreto ley, no veían ningún problema en votar, puesto que algunas comunidades habían expuesto su argumentación, pero no el sentido de su voto. A pesar de este apunte y de que varios consejeros insistieron en la necesidad de votar, la ministra lo consideró innecesario. Además, desde la mesa se apuntó que la unanimidad era imposible, puesto que en la reunión no estaba presente la Federación Española de Municipios y Provincias, cuyo voto sería necesario para lograr el acuerdo.

Medidas legales

Ante esta polémica, el PP anunció que pedirá la nulidad de la conferencia sectorial, que ha calificado de reunión de «sainete» que «consagra la mayor infamia» del Gobierno central ante la crisis migratoria que afecta a Canarias y a Ceuta. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, expuso, en representación de la mayoría de las comunidades del PP, que la negativa del Ministerio a la votación sobre los criterios del real decreto «consagra la mayor infamia del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto al reparto de menores extranjeros no acompañados». Dávila dijo que «el acuerdo que exigía unanimidad no ha sido votado y desde las comunidades autónomas hemos trasladado que esto podía incurrir en una nulidad de pleno derecho de esta conferencia sectorial, aparte de una vulneración de una postura que queríamos definir y describir».

Dávila lamentó que la sectorial se haya celebrado por «un mero procedimiento», ya que así lo prevé el real decreto sobre menores migrantes y reiteró que, aunque no se haya hablado de cifras, se trata de un reparto de menores «absolutamente arbitrario y forzoso». Los servicios jurídicos del PP estudiarán «las medidas que sean oportunas para adoptar la nulidad» de la conferencia, según señaló la consejera madrileña, quien recordó que las comunidades «están en proceso de la adopción de las medidas» para recurrir el real decreto ante el Tribunal Constitucional, al considerar que invade competencias.