Los aeropuertos canarios sufren retrasos generalizados por el apagón

Los aeropuertos canarios han vivido una jornada plagada de retrasos de vuelos con la Península y a otros países europeos, pero también cancelaciones. En los principales aeródromos de las Islas la situación comenzó a tornarse caótica a medida que fue pasando la tarde y la noche una vez que los aeropuertos de origen y destino de los vuelos fueron acumulando retrasos.

Uno de los aeropuertos más afectados fue el de Tenerife Norte (Los Rodeos) donde el caos, indignación y resignación fueron adueñándose de los pasajeros afectados. A partir del mediodía, estas fueron las tres palabras que más se repetían entre los pasajeros que aguardaban impacientes bajo las pantallas de información o formaban parte de una larga cola que ocupaba más de medio recinto aeroportuario. Tres vuelos con destino a Valencia, Sevilla y Málaga que debían volar en torno a las ocho de la tarde se cancelaron y tres con destino a Madrid y uno a Barcelona sufrían modificaciones horarias cada pocos minutos. El motivo no estaba en Tenerife. Por la caída del sistema eléctrico e informativo en los aeropuertos peninsulares, no salían los aviones y, por consecuente al no llegar a la isla, no podían salir.

En torno a las cinco de la tarde comenzaron a producirse las primeras cancelaciones y retrasos. Los móviles de los viajeros que tenían previsto viajar a partir de las seis empezaron a sonar y recibían las primeras notificaciones de las aerolíneas: "Se están produciendo retrasos debido al apagón nacional, rogamos acuda a ventanilla y consulte el estado de su vuelo". Y con este mensaje se desató el caos en el aeródromo tinerfeño.

Las compañías más afectadas fueron Ryanair y Vueling. En el aeropuerto de Lanzarote se cancelaron varios vuelos entre Lanzarote y Madrid y con Sevilla de Ryanair, mientras que hubo retrasos de hasta tres horas en las conexiones con Barcelona de Vueling, además de una cancelación. También en la isla de los volcanes se vieron afectados destinos británicos de EasyJet y otras compañías aéreas.

A su vez, en Gran Canaria hubo varios retrasos que se fueron acumulando también con otras compañías como Iberia Express con destino a Madrid.

Dos jóvenes frente a un panel informativo del aeropuerto. / María Pisaca

Reducción de un 20%

A mediodía, Aena comunicó que sus aeropuertos funcionaban con relativa normalidad, gracias a los generadores de los que disponen. Aún así, y “por seguridad”, Sánchez comunicó tras la reunión del CSN, que se reducía el tráfico aéreo en un 20%. En su última declaración, Sánchez ha detallado que, de los 6.000 vuelos programados para este lunes, tan solo 344 han sido cancelados.

En Los Rodeos, 12 niños jugaban entre ellos con sudaderas del Valencia Club de Fútbol que parecían ajenos a todo lo que ocurría a su alrededor. Eran los jugadores de la categoría benjamín del equipo valenciano que disputaron este fin de semana el IX Nacional Cup, en Los Realejos, en el norte de Tenerife. Junto a ellos cuatro responsables del equipo y seis familias. "No hemos tenido suerte, parte del grupo pudo volar este mediodía y nosotros no sabemos qué haremos esta noche", comentó el entrenador de la Academia del Valencia CF, Rafael Murgui.

Todos ellos tenían el vuelo programado para primera hora de la tarde, es más, el apagón les cogió de sorpresa tras salir del Loro Parque en una excursión que tenían prevista antes de regresar a casa. Lo que era una jornada tranquila se convirtió en una pesadilla: "entendemos que puede suceder una situación así pero lo que no entendemos es que viajando con niños nos dejen desamparados a la mano de Dios y que nos busquemos la vida", señaló. Y es que desde Vueling una de las soluciones que les ofrecen es esa; "que se busquen la vida y luego pasen facturas a las compañías".

Otra, aunque menos radical, no deja de ser surrealista. "La opción que nos dan es cambiar los pasajes para volar el día 2 o el día 5 de mayo, es decir, cuatro y seis días después de lo que deberíamos,... ¿y qué hacemos con el colegio de los niños o los trabajos a los que tienen que acudir los adultos?", cuestionó Murgui.

Por el momento, desde el club valenciano les garantizan alojamiento para la noche del lunes donde mismo se hospedaron estos días y "están gestionando alternativas" para regresar lo más pronto posible.

Imagen de la pantalla informativa del Aeropuerto Tenerife Norte / María Pisaca

Imposibilidad de volar

No fue el único grupo de menores que se vieron botados en el aeródromo tinerfeño. 100 alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Antonio de Ulloa, en La Rinconada, Sevilla, ya se sentaban en el aeropuerto junto a sus maletas ante la imposibilidad de que su vuelo saliera tras pasar cuatro días en Tenerife celebrando su viaje de fin de curso. Uno de los tutores, Lucas Expósito, se reunía junto a otros responsables en busca de soluciones. "A ver cómo se reubican a 100 menores porque es más de medio avión", aludió. Este grupo era el segundo que debía partir hacia Sevilla en el día de ayer. Al mediodía lo hacían en torno a 90 personas y, por un momento, confiaban en que ellos también. "Tenemos alojamiento pero no sabemos qué haremos mañana", afirmó.

Sergio y sus seis amigos tenían programado el vuelo para las seis de la tarde a Madrid. "Nos dijeron en un principio que el vuelo estaba retrasado una hora y media, y luego miramos de nuevo y ya ponía cuatro horas más", explicó este joven. En este caso, la compañía con la que tenían previsto volar era Ryanair y nos le dio indicaciones sobre cuándo podrán regresar a sus hogares tras una estancia en la isla para disfrutar de un viaje de fin de estudios. A las ocho de la tarde aún seguían con la incertidumbre. "Si cancelan el vuelo, igual nos dejan un hotel y nos ahorrariamos llegar a las dos y cuarto de la madrugada a casa", comentó

El caos para ellos no acabaría en esa posible hora de llegada. Estos jóvenes madrileños comentaron que, una vez llegaran a la capital de España, no tendrían cómo trasladarse a sus domicilios. "Nuestra familia nos ha dicho que no hay taxis disponibles en el aeropuerto, tampoco está operativo el metro y no tendríamos cobertura para comunicarnos. Casi que es mejor quedarnos aquí pero no tenemos respuesta", concluyó.

