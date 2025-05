Este artículo, escrito hace ahora unos pocos días cobra toda su actualidad a la luz, o mejor dicho la oscuridad, del reciente apagón masivo en la Península. Apagón que por desgracia hemos sufrido en carne e isla propia en los últimos años.

Canarias tiene una larga tradición de planes energéticos. Desde el tímido Pecan de 1986 al Pecan del 2005, aprobado por Gobierno y Parlamento de Canarias, los intentos de actualizar dicho Plan entre 2005 y 2020 y finalizando con el decreto-ley 5/2024, de 24 de junio, por el que se modifica la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias.

Todos ellos, incluso el más reciente, han coincidido en lo que nosotros consideramos cinco errores que queremos señalar, con un nombre humorístico para describir los mismos.

El primero es: ‘querer ir a la luna sin cohete y sin escafandra’. En determinados casos se planifican para Canarias actuaciones para las que no tenemos competencias legales y especialmente financieras adecuadas, al ser competencias exclusivas de ámbito nacional y limitarse las autonómicas a las competencias de ejecución y desarrollo. Es decir, en temas como la planificación de las infraestructuras de generación y transporte eléctricas, el sujeto determinante de las misma es el Estado, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución Española, aunque con participación entre otros de las comunidades autónomas y ello abre la puerta a ciertas competencias exclusivas y específicas de Canarias en materia energética. Estas competencias propias se recogen en el artículo 163 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Por ello, tenemos legalmente el cohete, pero carecemos de combustible para ir a la luna, ya que la financiación de dichas actuaciones y el régimen retributivo es de competencia estatal y depende, en una gran parte, de las inversiones en generación eléctrica de la iniciativa privada.

Además, carecemos de escafandra, ya que la compensación de los extracostes de generación eléctrica en nuestra región se hace a partes iguales con un sobrecargo de las tarifas del ‘consumidor nacional’ y con una aportación directa de los Presupuestos Generales del Estado. Estos últimos, como se sabe, como sabes, están en actualidad sujetos a importantes discusiones centradas en el reparto asimétrico de la financiación autonómica.

Nuestro objetivo, por tanto, es ser extremadamente activos en el diseño de estas políticas presupuestarias y de infraestructuras de ámbito estatal, para que reflejen la realidad diferenciada de Canarias.

El segundo error es: ‘querer tomar gofio sin tostar el millo’. Queremos ser muy autosuficientes en energía, contar con energía limpia y descarbonizada, que la misma se produzca y transporte de forma invisible, que no incida sobre el paisaje y el territorio y, al mismo tiempo, contar con una energía lo más barata posible. Pero en realidad para aumentar nuestra autosuficiencia al 70%, y ello contando con una energía renovable y limpia al 100%, tenemos que renunciar a no ocupar más suelo, a afectar de manera imprescindible el paisaje, tener una electricidad por los menos el doble de cara que en la actualidad y contar con 3 o 4 apagones prolongados o, como se llama ahora, «ceros energéticos», cada año. Los mismos que hace tan solo quince años gritaban «Canarias 100% renovable» se oponen ahora a cualquier intento de establecer numerosas instalaciones de generación energética renovable.

El tercer error es: ‘ser ávidos consumidores de kleenex de usar y tirar’. Nos hemos olvidado en nuestros planes energéticos y climáticos de potenciar al máximo el ‘uso racional de la energía’ o URE, que es la única forma de energía que no contamina, no ocupa territorio ni afecta al paisaje o la biodiversidad y que, en muchos casos, es la forma de energía más barata.

El URE es un concepto mucho más amplio que el simple ‘ahorro de energía’ o ‘apagar la luz y cerrar el grifo al salir’ y supone mantener nuestra calidad de vida usando menos energía que en la actualidad. Ello implica desde cambiar nuestros hábitos de vida, hasta renovar equipamientos industriales, hacer compras de utensilios primando su eficiencia energética y aumentando el aislamiento térmico de nuestros edificios.

Debemos ser realistas. Este es un objetivo encomiable pero lento de ejecución y costoso de aplicación. En las sucesivas planificaciones energéticas se habla siempre de la necesidad de usar racionalmente la energía, pero, salvo actuaciones puntuales y financieramente limitadas, las inversiones se dedican mayoritariamente a producir energía, ‘que se ve’, y no a aquella energía ahorrada, ‘que no se ve’ y que además se difumina entre un gran número de beneficiarios.

Hace ya muchos años, concretamente en marzo del 2007, publicábamos en una revista de ámbito canario un artículo con el título Apaga el aire acondicionado que me muero de calor, en que ya hablábamos de esta problemática. Desde entonces poco se ha hecho para revertir esta situación.

