El camino hacia el colapso moral (II)

Los episodios de violencia política en Canarias, a lo largo de su historia, no son frecuentes pero aparecen a veces. Por lo general, se trata de acontecimientos puntuales en donde determinados miembros de la fuerzas del ‘orden’ se toman la justicia por su mano y cometen crímenes contra manifestantes o grupos que cuestionan el orden dominante. También algún asesinato aislado realizado por sectores vinculados al anarquismo. La matanza de seis obreros de La Isleta el 15 de noviembre de 1911 a manos de un contingente de la fuerza pública es un ejemplo. Pero lo que se vivió en las Islas a partir del 18 de julio de 1936 es completamente distinto, no hay antecedentes en la historia del Archipiélago.

Muchas personas, armadas por los militares golpistas, se acostumbraron a matar al adversario político, personas que tenían una vida normal, una familia, hijos e hijas, no tenían antecedentes sicopáticos, tampoco eran delincuentes, en todo caso algunos tenían un perfil político falangista, empeñados en introducir un ordine nuovo, como habían hecho los fascistas en Italia. Pero nadie podía prever esta conversión en asesinos de muchos ciudadanos normales. El caso de Agustín Suárez Taisma puede valer para entender este tránsito hacia la inmoralidad más absoluta, donde la vida humana no valía absolutamente nada.

El 8 de agosto de 1936 Agustín Suárez Taisma se presentó en Villa Rosa (Tafira) para detener a Agustín Millares Sall, de 19 años, conocido como el estudiante rojo por su militancia comunista. A petición de su abuela, Dolores Carló Medina, se refugiaba durante el día en dicha finca para escapar de las masivas detenciones que se estaban produciendo. Suárez tocó a la puerta y se dirigió a la venerable anciana para decirle que venía a buscar a su nieto Agustín. Este jugaba al ping- pong con una prima y acudió inmediatamente a la llamada de su abuela. Se sorprendió al verlo, puesto que lo conocía de vista, le dice que está detenido y ambos salen de la finca. En la puerta de la misma se encontraba Sixto García Rodríguez pistola en mano, otro paisano cuyo tránsito moral va a ser también destacado. De allí van a un coche que les esperaba en la carretera, vehículo en el que estaba un teniente de la Guardia de Asalto y el chófer. Entraron en el vehículo y durante el trayecto Sixto enseñó ostentosamente el arma, pero el teniente le apartó la mano como negando las intenciones del primero. Este amago de ejecución era una forma de ablandar e intimidar al reo y era habitual en esta época. No tengo dudas que ejecutaron así a algunas personas, pero el peso del apellido Millares era motivo suficiente para que actuaran con cierta sordina.

Comisaría, Gobierno militar y campo de concentración era el itinerario habitual de los presos y el joven Agustín no escapó al mismo. Influencias familiares hicieron que permaneciera en este último hasta el 20 de agosto, fecha en la que fue desterrado a Lanzarote.

Precisamente, Suárez Taisma le condujo desde el campo de concentración hasta la Comisaría del Puerto para ser embarcado. Ya tenemos un primer cometido de nuestro personaje: integrante de grupos conjuntos de policías y falangistas para la detención y conducción de presos. Que haya participado en otros menesteres no lo sabemos, pero puede que cooperara para ahogar la resistencia republicana en Arucas durante los primeros días de la asonada militar. De cualquier manera, es evidente que Agustín Suárez Taisma acudió al Gobierno militar el sábado 18 de julio para ponerse a disposición de las nuevas autoridades. Desde que le dieron las primeras armas había entendido que no había marcha atrás (relato en Páez Martín, Juan Jesús, Agustín Millares Sall: el hombre en su época, pp. 113-118 y en Recuerdo de mi vida, de Juan Millares Carló).

Milicianos republicanos capturados en el frente de Somosierra, Madrid. / ED

¿Pero quién era esta persona? Nada sabemos de sus antecedentes familiares. Su perfil social le acerca al mundo de los empleados y profesiones urbanas, aunque desconocemos la identidad y las ocupaciones de sus progenitores. Agustín Suárez Taisma terminó sus estudios de Magisterio en octubre de 1934 y su principal preocupación fue, naturalmente, la de conseguir trabajo. Por eso destacó en la reivindicación de los nuevos maestros para convocar de manera abierta los cursillos para la habilitación de la enseñanza y no que se hicieran solo para los interinos. Una asamblea en la Escuela Normal lo nombra miembro de una comisión para representar a este colectivo (febrero de 1935). Se conoce que las presiones fueron positivas puesto que es destinado a una escuela de primaria de Santa Lucía por esas fechas. Este es su perfil profesional.

