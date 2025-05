Un millar de personas salen a la calle el 1M para exigir "paz, vivienda y más salarios"

El Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, se celebró esta mañana en la capital grancanaria bajo un cielo azul que acompañó al millar de personas –según las estimaciones de la Policía Nacional– que salió a la calle para reivindicar "paz, vivienda y más salarios". Los trabajadores sacaron las banderas a la movilización, que se desarrolló entre el parque San Telmo y la plaza Santa Ana, para pedir a los patronales una "mayor distribución de la riqueza" en las Islas y para reclamar que el aumento de gasto militar se destine a la mejora de los sueldos de la población.

El objetivo principal de los sindicatos es que los canarios "trabajen para vivir y no vivan para trabajar", por ello defienden una reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media. "Tiene que salir sí o sí, es una necesidad de la clase trabajadora", defendió esta mañana el vicesecretario general y de política sindical de UGT Canarias, Paco González, quien insistió en que la lista de reivindicaciones es larga. "Los salarios se han quedado muy por detrás de los beneficios y ganancias que están teniendo las empresas, hoy es un día para gritar algo y claro y también para luchar por la conciliación familiar", apuntó el sindicalista.

"Estamos hartas"

La vivienda fue también uno de los temas protagonistas de la jornada. Desde CCOO denunciaron que el precio del alquiler ha aumentado un 17% en las Islas, lo que provoca que los pisos ronden los 1.050 euros mensuales cuando los salarios están en torno a 1.300 euros. "Estamos hartas de tener las peores condiciones laborales del Estado", criticó la secretaria insular de CCOO en Gran Canaria, Esther Ortega, quien también denunció la sobrecarga en los centros de trabajo. "Esto se traduce en bajas laborales, y no porque sean los trabajadores gandules como dice la patronal, sino porque hay una mala organización en los centros de trabajo", explicó.

Ortega recordó que la hostelería consiguió un "acuerdo satisfactorio" para frenar la huelga en la provincia de Las Palmas, pero aseguró que el conflicto abierto con la patronal en Santa Cruz de Tenerife ha provocado que la gente salga hoy a la calle para hacer "presión". "No puede ser que haya casi 18 millones de turistas, un aumento del gasto turístico y la población trabajadora del sector de la hostelería esté con un alto índice de bajas de salud mental, con salarios de miseria, con sobrecarga, etc.", lamentó.

"Concretar"

Eso sí, los portavoces de los sindicatos dejaron muy claro que el problema "no es el turismo" e insistieron en la necesidad de "concretar lo que se quiere" y no mezclar temas para poder dar pasos en la dirección correcta. "No podemos mezclar la masificación turística, con la escasez de vivienda y los precios y las carreteras", subrayó González.

La movilización en la hostelería ha animado a luchar a otros sectores como el comercio. UGT ha convocado para el próximo 26 de mayo una huelga parcial en las pymes del sector -de 11.00 horas de la mañana a las 14:00 horas- para reclamar una mejora salarial.

Desde los sindicatos también aprovecharon la jornada de movilizaciones para denunciar los datos de accidentes laborales en Canarias con 17 fallecidos en 2024 y exigir que las empresas isleñas inviertan más en prevención de riesgos laborales.