El cuarto error es: ‘correr un maratón como un atleta de 20 años cuando se tienen 60 años y sin llevar el calzado adecuado’. En nuestras frecuentes conferencias sobre política energética, siempre definíamos la misma como un gran paquebote que necesitaba una milla y 10 minutos para cambiar cinco grados su rumbo. Sin embargo, ahora queremos que el sector energético sea un velero de ocho pies de la clase Optimist, capaz de cambiar 30 grados de rumbo en 40 metros y en 30 segundos.

Cambiar totalmente el sector energético de Canarias puede requerir casi 20 años y ahora, como malos alumnos que suspenden en junio, queremos aprobar con matrícula en septiembre, cuando lo más que podemos aspirar es a un notable y en la convocatoria de febrero.

Más aún, queremos aplicar de inmediato nuevas tecnologías de producción y transporte de energía que están recién salidas del horno y que prometen, según la literatura científica o del propio fabricante, resultados espectaculares. En todos los sectores, desde los más consolidados como el eólico y el fotovoltaico, hasta los más recientes, como las baterías de almacenamiento o el despegue del hidrógeno como vector energético, se está avanzando simultáneamente en muchos frentes de los que solo una o dos tecnologías serán las vencedoras en términos de eficacia, disponibilidad y coste. Y todo ello debe hacerse mirando de reojo la estabilidad de nuestros sistemas eléctricos insulares.

En nuestra opinión la estrategia más adecuada sería concentrar los recursos de las universidades y de los centros de investigación energética de Canarias, no para partir casi de cero, sino para estudiar en profundidad todas estas nuevas tecnologías diseñadas para ámbitos generalmente no insulares y tratar de aterrizarlas en nuestra realidad concreta. Hagamos la misma estrategia que ha seguido China durante los últimos veinte años: Ver, observar, elegir la más conveniente y adecuarla a la realidad insular; lo que además de solucionar nuestro problema nos abriría importantes oportunidades de trabajo e inversión en muchos otros territorios insulares del mundo. Una vez aterrizada y comprobada la rentabilidad de tales tecnologías sería el momento de aplicarlas en Canarias, pero no malgastar dinero siempre escaso y esfuerzo cuando no estamos seguros de la dirección correcta. Eso sería usar el calzado adecuado y que no nos produzca callos ni rozaduras.

El quinto y último error es: ‘diseñar los planes energéticos como un epitafio’. Sí, esa frase tan común que vemos en los cementerios de «No te olvidaré nunca» es la tónica general de tantos y tantos planes redactados con la mejor intención y mucha ilusión. Es decir, redactamos documentos y más documentos que, pasado un cierto tiempo, caen en el olvido y se recomienza casi de cero, según sea la coalición en el Gobierno o la última moda en los cenáculos energéticos.

El sector energético, que antes definíamos como un paquebote, requiere tres cosas para cumplir su misión de facilitar la energía que necesitamos a un precio razonable: claridad y estabilidad regulatoria, tiempo para acometer las reformas y flexibilidad para adaptarse a cambios imprevistos. Todo ello desgraciadamente, no lo hemos conseguido en España y por ende en Canarias.

Pondremos un ejemplo que sorprenderá a muchos y quizás encienda la ira y alarma de otros. Es evidente que la llegada del presidente Trump va a suponer una reducción de las ambiciones climáticas mundiales y una revigorización del uso de petróleo y gas, combustibles que, sobre todo el primero, constituye la columna vertebral del suministro de energía de Canarias. Canarias supone el 0,03% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Somos, pues, una gota en el gran lago mundial de emisiones. Si bien el objetivo a largo plazo puede ser el hidrógeno como un elemento importante en el mix energético del futuro, comprometiéndonos de forma solidaria con la reducción de emisiones. Durante este periodo de transición aprovechemos la posible reducción del precio del petróleo, que coincide con las soluciones adoptadas por nuestro Gobierno, para corregir la situación de emergencia energética de Canarias con grupos de emergencia eléctrica basados en combustibles fósiles.

Ello nos permitirá ganar el tiempo necesario para verificar cuáles de las nuevas tecnologías se perfilan como vencedoras y orientar nuestra renovación del sistema eléctrico y de los suministros a buques en nuestros puertos, con un mayor margen de garantía en cuanto a disponibilidad y coste. Nosotros hemos apostado por el hidrógeno como un elemento importante en el mix energético del futuro.

Y una última reflexión, el suministro de energía garantizado y a un precio razonable es, en nuestra opinión, un derecho del ciudadano tan inalienable como es la protección del suelo y del paisaje y la biodiversidad. Hay que buscar, por tanto, un equilibrio justo entre las políticas energéticas y las de uso del territorio para alcanzar un nivel subóptimo, que no contente a nadie pero que al mismo tiempo sea la solución menos mala y aceptada por todos.

Antonio Gómez Gotor, Catedrático emérito de Ingeniería Química de la ULPGC

Ignacio Gafo, Expresidente de la Sección de Transportes del CES Europeo