En cuanto al político lo vemos militando destacadamente en la Juventud de Acción Popular. Precisamente, en el mismo periódico en el que es nombrado maestro en Santa Lucía (Diario de Las Palmas, 28 de febrero de 1935) se da la noticia de su designación como contador de la junta directiva, presidida por Agustín Miranda Junco. El partido Acción Popular de Las Palmas estaba integrado en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y a él se adhirieron profesionales y jóvenes con perfil derechista de extracción urbana y pequeñoburguesa. Por lo tanto, Suárez Taisma no tiene un perfil falangista en los momentos previos al golpe militar. Pero llegaron los militares el 18 de julio e impusieron la unidad de todos para luchar contra lo que ellos creían el enemigo común y Taisma se unió a ellos en busca de su destino.

La siguiente escena en la que aparece nuestro personaje es en el Muelle de Santa Catalina, formando parte del embarque de 700 falangistas canarios, quienes van a luchar al frente a principios de septiembre de 1936. Junto con los falangistas van diez presos canarios, dirigentes políticos y sindicales de las izquierdas. Son los llamados mártires del Dómine, nombre que identifica el barco que llevó la expedición a Vigo y luego por tren pasaron por Cáceres y llegaron a su destino en Talavera de la Reina. A los diez les dispararon en la cabeza y los arrojaron al Tajo para hacer desaparecer los cuerpos. Este fue el bautismo de los falangistas, al mando de los cuales estaba el capitán Alfonso Ruíz Larrea Cisneros. ¿Quiénes los mataron? Pues no lo sabemos y, probablemente, nunca se sabrá. Puede que estuviera Suárez Taisma.

Otro falangista, este de San Mateo, escribirá a un amigo en Las Palmas diciéndole «de los granujas del Frente Popular que nos acompañaron los largamos al Tajo con una onza de plomo...» (Carta de Juan I. Ojeda a Sebastián Jiménez Sánchez, en Archivo Sebastián Jiménez Sánchez, 58.6.11, en El Museo Canario). Obsérvese que el asesinato colectivo se hizo en las cercanías del frente de guerra, como si los asesinos necesitaran imbuirse del ardor guerrero para tener el valor de asesinar a unas personas a sangre fría. Pasaron de amenazar con las pistolas a disparar con ellas contra seres humanos.

Para entender esta transformación hay que recurrir a Hanna Arendt, la filósofa alemana, quien profundizó en el concepto de la banalidad del mal en su obra Eichmann en Jeruralén, explicando cómo unos simples funcionarios nazis formaron parte del engranaje que condujo al exterminio industrial a 6 millones de judios de Europa. Ella caracterizó admirablemente a los represores nazis, introduciendo el concepto. Es famosa su frase sobre el criminal de guerra nazi Eichmann: «… hubo muchos hombres como él, y… no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron... terrible y terroríficamente normales». Frente al fiscal del juicio, que no dudaba en tildar al nazi de monstruo humano, contrastó la opinión de Arendt.

Falangistas canarios en el parque San Telmo antes de embarcarse para ir al frente en la Península. / ED

Esa normalidad es precisamente lo que aterra, porque nos pone ante un espejo para preguntarnos si seremos nosotros capaces de cometer semejantes crímenes. Las máximas morales del comportamiento social habían sucumbido, de ahí el colapso moral que se produjo al transformar a los hombres en simples ruedecillas de la maquinaria estatal. Pero eso no ocurrió de la noche al día, inmediatamente, se necesitaba un recorrido para que el ser humano hiciera su camino hacia la iniquidad. Eso fue lo que les pasó a los falangistas canarios y empezó cuando algunos se despeñaron vaciando sus cargadores contra inocentes desarmados y maniatados.

Pero esto solo fue el principio. Participara o no Suárez Taisma de este crimen inicial, la transmutación de su humanidad hacia el colapso moral estaba iniciándose. Con toda seguridad no les pasó a todos los expedicionarios de manera completa, seguro que muchos rechazaron estos métodos pero tenían que callar para que no se les identificara con los ‘rojos’. Eran cómplices porque la guerra podía justificar cualquier cosa. Muchos se limitaron a mirar hacia otro lado. Pero otros se convirtieron en auténticas bestias humanas.

Las llamadas columnas de la muerte de Yagüe, compuestas por regulares de África y legionarios, van a sembrar el terror en su apresurado avance desde Andalucía hasta las puertas de Madrid. Las ejecuciones de miles de hombres y mujeres en los pueblos conquistados van a trascender a la prensa internacional. Al propio Franco le llegan las noticias pero, consciente de que cuanto más terror más irreversible será la situación, deja hacer haciendo oídos sordos a algunos que querían suavizar las razzias. En Talavera de la Reina confluirán estas columnas con los falangistas canarios, convirtiéndose en cachorros en prácticas de los veteranos. Los canarios, al contrario de lo que quisieron aparentar, no estuvieron en esta etapa en primera línea, mas bien se dedicarán a ‘limpiar’ la retaguardia, es decir, eliminar a los potenciales o imaginados enemigos que quedaban atrás para despejar el camino hacia la capital. La transformación de los falangistas canarios se aprecia en una carta de Luis del Real, corresponsal del periódico grancanario Hoy, realizada cuatro días después de su llegada a Talavera de la Reina: «...aquí somos hombres…, circula por todos nosotros un fuego extraño que nos excita y nos mantiene con un coraje hasta ahora desconocido...». Y este coraje recién adquirido hace que algunos no duden en reconocer sus ‘hazañas’. Como cuando José I. Ojeda reconoce: «...nunca me podría imaginar que a los 25 años tubiera (sic) en mi haber cincuenta y nueve mareos...». Estamos hablando de un veinteañero que ha matado a más de 50 personas. Y así varias crónicas: 10 fusilados en Casar de Escalona, entre los que hay varias chicas y chicos de 14 años; en Lucillos fusilan a 90 oficiales y guardias de asalto republicanos; en Rielves matan a 600 vecinos. De esta última matanza el propio Ojeda dice: «...aunque no quiera me tendré que acordar, al igual que el pueblo de mí, pues lo he limpiado de abisinios». Los abisinios, naturalmente, eran los republicanos.

