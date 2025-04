NC acusa a Clavijo de contratar como asesor a un exconcejal "vital" en la moción de censura de Granadilla

"56.009,92 euros. Desde hoy ese es el precio de la indignidad y la traición". Con esa contundencia el portavoz de NC-Bc, Luis Campos, acusó este miércoles al presidente Fernando Clavijo de "convertir al Gobierno en un colaborador necesario para promover mociones de censura y blanquear a Vox". Esa cifra, que para NC es el equivalente a las 30 monedas de Judas, es el sueldo que percibirá Marcos José González Alonso -que fue candidato del PP en 2019 a la Alcaldía de Granadilla de Abona y que en 2023 se pasó con armas y bagajes a CC-, como asesor de Presidencia del Gobierno desde el pasado 8 de abril.

Para Campos, González Alonso fue "vital" para que prosperara la moción de censura contra la exalcaldesa socialista de Granadilla, Jennifer Miranda, lo que permitió "abrir la puerta a la ultraderecha y blanquear a Vox". Una práctica que el canarista recordó que ya era habitual para CC, pues aunque el propio Clavijo dijo durante la campaña electoral de 2023 que pactar con el partido que dirige Santiago Abascal era su línea roja, lo cierto es que Granadilla es el tercer ayuntamiento en el que se suscriben este tipo de acuerdos. Antes ya sucedió en Teguise (Lanzarote) y Arona (Tenerife).

"Ese precio justifica incumplir su palabra en campaña electoral y representa el coste de traicionar a todo un electorado; es el precio que justifica blanquear y permitir la entrada de la extrema derecha en los gobiernos en esta tierra", insistió el portavoz de NC.

El presidente afirma que "en el Gobierno no compramos mociones de censura"

Ante estas duras críticas, el presidente Clavijo fue diáfano: "En el Gobierno no dilapidamos dinero público ni compramos mociones de censura".

Es más, el jefe del Ejecutivo aseguró que las acusaciones de Campos eran debidas al "papelón" que debe hacer en el Parlamento para desviar la atención de la grave crisis interna que padece NC con la escisión de los partidarios de Teodoro Sosa que han creado un nuevo partido.

"Su acusación es una cortina de humo para ocultar los problemas internos de su partido y están buscando culpables fuera de lo que les sucede dentro y si fueran humildes y generosos, respetarían la autonomía de los partidos", afirmó Clavijo.

Contrato como contraprestación

Y es que para el presidente, aunque reconoció que "me gusta trabajar en equipo", desvinculó el contrato de González Alonso con una decisión que se adoptó "en el ámbito de los partidos, no del Gobierno", pues las alianzas de gobierno locales no son potestad del Ejecutivo: "en el Parlamento se viene a fiscalizar al Gobierno y no a debatir sobre decisiones de los partidos en otros ámbitos".

"Este no es asunto partidista, aquí estamos hablando de otra cosa, hablamos de usar fondos públicos para contratar a alguien a modo de contraprestación por los servicios prestados en la moción de censura de Granadilla", insistió en sus acusaciones el portavoz de NC. "En el futuro, cuando le haga falta, va a pactar con la extrema derecha para mantenerse o llegar al poder", remachó.

La censura contra Miranda del pasado 26 de marzo se pudo consumar porque González Alonso y Yanira González -otra concejala del PP que se pasó a CC en marzo de 2023- aceptaron dejar sus actas edilicias para facilitar el cambio.