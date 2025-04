«El turismo no frena el desarrollo sostenible, es clave el equilibrio»

Solo el 17% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU para 2030 van en la buena senda. ¿El ritmo en Canarias es el mismo?

He visto esa noticia muchas veces. El 17% solo es una mirada de lo que hemos logrado medir. Pero no quiere decir que ese sea el avance. Hay mucha deficiencia con la información y eso está pasando en muchas partes del mundo. Hay países como Finlandia y Australia que pensábamos que estaban adelantados en este tema y están con los mismos problemas para analizar los datos, para automatizarlos y conseguirlos.

¿Y por qué tantos problemas?

La historia estadística siempre ha estado supeditada al estado de derecho. En los años 60 y 70 todo giraba alrededor del desarrollo económico. Y los indicadores evolucionaron para medir ese progreso. Cuando empieza a surgir, en los años 90, el desarrollo humano, se empiezan a incorporar aspectos ambientales. Ahora estamos en un proceso de transición. Los sistemas estadísticos y las instituciones están evolucionando para poder tener sistemas capaces de integrar esta información. Es a partir de 2014 cuando se empieza a trabajar con una perspectiva más multidimensional. Y después llega la Agenda 2030 que tiene un abanico de indicadores. En Canarias estamos hablando de finales de 2020, es muy reciente. Materializar esos aspectos no es algo inmediato. No es que no estemos cumpliendo los ODS, es que no hemos podido medir el cumplimiento.

¿Cuál es el avance más significativo en la implementación de la Agenda 2030 de Canarias?

Se ha avanzado en todo. Lo que pasa es que, evidentemente, hay brechas, ¿no? Comportamientos puntuales, como la pandemia. Y muchos avances no se ven. Pero se han hecho un montón de cosas.

Están trabajando con el Gobierno de Canarias para impulsar políticas vinculadas a la Declaración de las Generaciones Futuras que se aprobó el año pasado. ¿Qué supone esto?

Tenemos que empezar a conectar el pasado, el presente y el futuro. El desarrollo sostenible debe integrar la perspectiva futura. Hay que crear una cultura institucional orientada a garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Trabajarlo desde ya y que los gobiernos locales empiecen a aplicar esta lógica y emitir normas en este sentido.

¿Canarias lo está haciendo?

Baleares creó en 2023 una ley innovadora, la de los derechos de bienestar de las generaciones presentes y futuras. Es la primera de España y queremos que Canarias sea la segunda en tenerla. Ya se está trabajando y también se va a crear una oficina de prospectiva y estrategia para diseñar los retos y el futuro del Archipiélago. Canarias tiene que hacer política pensando en el futuro desde el presente. Uno de los errores que hemos tenido a la hora de cumplir con los ODS es que no hemos tenido esta perspectiva desde el principio.

¿También ha faltado trabajo de divulgación durante estos años?

Hay que seguir promoviendo la Agenda en todas las instituciones. Fomentando la sensibilización a todos los niveles. No solo en las instituciones, es importante que la gente lo aplique en su vida. Ese es el objetivo. Y los planes de formación de este año van un poco por ahí. Y los ayuntamientos son importantísimos porque son las instituciones más cercanas a las personas.

¿Las entidades locales van rezagadas?

El desarrollo ha sido bastante poco. La mayoría no están adscritas a la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Algunas van bien y otras no tienen nada. En líneas generales hace falta más desarrollo. Es verdad que hay muchos ayuntamientos que están haciendo muchas acciones pero no lo están reflejando como desarrollo sostenible. Hay muchas cosas que se están haciendo en Canarias y en el mundo y lo que falta es alinearlo con los ODS.

¿Qué impacto puede tener la llegada de Trump en el cumplimiento de la Agenda 2030?

La Agenda tiene dos enemigos: la extrema izquierda y la extrema derecha. Es una realidad. Hay personas que quieren seguir con el desarrollo y creen que poner limitaciones es inaceptable y por otro lado, hay otras que ponen limitaciones muy extremas porque creen que son necesaria para poder desarrollarse. La Agenda es una perspectiva de armonía de las dimensiones que componen nuestra vida. Lo importante es crear un enfoque equilibrado.

La economía de Canarias se sustenta en el turismo. ¿Supone esto un reto mayor?

No. El turismo no complica más el asunto. Lo que hay es que afinar un poco la lógica de lo que es el turismo. Que haya relación armónica entre turismo, lo social y lo económico. Buscar el equilibrio.

