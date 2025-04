NC pedirá las actas a los concejales escindidos y los declarará tránsfugas

Nueva Canarias (NC) pedirá las actas a los concejales que han dejado el partido. En caso de que se nieguen a devolverlas, los declararán tránsfugas y activarán los procedimientos necesarios para que pasen al grupo de no adscritos. Así lo ha decidido por unanimidad la ejecutiva nacional de la formación, que se reunió ayer en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, para «redefinir y relanzar» la organización ante una nueva etapa de «ilusión y compromiso con el nacionalismo de izquierdas». El presidente de NC, Román Rodríguez, señaló que lo de los ediles escindidos «es transfuguismo de libro». Aunque es consciente de que «hay trucos y estrategias», reiteró que «quien es designado por una fuerza política, incluidas las coaliciones electorales, si abandona el partido, si se le expulsa o desobedece a los órdenes del partido, es un tránsfuga de matrícula de honor».

Según Rodríguez, la creación de bandos y los abandonos que se han producido en los últimos meses forman parte de «un plan» urdido hace un año y medio entre Fernando Clavijo y Teodoro Sosa, con el objetivo de crear «la marca blanca de Coalición Canaria en Gran Canaria», que es «una asignatura pendiente desde hace décadas». Rodríguez confesó que «no está contento» con lo que está pasando, pero tampoco está «sorprendido». A su juicio, la estrategia pasa por «confundir» al principio, pero «el tiempo pondrá a todos en su lugar».

Como parte de ese plan, Rodríguez recordó que el mismo día que NC convocó su Consejo Político Nacional para analizar la propuesta del sector crítico, «Clavijo se paseaba con Sosa por Gáldar», un municipio que el presidente canario ha visitado hasta cinco veces, «una casuística que no se da en otras partes».

La Pantoja

El dirigente canarista apuntó que podrán crear una nueva plataforma, pero no conseguirán eliminar Nueva Canarias, un extremo que, recordó, ya se ha intentado varias veces sin éxito. Así, invitó a los «responsables de la trama» a «esperar sentados», pues no van a conseguir tumbar «nacionalismo consecuente» con el que Nueva Canarias «representa al espacio de la izquierda canaria y nacionalista». La formación estima que la nueva plataforma –aún sin nombre– le robará unos 17.000 votos en las elecciones de 2027. «Tenemos principios, valores, independencia de los poderes fácticos y honradez. Esas son nuestras raíces. De un árbol se pueden caer hojas, frutos o, incluso, ramas, pero las raíces profundas permanecen», afirmó.

La intervención de Rodríguez no estuvo exenta de mensajes velados hacia quienes han roto la formación. «Hay muchos que entienden la política pensando en que a ellos les irá mejor. Pero la política no es poner farolas, arreglar aceras y contratar a la Pantoja para que represente a Gran Canaria», señaló el presidente de NC, quien sostuvo que «algunos no han leído ni un documento en su vida». Los canaristas defienden que muchos de los que han abandonado el partido «están haciendo cálculos para poder seguir viviendo de la política». Pese al desplante de los escindidos, Rodríguez aseguró que él defenderá una política de puertas abiertas para «los arrepentidos y los decepcionados, que se van ahora pensando que les puede ir bien».

Recomponerse

La ejecutiva también aprobó una nueva dirección en la asamblea de San Bartolomé de Tirajana, encabezada por la exalcaldesa, María del Pino Torres, a la que le agradecieron su implicación en un municipio que es «cuna del nacionalismo de progreso», y que estará acompañada por otro exalcalde, José Juan Santana. En Firgas, donde se rompió la alianza con Compromiso por Firgas (Comfir), NC se constituye por primera vez con Javier Cardona como presidente. También se aprobó el documento de acuerdo con Ahora Guía, que está previsto firmar en unos días. Un partido político, resaltó Román Rodríguez, formado por gente «muy parecida a nosotras, que hemos compartido etapas políticas en los últimos años, comprometida, progresista y nacionalista».

En el encuentro también se avanzó en la organización de su sexto congreso nacional, previsto para el mes de julio. La formación, que estima que llegará al verano con unos 1.400 afiliados, llevará cuatro ponencias a la cita, que antes se debatirán en las 45 organizaciones locales del partido.

