PP y PSOE cruzan acusaciones de boicotear el asilo de los menores migrantes

El PP y el PSOE canarios no entierran el hacha de guerra y replican cada quince días en el Parlamento regional el enfrentamiento ‘a cara de perro’ que mantienen en el escenario político nacional a cuenta de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería -que los conservadores votaron en contra el pasado 10 de abril en el Congreso y varios presidentes populares han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC)- y los criterios objetivos de distribución de los menores no acompañados que se deben negocian en la Conferencia Sectorial de Infancia.

Este martes, de nuevo, el vicepresidente del Gobierno y líder de los conservadores isleños, Manuel Domínguez, y Nira Fierro, presidenta del Grupo Parlamentario y dirigente de los socialistas canarios, se cruzaron acusaciones mutuas de boicotear la distribución de estos niños que han llegado a las Islas sin la compañía de un adulto y que acoge en solitario la comunidad autónoma.

"Hay que tener cara para decirle al Tribunal Supremo que sus servicios de protección nacional están saturados cuando aquí, en Canarias, acogemos a 5.500 menores", dijo el vicepresidente en referencia al argumento usado por el Ministerio de Inclusión y Migraciones para negarse a asumir en asilo a los 1.008 menores llegados a las Islas que lo han solicitado y que en estos momentos están bajo la protección de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Manuel Domínguez: "Hay que tener cara para decir al Supremo que el sistema nacional de protección está saturado"

"Usted es un sumiso a su partido, una formación que parece que quiere que los niños se queden en Canarias, no se avergüence de participar una y otra vez en una traición a los intereses de esta tierra , aunque debería asumir responsabilidades políticas por ello después de que los seis diputados canarios del PP que usted dirige votaran en contra", replicó Fierro con contundencia.

Lo cierto es que el Supremo dictó en marzo una medida cautelar que obligaba al Gobierno de España a garantizar la acogida de los niños y adolescentes que han solicitado refugio y que, tal y como blandió Domínguez durante su enfrentamiento verbal con Fierro, la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Amapola Blasco, remitió un documento al TS con el argumento de que de la red de asilo no incluye a los menores no acompañados y que, además, cuenta con 33.537 plazas y que la tasa de ocupación es del 96,5%.

Ante el espejo

No es menos real que, como recordó Fierro a Domínguez, el PP votó en contra por dos veces -una en julio de 2024 y otra hace tres semanas- contra la modificación legal que obliga a que todas las autonomías se hagan cargo de gran parte de los menores solos que están en Canarias y Ceuta.

Un decreto ley que han recurrido ante el Tribunal Constitucional varias autonomías gobernadas por los conservadores -hoy mismo se admitió la presentada por la Comunidad madrileña- y que Madrid y Aragón se han opuesto a la reunión extraordinaria de la Comisión de Infancia que se ha vuelto a convocar para la próxima semana.

Nira Fierro: "Usted es un sumiso a su partido y ha consumado una traición contra los intereses de Canarias"

Fierro y Domínguez, en palabras de la socialista, se han puesto de forma mutua "delante de su espejo". La primera leyendo unas declaraciones del vicepresidente criticando la gestión de los menores inmigrantes cuando el ministro Ángel Víctor Torres estaba al frente del Gobierno del pacto de las flores y el número dos del gabinete recordando que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, también rechaza el decreto ley y estudia recurrirlo ante el TC.

"No se va a ganar la vida como defensor de los intereses de los canarios", espetó Fierro a Domínguez, y éste concluyó el debate tras afirmar que "a diferencia entre Torres y yo es que he exigido al Gobierno central que atienda a esta tierra y él no lo hizo; yo, al igual que antes, me quedo al lado de los canarios suceda lo que suceda".