González Taño: «El 012 no será solo un servicio telefónico sino multicanal»

¿Cómo funcionó un servicio como el 012 el día del apagón?

El servicio funcionó de forma intermitente. Tuvo una caída entre la una y las tres y otra alrededor de las diez de la noche derivada de la caída de la central de Telefónica en Andalucía. El resto del tiempo lo que ocurrió es que la gente no podía llamar porque no funcionaban sus propios operadores, por lo que hubo un descenso importante de las llamadas. Pero las llamadas eran de uso ordinario, no porque tuvieran que ver con alguna incidencia más allá de solicitar información sobre lo que estaba pasando. El 112 funcionó casi con normalidad, salvo ese momento puntual en el que hubo problemas de acceso.

¿Por qué se creó el servicio del 012 hace 25 años?

Nació con la idea de empezar un servicio para dar cita previa en los centros de salud. Fue absolutamente pionero y hoy en día muy pocas comunidades lo tienen funcionando 24 horas los siete días de la semana. Creció de manera exponencial porque fue muy útil y evitaba largas colas. Después se fueron añadiendo servicios de información del Gobierno y tiene muchísima importancia para el Servicio Canario de Empleo, para todos los servicios de bienestar social, para tributos o para vivienda. En 2024 se atendiendo 7,7 millones de llamadas en el 012.

¿Qué novedades se plantean ahora?

Hemos hecho un servicio nuevo para dar las citas de los valoradores de dependencia en las viviendas. Pero el cambio que se plantea ahora con estos 25 años es que pase de ser un servicio telefónico a un servicio multicanal. Originalmente solo tenía X, no tenía más canales en redes sociales, ahora vamos a abrir un canal en Facebook e Instragram para comunicarnos con la gente. Ya tenemos una comunicación vía correo electrónico y hemos abierto un teléfono vía WhasApp para que la gente pueda pedir información por ahí. También tenemos el servicio de videollamada, por si la persona prefiere tener una cara al otro lado. Lo que queremos es que el servicio pueda ir donde está la gente y que la forma de comunicación le sea más cómoda.

¿Por qué es necesario mantener este servicio telefónico en la era digital?

Hay que pensar que tenemos una parte de la ciudadanía que no tiene habilidades digitales, no solo personas mayores también personas jóvenes. Hay personas que funcionan en redes pero, sin embargo, les cuesta mucho hacer un trámite en sede o no saben manejar bien el correo electrónico. Por otro lado, están las personas que sí son digitales y para eso se está convirtiendo también en un servicio de apoyo a través del servicio de asistencia en sede. De esta manera, si lo solicitas una persona te ayuda y te acompaña para hacer ese trámite en la oficina.

¿Los ciudadanos también podrán contactar con el servicio a través de los nuevos perfiles?

Sí, de hecho, le hemos cambiado el nombre por el de Servicio de Información y Asistencia No Presencial del Gobierno de Canarias para reforzar el concepto de que no solo te atendemos por teléfono, sino que podemos atenderte por cualquier otra vía que tú necesites. La idea es ir haciendo tutoriales también, no solo que tú llames o te pongas en contacto. Por ejemplo, si se abre una convocatoria de ayudas al alquiler o becas podamos hacer tutoriales en esas redes para que la gente pueda ver cómo hacerlo y si tienen dudas que nos llamen. Creo que es una forma muy buena de empezar a conectar con la gente de otra manera. Porque los jóvenes, aunque tenga habilidades digitales, a lo mejor no saben cómo hacer la solicitud porque relacionarse con la administración no es fácil para nadie.

¿Qué servicios del 012 son los más utilizados por los ciudadanos?

El servicio que sigue siendo más potente es el de cita previa para Atención Primaria, que usa muchísima gente y pensamos que va a seguir usándose. Aunque es verdad que cada vez más gente lo va sustituyendo por la app. El segundo en importancia es el Servicio de Empleo. Hay que pensar que es el servicio de información de referencia para la gente respecto al Gobierno de Canarias.

Una de las quejas que se hace al 012 es que no sea un número gratuito, ¿puede llegar a serlo en el futuro?

A día de hoy la mitad de las llamadas que recibimos se reciben a través del 922 o 928, que son teléfonos que no son de marcación especial. Nosotros siempre los publicitamos debajo. Pero hay que tener en cuenta que los nuevos canales van a ser muy potentes. El de WhatsApp pensamos que va a ser muy importante porque es un canal que todo el mundo maneja. Ahora tenemos un WhatsApp informativo que está operativo, pero en una segunda fase incorporaremos un chatbot al que podrás preguntarle en un lenguaje sencillo. Y también estamos desarrollando un sistema de cita previa por WhatsApp.

¿Con la implementación de las novedades habrá también una mejora en la plantilla?

En la actualidad hay alrededor de 400 trabajadores, de los que un 85% son mujeres. Es un servicio atendido mayoritariamente por mujeres y luego también en la parte directiva. Lo digo porque es importante, las responsables del servicio vienen de trabajar como operadoras. Ahora se va a producir un refuerzo relevante de personal por el incremento de servicios que vamos a poner en marcha.

El 012 ofrece información a los ciudadanos pero a través de sus llamadas también aporta información a la administración, ¿qué se saca en claro?

Nosotros intentamos que el ciudadano tenga una forma de acercase a la administración mediante sugerencias. Un buzón que sirve para que el ciudadano opine o diga lo que considere y lo redirigimos al organismo competente.

Pero, ¿atendiendo a las solicitudes de información que se realicen, por ejemplo, de una subvención concreta, no les sirve para decir esto no se ha explicado bien, tenemos que mejorar esto otro o cambiarlo de alguna forma?

Es verdad que es una forma de que detectemos que algo no está funcionando. Hay que pensar que el 012 se concibió como un organismo que daba cita, pero ya vamos más allá. Poco a poco se ha ido potenciando ese papel y al final es la puerta de entrada al Gobierno de Canarias. La mayoría de la gente quiere que se le conteste por las vías que tiene a su alcance. Siempre digo, nosotros no queremos relacionarnos con el Gobierno de forma distinta a como lo hacemos con el resto de las cosas. Las administraciones obligamos a la ciudadanía a relacionarse con nosotros de una manera distinta a lo que hace normalmente y hay que intentar ir a fórmula con la que la gente hace las cosas.