El cisma reduce la presencia de NC en Gran Canaria a solo 17 concejales

Los números cantan y la crisis interna que sufre Nueva Canarias (NC) ha dejado a la formación canarista con una representación bajo mínimos en Gran Canaria, cuando ni siquiera se ha llegado al ecuador del mandato surgido tras las elecciones municipales de mayo de 2023. NC logró en la última cita electoral 116 concejales en 20 municipios de la Isla -en Valleseco no obtuvo ningún acta-, 77 de ellos gracias a los partidos locales aliados y 39 con la marca propia de NC-Frente Amplio. Desde que en enero comenzó la salida de los grupos independientes hasta el jueves, con el anuncio de la salida de 22 ediles de la formación canarista, NC ha perdido a 94 concejales y a día de hoy solo le quedan 17 ediles en la Isla, que suponen apenas el 15% de lo que logró en las elecciones. Mención aparte merece Ando Sataute, que gobierna en el Ayuntamiento de Santa Brígida, cuyos cinco concejales, entre ellos el alcalde José Armengol, no se han pronunciado todavía sobre la crisis aunque los renovadores ya han entablado negociaciones con la formación satauteña para integrarla en el nuevo proyecto político.

La debacle le ha supuesto en tres meses quedarse sin el 80% de la representación política en los ayuntamientos de la isla. Tras las sucesivas desconexiones de los partidos aliados y las fugas de concejales propios, NC se queda fuera de 10 ayuntamientos y reduce significativamente su presencia en otros cinco, entre ellos feudos como Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea o Teror.

Lo curioso del caso es que con la salida de los 22 ediles de NC anunciada el pasado jueves ahora es Telde donde el partido cuenta con más ediles, un total de cuatro, en una plaza que los canaristas gobernaron durante varios mandatos hasta que en 2023 sufrió un varapalo electoral que les ha dejado en la oposición. Con la crisis en Ingenio se queda NC con un solo concejal, dos en La Aldea, tres en Santa Lucía y dos en Teror. Se mantienen fieles, además de Telde, Las Palmas de Gran Canaria -con dos ediles-, Artenara con uno, Mogán con dos y Vega de San Mateo, donde permanece Alternativa por San Matero con dos ediles.

Con este panorama hoy se reúne la Ejecutiva para analizar la situación y tomar medidas con los ediles que se han dado de baja de la organización pero conservan sus cargos públicos en los ayuntamientos. En este sentido, el coordinador de NC y portavoz en el Parlamento, Luis Campos reiteró ayer que los 22 concejales que han abandonado la formación son tránsfugas pese a que el nuevo partido nacionalista aduce un informe jurídico para rechazar este calificativo. Campos esgrime la adenda del Pacto contra el Transfuguismo aprobada en 2020 en la que se recoge que «se considerará tránsfuga la persona electa por una candidatura promovida por una coalición si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura».

«Yo no he visto ese informe jurídico pero se le puede responder con otro informe jurídico, tenerlo no te da la verdad absoluta», cuestiona Campos sobre los argumentos de los renovadores. En su opinión «una vez que se han dado de baja en el partido tiene que ser con todas las consecuencias porque fueron las asambleas locales de NC las que pusieron a estos concejales en donde están, por lo que sería razonable que entreguen el acta. Sabemos que el acta es personal pero no deja de ser una traición a los afiliados que te han elegido y a los electores que te votaron», critica. La Ejecutiva de hoy analizará la situación generada a raíz de la fuga de los ediles y cuál es el escenario que se abre en ayuntamientos como San Bartolomé de Tirajana, en el que se han ido los cinco concejales de NC. El dirigente canarista reitera que lo sucedido «es un claro ejercicio de transfuguismo y el Pacto desmonta todo lo que están diciendo», añade.

En relación con la estabilidad de los ayuntamientos donde se han dividido los representantes de la formación, Campos advirtió que «por nuestra parte no va a propiciarse la inestabilidad, sobre todo cuando las mayorías alternativas se pueden conformar en torno a la derecha o la extrema derecha». En este sentido admite que en los dos años que quedan de mandato el escenario es ahora «más complejo» porque no solo se trata de gobernar en pacto con otros partidos, sino también con «tus antiguos compañeros», por lo que NC se regirá por el programa electoralcon el que se presentaron a las elecciones y si hay algún cambio se tendrán que analizar lo que sucede caso por caso. «Esperemos que no haya cosas extrañas», advierte Campos.

En la Ejecutiva también se va a tratar el inicio de los trabajos de reorganización del partido para afrontar la fuga de cargos y de asambleas locales. De esta forma ya se está trabajando en el relanzamiento de la asamblea de San Bartolomé de Tirajana «con referentes históricos del nacionalismo de izquierdas que han sido clave en la consolidación del proyecto en el municipio». También se acometerá un hecho de «gran simbolismo» para NC y es la constitución de la asamblea local del partido en Firgas, donde hasta ahora siempre se había ido de la mano de Compromiso por Firgas (Comfir).

Asimismo, el partido aprobará un acuerdo de colaboración con Ahora Guía para crecer en este municipio norteño después de la salida del partido Juntos por Guía. Para la dirección «el canarismo progresista atraviesa un momento clave de redefinición y fortalecimiento en Gran Canaria» y por eso se abre una nueva etapa tras la crisis interna de los últimos meses en el Archipiélago.

Sopesan ahora cambiar la fecha del Congreso La «hoja de ruta» de la dirección de NC es celebrar el Congreso Nacional en el mes de julio pero ahora abre la puerta a aplazarlo hasta septiembre debido a la falta de espacios en la capital grancanaria, según explica Luis Campos. El coordinador del partido admite que hay afiliados que han sugerido la posibilidad de dejar el cónclave para más adelante una vez que se ha consumado el cisma interno, pese a adelantar el Congreso un año a petición de los críticos. Sin embargo la dirección trabaja para celebrarlo en julio pero instalaciones como el centro de congresos de Infecar o el del Auditorio Alfredo Kraus «están llenas» ese mes, por lo que se contempla la opción de aplazar la cita para septiembre, una vez pase el verano.

Suscríbete para seguir leyendo