Para disparar en la nuca a cientos de personas y tirarlas a los pozos de Arucas y a la Sima de Jinámar se necesitaba una experiencia previa de la que no eran ajenos quienes habían ido al frente peninsular

La propia prensa de Las Palmas airea las ‘hazañas’ de los patriotas canarios. Suárez Taisma apenas es nombrado en las crónicas, solo aparece dos veces. A principios de octubre suscribe un telegrama, reproducido en el periódico Avance, a propósito de la apertura del nuevo curso escolar y dirigido al magisterio canario para que los enseñantes inculquen «en el espíritu de los niños cuyo corazón manejamos el sentimiento de que el obedecer es un honor y morir un placer». El placer de la muerte, obediencia y muerte, la nueva pedagogía guerrera: si morir es un placer, también matar lo es y sin duda mucho más placentero para una mentalidad de este tipo. Un mes después, los canarios han sido distribuidos en varias unidades, aunque en Talavera de la Reina permanecerá un contingente encargándose de labores policiales, es decir, de represión en las zonas ocupadas. El periódico de Las Palmas Hoy da cuenta de la noticia de que un avión soviético había sido derribado y que el propio Suárez Taisma había capturado al piloto. Ningún otro periódico de la isla lo narra, cosa extraña, lo que nos lleva a pensar en una invención.

Después de estos episodios, existe un apagón casi total en torno a la figura de Suárez Taisma. Muchos de los canarios de la primera expedición falangista gozarán de permisos y licencias temporales, regresando a las Islas. Puede que el ciclo represivo sangriento en Gran Canaria, con la eliminación de cientos de presos liberados del Campo de Concentración de Gando entre febrero y abril de 1937, se pueda explicar en parte por la existencia de un gran número de personas acostumbradas a matar, cuyo débil velo moral había caído. Para disparar en la nuca a cientos de personas y tirarlos a los pozos alrededor de Arucas y a la Sima de Jinámar se necesitaba una experiencia previa de la que no eran ajenos muchos de los que habían ido al frente peninsular. Después de una estancia de Las Palmas, Suárez Taisma vuelve al frente en diciembre de 1938, convertido en alférez provisional. Poco antes de la terminación de la guerra obtiene el alta del Hospital militar de Zaragoza, donde estaba convaleciente. Desconocemos las causas de su ingreso pero puede ser debido a heridas de guerra o algún tipo de padecimiento mental. De cualquier manera es destinado a la 81 división de Calatayud.

La última escena de esta historia vincula a Agustín Suárez Taisma con su destino como habilitado de Magisterio en Las Palmas, nombrado por el Ministerio de Educación en noviembre de 1940 en sustitución de Andrés Navarro Moreno. Solo estaría en ese puesto durante un año. La prensa nos informa de desplazamientos suyos a Tenerife y Madrid, aparte de una enfermedad «de cuidado» a mediados de 1941. ¿Enfermedad mental? Quizá. Nos faltan algunos cabos por unir en esta historia, que han desaparecido misteriosamente. El primero es que el consejo de guerra que condena a muerte a Suárez Taisma por el asesinato del anterior habilitado de Magisterio no está donde debería estar, en el archivo del Tribunal militar número 5 de la Capitanía general de Canarias, con lo que no podemos dar detalles de las circunstancias y causas del asesinato. Más sospechosa si cabe es la desaparición de un voluminoso expediente, que estaba entre la documentación del Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas, que trata de la reclamación de un comisionista, Andrés Aguilar Bagés, para que el Estado le devolviera una fianza de 22.082,69 pesetas de la época -una fortuna- que este le había prestado a Agustín Suárez Taisma para poder ejercer el cargo de habilitado. El prestamista no recuperó su dinero y este se lo quedó la Tesorería de la Hacienda pública muchos años después, una vez prescrito el plazo de 20 años para la devolución de la susodicha fianza.

El borrado de la realidad fue una característica típica del franquismo. Fusilado Suárez Taisma y desaparecidos los rastros documentales que pudieran informar sobre lo que ocurrió se cerró el caso, aunque seguro que en el futuro podremos iluminar esas zonas oscuras de la historia.